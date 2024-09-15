https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/ordu-giresun-havalimani-50-gun-ucuslara-kapatilacak-1088047090.html
Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün uçuşlara kapatılacak
Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün uçuşlara kapatılacak
Sputnik Türkiye
22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Ordu Giresun Havalimanı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 16 Eylül'de 50 gün süre ile kapanacak. Son uçak seferini... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T18:09+0300
2024-09-15T18:09+0300
2024-09-15T18:25+0300
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Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı 50 günü süre ile kapanacak.Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün süre ile bakım çalışmasına alınacak. 16 Eylül-5 Kasım arasında uçuşa kapatılacak havalimanına 4 adet uçak park sahası ve ikinci bir taksi yolu inşa edilecek. 50 gün kapalı olacak olan havalimanı, son uçuşunu saat 21.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirecek.Avrupa ve Türkiye'de bir ilkSisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların 'pas geçmesi' ile gündeme gelen havalimanı Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/havalimaninda-aldatildigini-ogrenen-eski-koca-ortaligi-birbirine-katti-1088046111.html
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ordu, giresun, havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, uçuş, tarifeli uçuş, uçuş yasağı
Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün uçuşlara kapatılacak
18:09 15.09.2024 (güncellendi: 18:25 15.09.2024)
22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Ordu Giresun Havalimanı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 16 Eylül'de 50 gün süre ile kapanacak. Son uçak seferini bu akşam saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'na yapacak havalimanında seferler 5 Kasım 2024 tarihinde yeniden başlayacak.
Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı 50 günü süre ile kapanacak.
Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?
Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün süre ile bakım çalışmasına alınacak. 16 Eylül-5 Kasım arasında uçuşa kapatılacak havalimanına 4 adet uçak park sahası ve ikinci bir taksi yolu inşa edilecek. 50 gün kapalı olacak olan havalimanı, son uçuşunu saat 21.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirecek.
Avrupa ve Türkiye'de bir ilk
Sisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların 'pas geçmesi' ile gündeme gelen havalimanı Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyor.