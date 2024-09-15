https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/havalimaninda-aldatildigini-ogrenen-eski-koca-ortaligi-birbirine-katti-1088046111.html
Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski koca ortalığı birbirine kattı
Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski koca ortalığı birbirine kattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda aldatıldığını iddia eden eski koca ortalığı birbirine kattı. 5 yıl önce boşandığı eski eşi ile sevgilisini tatil dönüşünde gören eski... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T17:19+0300
2024-09-15T17:19+0300
2024-09-15T17:19+0300
türkiye
havalimanı
aldatma
ihanet
eş
evlilik
evlilik dışı ilişki
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Eski eşini ve sevgilisini tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalayan adam ortalığı birbirine kattı.İstanbul Havalimanı'nda iddialara göre eşi ile sevgilisini Atina uçağından inerken fark eden koca kavga çıkardı. 5 yıl önce boşandıkları eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen koca, kadının bavullarını almaya çalıştı. Olaya müdahale etmeye çalışan görevlilere "Bu benim karım, bu da Atina'da birlikte olduğu adam Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın" dediği duyuldu.İki tarafında şikayetçi olduğu olay cep telefonu kameralarına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/icardinin-esi-wanda-naradan-aldatma-itirafi-cok-aci-cektim-1085066400.html
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havalimanı aldatıldığını öğrenen koca, havalimanı yasak aşk, havalimanı eski koca
havalimanı aldatıldığını öğrenen koca, havalimanı yasak aşk, havalimanı eski koca
Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski koca ortalığı birbirine kattı
İstanbul Havalimanı'nda aldatıldığını iddia eden eski koca ortalığı birbirine kattı. 5 yıl önce boşandığı eski eşi ile sevgilisini tatil dönüşünde gören eski koca kadınla tartışarak küfürler yağdırdı. Güvenlik görevlilerin müdahalede bulunduğu olay cep telefonu kameralarına yansıdı.
Eski eşini ve sevgilisini tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalayan adam ortalığı birbirine kattı.
İstanbul Havalimanı'nda iddialara göre eşi ile sevgilisini Atina uçağından inerken fark eden koca kavga çıkardı. 5 yıl önce boşandıkları eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen koca, kadının bavullarını almaya çalıştı. Olaya müdahale etmeye çalışan görevlilere "Bu benim karım, bu da Atina'da birlikte olduğu adam Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın" dediği duyuldu.
İki tarafında şikayetçi olduğu olay cep telefonu kameralarına yansıdı.