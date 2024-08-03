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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/rusya-savunma-bakanligi-operasyon-bolgesinde-son-bir-gunde-ukraynaya-ait-4-tank-imha-edildi-1086467305.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Operasyon bölgesinde son bir günde Ukrayna’ya ait 4 tank imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Operasyon bölgesinde son bir günde Ukrayna’ya ait 4 tank imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre, özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde düşmana ait 4 tank, 2 Bradley zırhlı piyade aracı, bir Marder piyade... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T15:42+0300
2024-08-03T15:43+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Rapora göre Merkez Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti, Güney Askeri Grubu taktik konumu iyileştirdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.975 askerini kaybetti.Son bir gün içinde düşmana ait 4 tank, 2 Bradley zırhlı piyade aracı, bir Marder piyade aracı, 2 ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı ve bir HMMWV zırhlı muharebe aracı etkisiz hale getirildi.Kuzey Askeri Grubu, 3 karşı saldırıyı püskürttü, 200’e yakın Ukraynalı askeri ve çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi.Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Saldırıları 2 kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 470 kadar asker, bir tank ve birçok askeri teçhizat kaybetti.Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi, 2 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 730 asker, bir tank, 10 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.Merkez Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti, düşmanın 3 karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 400’e yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Ukrayna ordusu 115 asker ve bir tank kaybetti, çok sayıda teçhizat etkisiz hale getirildi.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri 80 kadar Ukraynalı askeri ve bir tankı etkisiz hale getirdi.Hava savunma güçleri son bir gün içerisinde ABD yapımı bir Patriot güdümlü füzesi, 9 adet HIMARS füzesi ile 140 insansız hava aracını önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-3-patriot-sistemi-ve-muhimmat-tasiyan-bir-tren-vuruldu-1086406484.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rapor
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rapor

Rusya Savunma Bakanlığı: Operasyon bölgesinde son bir günde Ukrayna’ya ait 4 tank imha edildi

15:42 03.08.2024 (güncellendi: 15:43 03.08.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel aseri operasyonu
Rusya'nın Ukrayna'daki özel aseri operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre, özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde düşmana ait 4 tank, 2 Bradley zırhlı piyade aracı, bir Marder piyade aracı, 2 ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı ve bir HMMWV zırhlı muharebe aracı etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Rapora göre Merkez Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti, Güney Askeri Grubu taktik konumu iyileştirdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.975 askerini kaybetti.
Son bir gün içinde düşmana ait 4 tank, 2 Bradley zırhlı piyade aracı, bir Marder piyade aracı, 2 ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı ve bir HMMWV zırhlı muharebe aracı etkisiz hale getirildi.
Kuzey Askeri Grubu, 3 karşı saldırıyı püskürttü, 200’e yakın Ukraynalı askeri ve çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi.
Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Saldırıları 2 kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 470 kadar asker, bir tank ve birçok askeri teçhizat kaybetti.
Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi, 2 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 730 asker, bir tank, 10 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.
Merkez Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti, düşmanın 3 karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 400’e yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
Doğu Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Ukrayna ordusu 115 asker ve bir tank kaybetti, çok sayıda teçhizat etkisiz hale getirildi.
Dinyeper Askeri Grubu birlikleri 80 kadar Ukraynalı askeri ve bir tankı etkisiz hale getirdi.
Hava savunma güçleri son bir gün içerisinde ABD yapımı bir Patriot güdümlü füzesi, 9 adet HIMARS füzesi ile 140 insansız hava aracını önledi.
ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 3 Patriot sistemi ve mühimmat taşıyan bir tren vuruldu
1 Ağustos, 14:10
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