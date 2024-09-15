https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/formula-1-azerbaycan-grand-prix-hangi-kanalda-saat-kacta-1088040645.html

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix hangi kanalda? Saat kaçta?

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i bugün Azadlık Meydanı'nda başladı. 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'da beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanan yarışta... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'da başladı. Yarış beinsports ekranlarından yayınlanıyor.Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ABD'li sinema oyuncusu ve müzisyen Will Smith'in de yer aldığı etkinlikle başladı. Yarış severler Bakü Şehir Pisti'nde yapılan etkinliği beIN Sports 4 kanalından izleyebilecek.Sıralama turlarında Leclerc pole pozisyonunda2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında Charles Leclerc en hızlı turu atarak yarış için pole pozisyonunu elde etti. Oscar Piastri ikinci sırada, Carlos Sainz ise üçüncü oldu.Formula 1 pilot ve takım sıralaması1. Max Verstappen (Hollanda): 3032. Lando Norris (Büyük Britanya): 2413. Charles Leclerc (Monako): 2174. Oscar Piastri (Avustralya): 1975. Carlos Sainz (İspanya): 184Marka sıralaması1. Red Bull: 4462. McLaren: 4383. Ferrari: 4074. Mercedes: 2925. Aston Martin: 74

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sampiyonlar-liginde-real-madrid-ile-stuttgart-macini-turk-hakem-halil-umut-meler-yonetecek-1088037486.html

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