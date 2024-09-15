https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/havalimaninda-aldatildigini-ogrenen-eski-koca-ortaligi-birbirine-katti-1088046111.html

Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski koca ortalığı birbirine kattı

Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski koca ortalığı birbirine kattı

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda aldatıldığını iddia eden eski koca ortalığı birbirine kattı. 5 yıl önce boşandığı eski eşi ile sevgilisini tatil dönüşünde gören eski... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T17:19+0300

2024-09-15T17:19+0300

2024-09-15T17:19+0300

türkiye

havalimanı

aldatma

ihanet

eş

evlilik

evlilik dışı ilişki

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Eski eşini ve sevgilisini tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalayan adam ortalığı birbirine kattı.İstanbul Havalimanı'nda iddialara göre eşi ile sevgilisini Atina uçağından inerken fark eden koca kavga çıkardı. 5 yıl önce boşandıkları eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen koca, kadının bavullarını almaya çalıştı. Olaya müdahale etmeye çalışan görevlilere "Bu benim karım, bu da Atina'da birlikte olduğu adam Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın" dediği duyuldu.İki tarafında şikayetçi olduğu olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

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havalimanı aldatıldığını öğrenen koca, havalimanı yasak aşk, havalimanı eski koca