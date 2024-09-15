https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/husamettin-cindorukun-saglik-durumu-nasil-1088042739.html

Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu nasıl?

Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu nasıl?

Sputnik Türkiye

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun stabil durumda olduğu açıklanan Cindoruk’un, evinde tedavi... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T15:43+0300

2024-09-15T15:43+0300

2024-09-15T15:43+0300

türkiye

tbmm

tbmm başkanlığı

hayat

sağlık

tbmm başkanlık divanı

izmir

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088042534_0:92:672:470_1920x0_80_0_0_026f5c1c4ed7a78403372d417d0c48ae.jpg

91 yaşındaki Eski TBMM Başkanı Hüseyin Cindoruk sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Hüseyin Cindoruk öldü mü?Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993'te vekâleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Cindoruk yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 4 gün hastanede kalan Cindoruk'un tedavisine evde devam edileceği açıklandı. Hüseyin Cindoruk'un hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı.Hüseyin Cindoruk kimdir?91 yaşındaki Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Cindoruk, 1958 yılında Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.Hüsamettin Cindoruk’un özel hayatıEski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Dilek Cindoruk ile evli olup üç çocuk babasıdır. Ünlü gazeteci Emin Çölaşan'ın kuzenidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ak-partiden-netanyahuya-tepki-soykirimci-siyasetine-yeni-paydaslar-bulma-arayisi-1086212164.html

türkiye

izmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüseyin cindoruk kimdir, hüseyin cindoruk öldü mü, hüseyin cindoruk sağlık durumu, hüseyin cindoruk kaç yaşında, hüseyin cindoruk