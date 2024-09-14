https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/miss-turkey-birincisi-olmasinin-ardindan-elestirilerin-hedefi-olan-idil-bilgen-bunlar-bilgisi-1088017759.html
Miss Turkey birincisi olmasının ardından eleştirilerin hedefi olan İdil Bilgen: Bunlar bilgisi olmayıp fikri olanlar
Miss Turkey birincisi olmasının ardından eleştirilerin hedefi olan İdil Bilgen: Bunlar bilgisi olmayıp fikri olanlar
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024 finali, 11 Eylül akşamı gerçekleşti ve tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, tacın yeni sahibi oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, Miss World'de... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T14:33+0300
2024-09-14T14:33+0300
2024-09-14T14:33+0300
miss turkey
miss turkey 2024
miss turkey 2024
yaşam
idil bilgen
güzellik
güzellik
doğal güzellik
güzellik yarışması
güzellik kraliçesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087931448_0:115:1081:723_1920x0_80_0_0_7fcde78721d2950ff3b036de07adb721.jpg
Miss Turkey 2024 tacını kazanan İdil Bilgen, tüm eleştirilere rağmen Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.Bilgen’in birinci seçilmesi sonrası sosyal medyada, "Türkiye'nin güzellik kraliçesi olacak kadar güzel değil" şeklinde yorumlar yapıldı. Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabını yorumlara kapatan Bilgen, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.'Yorumları hiç önemsemiyorum''Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan İdil Bilgen, yapılan eleştirilerle ilgili olarak, “Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi büyük acılar yaşanırken, bana yapılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmadan fikir üreten kişiler bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/sahan-gokbakarin-villasi-muhurlendi-yikim-calismasi-baslayacak-1088016138.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087931448_0:14:1081:824_1920x0_80_0_0_c34731d6c8a2bce0c68277605a423ad9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
miss turkey, miss turkey 2024, miss turkey 2024, idil bilgen, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi
miss turkey, miss turkey 2024, miss turkey 2024, idil bilgen, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi
Miss Turkey birincisi olmasının ardından eleştirilerin hedefi olan İdil Bilgen: Bunlar bilgisi olmayıp fikri olanlar
Miss Turkey 2024 finali, 11 Eylül akşamı gerçekleşti ve tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, tacın yeni sahibi oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanırken, kraliçe seçilmesi sosyal medyada bazı eleştirilere neden olmuştu. Bigen'den bu eleştirilere, "Bunlar bilgisi olmayıp fikri olan insanlar" diyerek yanıt verdi.
Miss Turkey 2024 tacını kazanan İdil Bilgen, tüm eleştirilere rağmen Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.
Bilgen’in birinci seçilmesi sonrası sosyal medyada, "Türkiye'nin güzellik kraliçesi olacak kadar güzel değil" şeklinde yorumlar yapıldı. Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabını yorumlara kapatan Bilgen, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.
'Yorumları hiç önemsemiyorum'
'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan İdil Bilgen, yapılan eleştirilerle ilgili olarak, “Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi büyük acılar yaşanırken, bana yapılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmadan fikir üreten kişiler bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.