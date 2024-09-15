https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/husamettin-cindorukun-saglik-durumu-nasil-1088042739.html
Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu nasıl?
Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu nasıl?
Sputnik Türkiye
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun stabil durumda olduğu açıklanan Cindoruk’un, evinde tedavi... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T15:43+0300
2024-09-15T15:43+0300
2024-09-15T15:43+0300
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91 yaşındaki Eski TBMM Başkanı Hüseyin Cindoruk sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Hüseyin Cindoruk öldü mü?Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993'te vekâleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Cindoruk yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 4 gün hastanede kalan Cindoruk'un tedavisine evde devam edileceği açıklandı. Hüseyin Cindoruk'un hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı.Hüseyin Cindoruk kimdir?91 yaşındaki Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Cindoruk, 1958 yılında Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.Hüsamettin Cindoruk’un özel hayatıEski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Dilek Cindoruk ile evli olup üç çocuk babasıdır. Ünlü gazeteci Emin Çölaşan'ın kuzenidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ak-partiden-netanyahuya-tepki-soykirimci-siyasetine-yeni-paydaslar-bulma-arayisi-1086212164.html
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hüseyin cindoruk kimdir, hüseyin cindoruk öldü mü, hüseyin cindoruk sağlık durumu, hüseyin cindoruk kaç yaşında, hüseyin cindoruk
hüseyin cindoruk kimdir, hüseyin cindoruk öldü mü, hüseyin cindoruk sağlık durumu, hüseyin cindoruk kaç yaşında, hüseyin cindoruk
Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu nasıl?
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun stabil durumda olduğu açıklanan Cindoruk’un, evinde tedavi göreceği öğrenildi. Peki, Hüseyin Cindoruk kaç yaşında?
91 yaşındaki Eski TBMM Başkanı Hüseyin Cindoruk sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Cindoruk öldü mü?
Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993'te vekâleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Cindoruk yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 4 gün hastanede kalan Cindoruk'un tedavisine evde devam edileceği açıklandı. Hüseyin Cindoruk'un hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı.
91 yaşındaki Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Cindoruk, 1958 yılında Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17. Başkanı olarak 1991-1995 yılları arasında görev yaptı.
1993 yılında vekâleten Cumhurbaşkanlığı
görevini üstlendi.
Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Türkiye Partisi'nin (DTP) genel başkanlık görevlerinde bulundu.
Samsun ve Eskişehir milletvekili olarak meclise girdi.
Hüsamettin Cindoruk’un özel hayatı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Dilek Cindoruk ile evli olup üç çocuk babasıdır. Ünlü gazeteci Emin Çölaşan'ın kuzenidir.