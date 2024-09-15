https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/iklim-degisikligi-kapiya-dayandi-rekor-sicakliklar-kuresel-isinmanin-bir-sonucu-1087938133.html

İklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu

İklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde 2024 yazı, son 30 yıllık en sıcak yazı ilan edildi. Son yıllarda neden sıcaklıklar rekor kırıyor? Boğaziçi Üniversitesi'den Prof. Dr. Kurnaz... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T10:25+0300

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türkiye

iklim

iklim değişikliği

paris iklim anlaşması

birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)

iklim kriziyle mücadele

küresel ısınma

en sıcak yıl

el nino

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İklim değişikliği ve sonuçlarıyla ilgili yapılan toplantılara, ölçümlere, uluslararası düzeyde imzalanan anlaşmalara, uyarılara ve harcanan paralara rağmen ‘küresel ısınma’ artık kapımızda. Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü inceleme programı Copernicus, 2024 yazının dünya genelinde ‘en sıcak yaz’ olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, aynı ayların 1991-2020 ortalamasını 0.69 derece geçti.Türkiye’de sıcaklık yüksekti ancak münferit olarak rekor dereceler görülmediBoğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye’de yaz mevsiminin ‘aslında serin geçtiğini’ belirterek “Sıcaklık ortalamaları yüksekti ancak münferit ‘yüksek sıcaklık’ rekoru kırılmadı” değerlendirmesinde bulundu. Kurnaz, örneğin geçen sene Güneydoğu’da münferit olarak 48-49 derecelerin kaydedildiğini vurgulayarak bu yaz 46 derecenin üstünde sıcaklık görülmediğine dikkat çekti. Akdeniz çok sıcakProf. Dr. Levent Kurnaz, son yıllarda etkili olan meteoroloji olayı El Nino gibi hava sıcaklığında yükselmelere yol açan etkenler olmadığı sürece yükselen sıcaklıkların ancak iklim değişikliğiyle açıklanabileceğini ifade etti. Akdeniz’in özellikle sıcak olduğunu vurgulayan Kurnaz, İspanya’daki duruma dikkat çekti. İspanya’nın Atlantik Okyanusu kıyılarının Akdeniz kıyılarına göre daha serin olduğunu belirten Prof. Dr. Kurnaz, bunun sebebinin Akdeniz’de ölçülen yüksek sıcaklar olduğunu kaydetti.

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iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), iklim kriziyle mücadele, küresel ısınma, en sıcak yıl, el nino