Rus ordusu Donetsk'te Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinayetler..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
10 efsane şarkıcının öldükten sonra yayımlanan şarkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
15:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
15:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:55
8 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Irak’tan çekilebileceği açıklandı ve hemen Irak’ta IŞİD saldırıları başladı. Tesadüf değil’
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
DNA manipülasyonu neden yapıldı?
17:35
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
19:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:35
23 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:14
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
20:24
7 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
08:16
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
08:33
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
09:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
10:05
13 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:30
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
11:21
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
12:21
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
16:10
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
16:24
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
16:41
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
17:09
4 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
17:22
1 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
17:35
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
17:46
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
17:59
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
18:19
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
18:44
7 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
21:14
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-ordusu-donetskte-jelannoye-pervoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1088015195.html
Rus ordusu Donetsk'te Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu Donetsk'te Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini, Ukrayna ordusunun son... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T12:11+0300
2024-09-14T12:53+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
ukrayna
donbass
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924421_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_ba0519576c729e070a128f7872049fcd.jpg
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Yug (Güney) Askeri Grubu birliklerinin aktif ve kararlı eylemler sonucunda DHC’de Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 110’a yakın Ukraynalı asker, iki otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov bölgesi, DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna ordusu 520 kadar asker, 6 otomobil, İngiliz yapımı Braveheart kundağı motorlu topçu sistemi dahil çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemler sonucunda DHC’de Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 bölgesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 715’e yakın asker, 5 otomobil ile İngiliz ve ABD yapımı olanlar dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 4 mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’de Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 3 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 560’a yakın Ukraynalı asker, 2 adet Kozak zırhlı muharebe aracı, 3 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi, DHC’de ve Zaporojye bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 105 kadar asker, bir tank, Fransa yapımı bir Caesar obüsü kaybetti, düşmana ait bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri vurdu, çatışmalarda 80 kadar Ukrayna askeri, 7 otomobil ve askeri teçhizatlar etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri hava ve topçu kuvvetleri ile İHA’ların desteği ile Ukrayna güçlerine ait havalimanlarının altyapısını, askeri botların ve özel harekat kuvvetlerinin bulunduğu yerleri, ayrıca Ukrayna ordusunun 132 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını imha etti. Hava savunma sistemleri ise ABD yapımı 3 adet ATACMS taktik füzesi, Fransa yapımı 3 adet Hammer güdümlü uçak bombası, 53 İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/rusya-savunma-bakanligi-operasyon-bolgesinde-son-bir-gunde-ukraynaya-ait-4-tank-imha-edildi-1086467305.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924421_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_f3c1b3e4aaf65a71abc7f1cd1feff101.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass

Rus ordusu Donetsk'te Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

12:11 14.09.2024 (güncellendi: 12:53 14.09.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini, Ukrayna ordusunun son 24 saatte ölü ve yaralı olarak 2.090 asker kayıp verdiğini duyurdu.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Yug (Güney) Askeri Grubu birliklerinin aktif ve kararlı eylemler sonucunda DHC’de Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 110’a yakın Ukraynalı asker, iki otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov bölgesi, DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna ordusu 520 kadar asker, 6 otomobil, İngiliz yapımı Braveheart kundağı motorlu topçu sistemi dahil çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemler sonucunda DHC’de Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 bölgesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 715’e yakın asker, 5 otomobil ile İngiliz ve ABD yapımı olanlar dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 4 mühimmat deposu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’de Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 3 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 560’a yakın Ukraynalı asker, 2 adet Kozak zırhlı muharebe aracı, 3 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi, DHC’de ve Zaporojye bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 105 kadar asker, bir tank, Fransa yapımı bir Caesar obüsü kaybetti, düşmana ait bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri vurdu, çatışmalarda 80 kadar Ukrayna askeri, 7 otomobil ve askeri teçhizatlar etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri hava ve topçu kuvvetleri ile İHA’ların desteği ile Ukrayna güçlerine ait havalimanlarının altyapısını, askeri botların ve özel harekat kuvvetlerinin bulunduğu yerleri, ayrıca Ukrayna ordusunun 132 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını imha etti. Hava savunma sistemleri ise ABD yapımı 3 adet ATACMS taktik füzesi, Fransa yapımı 3 adet Hammer güdümlü uçak bombası, 53 İHA düşürdü.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel aseri operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Operasyon bölgesinde son bir günde Ukrayna’ya ait 4 tank imha edildi
3 Ağustos, 15:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала