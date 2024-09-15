https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/buyuk-aile-platformu-buyuk-aile-bulusmasi-ve-sessiz-yuruyus-duzenledi-1088044011.html
Büyük Aile Platformu, 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş' düzenledi
Büyük Aile Platformu, 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş' düzenledi
Sputnik Türkiye
Büyük Aile Platformu'nun organizasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda "Büyük Aile Buluşması" düzenlendi. 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T16:35+0300
2024-09-15T16:35+0300
2024-09-15T16:35+0300
türkiye
büyük aile platformu
saraçhane
fatih
istanbul
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Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, 11 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında 'LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması' için 150 bin ıslak imza toplandığını ve bu taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu aktararak bugün bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu. Organizasyon bugün Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda saat 14.00'te başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/husamettin-cindorukun-saglik-durumu-nasil-1088042739.html
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saraçhane
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büyük aile platformu, saraçhane, fatih, istanbul
büyük aile platformu, saraçhane, fatih, istanbul
Büyük Aile Platformu, 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş' düzenledi
Büyük Aile Platformu'nun organizasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda "Büyük Aile Buluşması" düzenlendi.
Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, 11 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında 'LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması' için 150 bin ıslak imza toplandığını ve bu taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu aktararak bugün bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu. Organizasyon bugün Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda saat 14.00'te başladı.