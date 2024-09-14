https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/disari-cikacaklar-dikkat-istanbulda-bazi-yollar-hafta-sonu-kapali-olacak-1088010801.html

Dışarı çıkacaklar dikkat: İstanbul'da bazı yollar hafta sonu kapalı olacak

Dışarı çıkacaklar dikkat: İstanbul'da bazı yollar hafta sonu kapalı olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bisiklet yaraşı nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T09:27+0300

2024-09-14T09:27+0300

2024-09-14T09:35+0300

türkiye

istanbul

trafik

trafik kontrolü

bisiklet

türkiye bisiklet federasyonu (tbf)

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İstanbul’da 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 'Tour of İstanbul' bisiklet yarışının ikinci etabı sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahlar belirledi. Cumartesi günü Beykoz, pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta kapanacak yollar ve önerilen alternatif güzergahlar şunlar:Beykoz’da Kapatılacak Yollar (14 Eylül Cumartesi)• 08:00 - 14:30 saatleri arasında kapalı olacak yollar:• Çukur Çayır, Saip Molla, Ayvalıdere Caddeleri• Sultaniye, Şehit Bülent Kocabıyık, Kelle İbrahim Caddeleri• Şahinkaya, Dr. Fahrettin Erkinsoy, Mehmet Yavuz Caddeleri• Akbaba, Maraş, Fener, Karakulak, Tuna ve Fener Yolu Caddeleri• Anadolufeneri Yolu, Kabakoz Yolu - Hicaz Caddesi• Yüzyıl Caddesi - Dereboyu Caddesi Kesişimi• Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi (Riva İstikameti), Kuzey Marmara Otoyolu Riva GirişiFatih’te Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:• Ayvansaray Caddesi ve bağlantılı tüm yollar• Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Kadirhas, Ragıp Gümüşpala, Reşadiye Caddeleri ve bu caddelere çıkan yollar• Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Samatya varyant arası)• Gülhane Parkı içi, Divanyolu, Alemdar, At Meydanı, Üçler, Nakilbent ve Aksakal SokakAlternatif Güzergahlar:• Atatürk Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Onuncu Yıl CaddesiEyüpsultan’da Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)• 09:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:• Silahtarağa, Bahariye ve Yavedut CaddeleriAlternatif Güzergahlar:• Kazım Karabekir Caddesi, Eyüpsultan Bulvarı, Yıldıztabya ve Vardar BulvarıBeyoğlu’nda Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:• Tersane, Kemeraltı, Necatibey, Maliye, Meclis-i Mebusan CaddeleriAlternatif Güzergahlar:• Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi (Unkapanı yönü), Atatürk Köprüsü Bahriye, Piyalepaşa ve Tarlabaşı BulvarıBeşiktaş’ta Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:• Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı (Zincirlikuyu yönü)Alternatif Güzergahlar:• Kadırgalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Dereboyu Caddesi, D-100 Güney

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