https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/fenerbahce-kasimpasayi-2-0-yendi-sari-kanarya-kulup-rekorunu-kirdi-1088047929.html

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi: Sarı kanarya kulüp rekorunu kırdı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi: Sarı kanarya kulüp rekorunu kırdı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılarak kulüp tarihine geçti. Sarı kanarya ligde 32 maç... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T19:41+0300

2024-09-15T19:41+0300

2024-09-15T19:41+0300

spor

fenerbahçe

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kasımpaşa

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta Fenerbahçe Allan Saint-Maximin (22) ve Dusan Tadic'in (39' Penaltı) golleri ile 2-0 kazandı. Sarı Lacivertli takım yenilmezlik serisini 32 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı. Süper Lig'de 31 maçla en uzun yenilmezlik serisine sahip olan ekip kendisine ait rekorunu geliştirdi.Amrabat ilk kez sahada Fenerbehçe'nin yeni transferi Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat, 81. dakikada oyuna girerek ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada yer aldı.Fenerbahçe puan durumu ne?Fenerbahçe puanını 13'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Süper Lig puan durumu nasıl?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/kasimpasa---fenerbahce-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088042069.html

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