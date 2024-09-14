https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-ordusu-donetskte-jelannoye-pervoye-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1088015195.html
Rus ordusu Donetsk'te Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu Donetsk'te Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini, Ukrayna ordusunun son... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T12:11+0300
2024-09-14T12:11+0300
2024-09-14T12:53+0300
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Yug (Güney) Askeri Grubu birliklerinin aktif ve kararlı eylemler sonucunda DHC’de Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 110’a yakın Ukraynalı asker, iki otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov bölgesi, DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna ordusu 520 kadar asker, 6 otomobil, İngiliz yapımı Braveheart kundağı motorlu topçu sistemi dahil çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemler sonucunda DHC’de Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 bölgesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 715’e yakın asker, 5 otomobil ile İngiliz ve ABD yapımı olanlar dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 4 mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’de Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 3 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 560’a yakın Ukraynalı asker, 2 adet Kozak zırhlı muharebe aracı, 3 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi, DHC’de ve Zaporojye bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 105 kadar asker, bir tank, Fransa yapımı bir Caesar obüsü kaybetti, düşmana ait bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri vurdu, çatışmalarda 80 kadar Ukrayna askeri, 7 otomobil ve askeri teçhizatlar etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri hava ve topçu kuvvetleri ile İHA’ların desteği ile Ukrayna güçlerine ait havalimanlarının altyapısını, askeri botların ve özel harekat kuvvetlerinin bulunduğu yerleri, ayrıca Ukrayna ordusunun 132 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını imha etti. Hava savunma sistemleri ise ABD yapımı 3 adet ATACMS taktik füzesi, Fransa yapımı 3 adet Hammer güdümlü uçak bombası, 53 İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/rusya-savunma-bakanligi-operasyon-bolgesinde-son-bir-gunde-ukraynaya-ait-4-tank-imha-edildi-1086467305.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass
Rus ordusu Donetsk'te Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi
12:11 14.09.2024 (güncellendi: 12:53 14.09.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini, Ukrayna ordusunun son 24 saatte ölü ve yaralı olarak 2.090 asker kayıp verdiğini duyurdu.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Yug (Güney) Askeri Grubu birliklerinin aktif ve kararlı eylemler sonucunda DHC’de Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 110’a yakın Ukraynalı asker, iki otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov bölgesi, DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna ordusu 520 kadar asker, 6 otomobil, İngiliz yapımı Braveheart kundağı motorlu topçu sistemi dahil çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemler sonucunda DHC’de Jelannoye Pervoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 bölgesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 715’e yakın asker, 5 otomobil ile İngiliz ve ABD yapımı olanlar dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 4 mühimmat deposu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’de Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 3 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 560’a yakın Ukraynalı asker, 2 adet Kozak zırhlı muharebe aracı, 3 pikap ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi, DHC’de ve Zaporojye bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 105 kadar asker, bir tank, Fransa yapımı bir Caesar obüsü kaybetti, düşmana ait bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri vurdu, çatışmalarda 80 kadar Ukrayna askeri, 7 otomobil ve askeri teçhizatlar etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri hava ve topçu kuvvetleri ile İHA’ların desteği ile Ukrayna güçlerine ait havalimanlarının altyapısını, askeri botların ve özel harekat kuvvetlerinin bulunduğu yerleri, ayrıca Ukrayna ordusunun 132 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını imha etti. Hava savunma sistemleri ise ABD yapımı 3 adet ATACMS taktik füzesi, Fransa yapımı 3 adet Hammer güdümlü uçak bombası, 53 İHA düşürdü.