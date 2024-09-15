https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bursa-deniz-otobusleri-budo-seferleri-iptal-edildi-1088047245.html
BUDO seferleri iptal edildi
BUDO seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 6 seferini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 14.00 ile 17.45 saatleri... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T18:38+0300
2024-09-15T18:38+0300
2024-09-15T19:32+0300
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), 6 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen BUDO seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi. İstanbul Bursa arası deniz otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapan BUDO, bugün yapılması planlanan Mudanya ve İhlas (Yalova) kalkışlı, İstanbul Eminönü varışlı seferlerinin kötü hava koşulları nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.BUDO sefer saatleri ne zaman?BUDO seferleri resmi internet sayfası üzerinden açıklanıyor. Ancak hava koşullarına göre sefer saatlerinde değişiklik yaşanabilir.14.00 ile 17.45 saatleri arasında yapılması planlanan 6 sefer Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya),Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
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budo seferleri, budo sefer saatleri, budo seferleri ne zaman, bursa istanbul deniz otobüsü, mudanya istanbul seferi
BUDO seferleri iptal edildi
18:38 15.09.2024 (güncellendi: 19:32 15.09.2024)
Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 6 seferini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 14.00 ile 17.45 saatleri arasında yapılması planlanan 6 sefer ertelendi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), 6 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen BUDO seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi. İstanbul Bursa arası deniz otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapan BUDO, bugün yapılması planlanan Mudanya ve İhlas (Yalova) kalkışlı, İstanbul Eminönü varışlı seferlerinin kötü hava koşulları nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.
BUDO sefer saatleri ne zaman?
BUDO seferleri resmi internet sayfası üzerinden açıklanıyor. Ancak hava koşullarına göre sefer saatlerinde değişiklik yaşanabilir.
14.00 ile 17.45 saatleri arasında yapılması planlanan 6 sefer
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),
Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya),
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)