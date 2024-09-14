https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/miss-turkey-birincisi-olmasinin-ardindan-elestirilerin-hedefi-olan-idil-bilgen-bunlar-bilgisi-1088017759.html

Miss Turkey birincisi olmasının ardından eleştirilerin hedefi olan İdil Bilgen: Bunlar bilgisi olmayıp fikri olanlar

Miss Turkey birincisi olmasının ardından eleştirilerin hedefi olan İdil Bilgen: Bunlar bilgisi olmayıp fikri olanlar

Sputnik Türkiye

Miss Turkey 2024 finali, 11 Eylül akşamı gerçekleşti ve tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, tacın yeni sahibi oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, Miss World'de... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T14:33+0300

2024-09-14T14:33+0300

2024-09-14T14:33+0300

miss turkey

miss turkey 2024

miss turkey 2024

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idil bilgen

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güzellik

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güzellik yarışması

güzellik kraliçesi

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Miss Turkey 2024 tacını kazanan İdil Bilgen, tüm eleştirilere rağmen Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.Bilgen’in birinci seçilmesi sonrası sosyal medyada, "Türkiye'nin güzellik kraliçesi olacak kadar güzel değil" şeklinde yorumlar yapıldı. Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabını yorumlara kapatan Bilgen, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.'Yorumları hiç önemsemiyorum''Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan İdil Bilgen, yapılan eleştirilerle ilgili olarak, “Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi büyük acılar yaşanırken, bana yapılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmadan fikir üreten kişiler bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.

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miss turkey, miss turkey 2024, miss turkey 2024, idil bilgen, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi