https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/fetoye-yonelik-kiskac-27-operasyonunda-39-kisi-gozaltina-alindi-1088011548.html

FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-27' operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-27' operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kıskaç-27 Operasyonu ile 39 kişi FETÖ'cu suçlaması ile gözaltına alındı. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T09:54+0300

2024-09-14T09:54+0300

2024-09-14T09:54+0300

türkiye

fetö

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

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FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen 'Kıskaç-27' operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta "Kıskaç-27" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 39 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polisleri tebrik etti.

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fetö, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı