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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T14:59+0300

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 17.00'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. VAR hakemliğine ise Sarper Barış Saka atandı.Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat 17.00'de Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Fenerbahçe ilk 11'i kim?FENERBAHÇE (Muhtemel): Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko Bright Osayi-Samuel sakat olduğu için Kasımpaşa maçında kadroda olmayacak.Kasımpaşa ilk 11'i kim?KASIMPAŞA (Muhtemel): Giannotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouanes, Nuno Costa

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