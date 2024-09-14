https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/yuz-sekli-aydede-olanlar-cevabi-buldu-cirkin-degil-sadecestreslisin-1088018354.html
Yüz şekli 'Aydede' olanlar cevabı buldu: 'Çirkin değil, sadece streslisin'
Yüz şekli 'Aydede' olanlar cevabı buldu: 'Çirkin değil, sadece streslisin'
Sputnik Türkiye
Son aylarda sosyal medyada sıkça gündeme gelen 'Aydede Yüz' (Moon Face), hormonlarla ilgili olası bir sağlık sorununa işaret edebileceği konusunda dikkat... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T15:24+0300
2024-09-14T15:24+0300
2024-09-14T15:24+0300
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TikTok'ta 140 bin video ile yaygınlaşan 'aydede yüz' fenomeni, arama motorlarında 'Kortizol hormonu nedir' sorusuyla birlikte büyük ilgi topladı. Kortizol hormonu hakkında artan merak ve endişeler, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.Doç. Dr. Nazlı Gülsoy Kırnap, kortizol hormonuyla ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı.Kortizol hormonu, vücudun stres yanıtını düzenleyen kritik bir hormondur. Milliyet'e konuşan Doç. Dr. Kırnap, kortizolün aşırı salgılanmasının bazı ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Kortizol hormonu, metabolizmayı düzenler ve stres altında artar. Ancak bu hormonun fazlalığı ya da eksikliği ciddi hastalıklara neden olabilir" dedi.Cushing Sendromu ve aydede yüzAşırı kortizol salgısı, Cushing sendromuna yol açabilir. Bu durum, yüzde yuvarlaklaşma ve yağ birikimi gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak, Doç. Dr. Kırnap, "Aydede yüz görünümü her zaman Cushing sendromuna işaret etmez. Kilo fazlalığı, genetik faktörler ya da tiroid bozuklukları da benzer bir görünüm oluşturabilir" diyerek halkı uyardı.Tedavi mümkün mü?Doç. Dr. Kırnap, Cushing sendromu tedavisinde doğru teşhisin önemine vurgu yaparak, "Kortizol yüksekliği cerrahi veya ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Sağlıklı yaşam tarzı ve uygun diyet de kortizol düzeylerinin dengede tutulmasına yardımcı olabilir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/miss-turkey-birincisi-olmasinin-ardindan-elestirilerin-hedefi-olan-idil-bilgen-bunlar-bilgisi-1088017759.html
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güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, aydede yüz, tiktok, tiktok, sağlık
güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, aydede yüz, tiktok, tiktok, sağlık
Yüz şekli 'Aydede' olanlar cevabı buldu: 'Çirkin değil, sadece streslisin'
Son aylarda sosyal medyada sıkça gündeme gelen 'Aydede Yüz' (Moon Face), hormonlarla ilgili olası bir sağlık sorununa işaret edebileceği konusunda dikkat çekiyor. Peki aydede yüz nedir? Nasıl önlenebilir?
TikTok'ta 140 bin video ile yaygınlaşan 'aydede yüz' fenomeni, arama motorlarında 'Kortizol hormonu nedir' sorusuyla birlikte büyük ilgi topladı.
Kortizol hormonu hakkında artan merak ve endişeler, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.
Doç. Dr. Nazlı Gülsoy Kırnap, kortizol hormonuyla ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı.
Kortizol hormonu, vücudun stres yanıtını düzenleyen kritik bir hormondur. Milliyet'e konuşan Doç. Dr. Kırnap, kortizolün aşırı salgılanmasının bazı ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Kortizol hormonu, metabolizmayı düzenler ve stres altında artar. Ancak bu hormonun fazlalığı ya da eksikliği ciddi hastalıklara neden olabilir" dedi.
Cushing Sendromu ve aydede yüz
Aşırı kortizol salgısı, Cushing sendromuna yol açabilir. Bu durum, yüzde yuvarlaklaşma ve yağ birikimi gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak, Doç. Dr. Kırnap, "Aydede yüz görünümü her zaman Cushing sendromuna işaret etmez. Kilo fazlalığı, genetik faktörler ya da tiroid bozuklukları da benzer bir görünüm oluşturabilir" diyerek halkı uyardı.
Doç. Dr. Kırnap, Cushing sendromu tedavisinde doğru teşhisin önemine vurgu yaparak, "Kortizol yüksekliği cerrahi veya ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Sağlıklı yaşam tarzı ve uygun diyet de kortizol düzeylerinin dengede tutulmasına yardımcı olabilir" dedi.