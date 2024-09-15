https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/ordu-giresun-havalimani-50-gun-ucuslara-kapatilacak-1088047090.html

Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün uçuşlara kapatılacak

Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün uçuşlara kapatılacak

Sputnik Türkiye

22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Ordu Giresun Havalimanı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 16 Eylül'de 50 gün süre ile kapanacak. Son uçak seferini... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı 50 günü süre ile kapanacak.Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün süre ile bakım çalışmasına alınacak. 16 Eylül-5 Kasım arasında uçuşa kapatılacak havalimanına 4 adet uçak park sahası ve ikinci bir taksi yolu inşa edilecek. 50 gün kapalı olacak olan havalimanı, son uçuşunu saat 21.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirecek.Avrupa ve Türkiye'de bir ilkSisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların 'pas geçmesi' ile gündeme gelen havalimanı Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyor.

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