https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/kasimpasa---fenerbahce-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088042069.html
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T14:59+0300
2024-09-15T14:59+0300
2024-09-15T15:05+0300
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 17.00'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. VAR hakemliğine ise Sarper Barış Saka atandı.Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat 17.00'de Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Fenerbahçe ilk 11'i kim?FENERBAHÇE (Muhtemel): Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko Bright Osayi-Samuel sakat olduğu için Kasımpaşa maçında kadroda olmayacak.Kasımpaşa ilk 11'i kim?KASIMPAŞA (Muhtemel): Giannotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouanes, Nuno Costa
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kasımpaşa fenerbahçe maçı hangi kanalda, fenerbahçe hangi kanalda, kasımpaşa maçı hangi kanalda, fenerbahçe 23 24 karı, fenerbahçe lille, fenerbahçe lugano, fenerbehçe puan durumu, fenerbahçe özet
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
14:59 15.09.2024 (güncellendi: 15:05 15.09.2024)
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olurken Sarper Barış Saka ise VAR hakemi olarak atandı. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe muhtemel 11'leri kim?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 17.00'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. VAR hakemliğine ise Sarper Barış Saka atandı.
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat 17.00'de Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE (Muhtemel): Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
Bright Osayi-Samuel sakat olduğu için Kasımpaşa maçında kadroda olmayacak.
KASIMPAŞA (Muhtemel): Giannotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouanes, Nuno Costa