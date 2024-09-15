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İklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu
İklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu
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Dünya genelinde 2024 yazı, son 30 yıllık en sıcak yazı ilan edildi. Son yıllarda neden sıcaklıklar rekor kırıyor? Boğaziçi Üniversitesi'den Prof. Dr. Kurnaz... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
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İklim değişikliği ve sonuçlarıyla ilgili yapılan toplantılara, ölçümlere, uluslararası düzeyde imzalanan anlaşmalara, uyarılara ve harcanan paralara rağmen ‘küresel ısınma’ artık kapımızda. Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü inceleme programı Copernicus, 2024 yazının dünya genelinde ‘en sıcak yaz’ olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, aynı ayların 1991-2020 ortalamasını 0.69 derece geçti.Türkiye’de sıcaklık yüksekti ancak münferit olarak rekor dereceler görülmediBoğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye’de yaz mevsiminin ‘aslında serin geçtiğini’ belirterek “Sıcaklık ortalamaları yüksekti ancak münferit ‘yüksek sıcaklık’ rekoru kırılmadı” değerlendirmesinde bulundu. Kurnaz, örneğin geçen sene Güneydoğu’da münferit olarak 48-49 derecelerin kaydedildiğini vurgulayarak bu yaz 46 derecenin üstünde sıcaklık görülmediğine dikkat çekti. Akdeniz çok sıcakProf. Dr. Levent Kurnaz, son yıllarda etkili olan meteoroloji olayı El Nino gibi hava sıcaklığında yükselmelere yol açan etkenler olmadığı sürece yükselen sıcaklıkların ancak iklim değişikliğiyle açıklanabileceğini ifade etti. Akdeniz’in özellikle sıcak olduğunu vurgulayan Kurnaz, İspanya’daki duruma dikkat çekti. İspanya’nın Atlantik Okyanusu kıyılarının Akdeniz kıyılarına göre daha serin olduğunu belirten Prof. Dr. Kurnaz, bunun sebebinin Akdeniz’de ölçülen yüksek sıcaklar olduğunu kaydetti.
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iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), iklim kriziyle mücadele, küresel ısınma, en sıcak yıl, el nino
iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), iklim kriziyle mücadele, küresel ısınma, en sıcak yıl, el nino

İklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu

10:25 15.09.2024
© Fotoğrafİklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu
İklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
© Fotoğraf
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Dünya genelinde 2024 yazı, son 30 yıllık en sıcak yazı ilan edildi. Son yıllarda neden sıcaklıklar rekor kırıyor? Boğaziçi Üniversitesi'den Prof. Dr. Kurnaz, giderek artan sıcaklıkların ve rekorlarının sebebini 'iklim değişikliği' olarak açıkladı.
İklim değişikliği ve sonuçlarıyla ilgili yapılan toplantılara, ölçümlere, uluslararası düzeyde imzalanan anlaşmalara, uyarılara ve harcanan paralara rağmen ‘küresel ısınma’ artık kapımızda. Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü inceleme programı Copernicus, 2024 yazının dünya genelinde ‘en sıcak yaz’ olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, aynı ayların 1991-2020 ortalamasını 0.69 derece geçti.

Türkiye’de sıcaklık yüksekti ancak münferit olarak rekor dereceler görülmedi

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye’de yaz mevsiminin ‘aslında serin geçtiğini’ belirterek “Sıcaklık ortalamaları yüksekti ancak münferit ‘yüksek sıcaklık’ rekoru kırılmadı” değerlendirmesinde bulundu. Kurnaz, örneğin geçen sene Güneydoğu’da münferit olarak 48-49 derecelerin kaydedildiğini vurgulayarak bu yaz 46 derecenin üstünde sıcaklık görülmediğine dikkat çekti.

Akdeniz çok sıcak

Prof. Dr. Levent Kurnaz, son yıllarda etkili olan meteoroloji olayı El Nino gibi hava sıcaklığında yükselmelere yol açan etkenler olmadığı sürece yükselen sıcaklıkların ancak iklim değişikliğiyle açıklanabileceğini ifade etti. Akdeniz’in özellikle sıcak olduğunu vurgulayan Kurnaz, İspanya’daki duruma dikkat çekti. İspanya’nın Atlantik Okyanusu kıyılarının Akdeniz kıyılarına göre daha serin olduğunu belirten Prof. Dr. Kurnaz, bunun sebebinin Akdeniz’de ölçülen yüksek sıcaklar olduğunu kaydetti.
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