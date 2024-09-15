https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/buyuk-aile-platformu-buyuk-aile-bulusmasi-ve-sessiz-yuruyus-duzenledi-1088044011.html

Büyük Aile Platformu, 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş' düzenledi

Büyük Aile Platformu, 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş' düzenledi

Sputnik Türkiye

Büyük Aile Platformu'nun organizasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda "Büyük Aile Buluşması" düzenlendi. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T16:35+0300

2024-09-15T16:35+0300

2024-09-15T16:35+0300

türkiye

büyük aile platformu

saraçhane

fatih

istanbul

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Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, 11 Eylül'de yaptığı basın açıklamasında 'LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması' için 150 bin ıslak imza toplandığını ve bu taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu aktararak bugün bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu. Organizasyon bugün Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda saat 14.00'te başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/husamettin-cindorukun-saglik-durumu-nasil-1088042739.html

türkiye

saraçhane

fatih

istanbul

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büyük aile platformu, saraçhane, fatih, istanbul