https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/fenerbahce-kasimpasayi-2-0-yendi-sari-kanarya-kulup-rekorunu-kirdi-1088047929.html
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi: Sarı kanarya kulüp rekorunu kırdı
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi: Sarı kanarya kulüp rekorunu kırdı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılarak kulüp tarihine geçti. Sarı kanarya ligde 32 maç... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T19:41+0300
2024-09-15T19:41+0300
2024-09-15T19:41+0300
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fenerbahçe
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta Fenerbahçe Allan Saint-Maximin (22) ve Dusan Tadic'in (39' Penaltı) golleri ile 2-0 kazandı. Sarı Lacivertli takım yenilmezlik serisini 32 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı. Süper Lig'de 31 maçla en uzun yenilmezlik serisine sahip olan ekip kendisine ait rekorunu geliştirdi.Amrabat ilk kez sahada Fenerbehçe'nin yeni transferi Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat, 81. dakikada oyuna girerek ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada yer aldı.Fenerbahçe puan durumu ne?Fenerbahçe puanını 13'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Süper Lig puan durumu nasıl?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/kasimpasa---fenerbahce-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088042069.html
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fenerbahçe kasımpaşa maç özeti, fenerbahçe maç izle, fenerbahçe yenilmezlik rekoru, fenerbahçe maç
fenerbahçe kasımpaşa maç özeti, fenerbahçe maç izle, fenerbahçe yenilmezlik rekoru, fenerbahçe maç
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi: Sarı kanarya kulüp rekorunu kırdı
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılarak kulüp tarihine geçti. Sarı kanarya ligde 32 maç yenilmeyerek kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta Fenerbahçe Allan Saint-Maximin (22) ve Dusan Tadic'in (39' Penaltı) golleri ile 2-0 kazandı. Sarı Lacivertli takım yenilmezlik serisini 32 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı. Süper Lig'de 31 maçla en uzun yenilmezlik serisine sahip olan ekip kendisine ait rekorunu geliştirdi.
Fenerbehçe'nin yeni transferi Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat, 81. dakikada oyuna girerek ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada yer aldı.
Fenerbahçe puan durumu ne?
Fenerbahçe puanını 13'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Süper Lig puan durumu nasıl?
Fenerbahçe
- 5 maç, 13 puan
Galatasaray
- 4 maç, 12 puan
Başakşehir
- 4 maç, 10 puan