https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/disari-cikacaklar-dikkat-istanbulda-bazi-yollar-hafta-sonu-kapali-olacak-1088010801.html
Dışarı çıkacaklar dikkat: İstanbul'da bazı yollar hafta sonu kapalı olacak
Dışarı çıkacaklar dikkat: İstanbul'da bazı yollar hafta sonu kapalı olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bisiklet yaraşı nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T09:27+0300
2024-09-14T09:27+0300
2024-09-14T09:35+0300
türkiye
istanbul
trafik
trafik kontrolü
bisiklet
türkiye bisiklet federasyonu (tbf)
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İstanbul’da 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 'Tour of İstanbul' bisiklet yarışının ikinci etabı sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahlar belirledi. Cumartesi günü Beykoz, pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta kapanacak yollar ve önerilen alternatif güzergahlar şunlar:Beykoz’da Kapatılacak Yollar (14 Eylül Cumartesi)• 08:00 - 14:30 saatleri arasında kapalı olacak yollar:• Çukur Çayır, Saip Molla, Ayvalıdere Caddeleri• Sultaniye, Şehit Bülent Kocabıyık, Kelle İbrahim Caddeleri• Şahinkaya, Dr. Fahrettin Erkinsoy, Mehmet Yavuz Caddeleri• Akbaba, Maraş, Fener, Karakulak, Tuna ve Fener Yolu Caddeleri• Anadolufeneri Yolu, Kabakoz Yolu - Hicaz Caddesi• Yüzyıl Caddesi - Dereboyu Caddesi Kesişimi• Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi (Riva İstikameti), Kuzey Marmara Otoyolu Riva GirişiFatih’te Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:• Ayvansaray Caddesi ve bağlantılı tüm yollar• Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Kadirhas, Ragıp Gümüşpala, Reşadiye Caddeleri ve bu caddelere çıkan yollar• Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Samatya varyant arası)• Gülhane Parkı içi, Divanyolu, Alemdar, At Meydanı, Üçler, Nakilbent ve Aksakal SokakAlternatif Güzergahlar:• Atatürk Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Onuncu Yıl CaddesiEyüpsultan’da Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)• 09:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:• Silahtarağa, Bahariye ve Yavedut CaddeleriAlternatif Güzergahlar:• Kazım Karabekir Caddesi, Eyüpsultan Bulvarı, Yıldıztabya ve Vardar BulvarıBeyoğlu’nda Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:• Tersane, Kemeraltı, Necatibey, Maliye, Meclis-i Mebusan CaddeleriAlternatif Güzergahlar:• Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi (Unkapanı yönü), Atatürk Köprüsü Bahriye, Piyalepaşa ve Tarlabaşı BulvarıBeşiktaş’ta Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:• Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı (Zincirlikuyu yönü)Alternatif Güzergahlar:• Kadırgalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Dereboyu Caddesi, D-100 Güney
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cumartesi günü hangi yollar kapalı, istanbul pazar günü hangi yollar kapalı, istanbul bisiklet turu kapalı yollar, istanbul tour of istanbul 2024 kapalı yollar, alternatif yollar, tour of istanbul, trafik
cumartesi günü hangi yollar kapalı, istanbul pazar günü hangi yollar kapalı, istanbul bisiklet turu kapalı yollar, istanbul tour of istanbul 2024 kapalı yollar, alternatif yollar, tour of istanbul, trafik
Dışarı çıkacaklar dikkat: İstanbul'da bazı yollar hafta sonu kapalı olacak
09:27 14.09.2024 (güncellendi: 09:35 14.09.2024)
İstanbul'da bisiklet yaraşı nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul’da 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 'Tour of İstanbul' bisiklet yarışının ikinci etabı sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücüler için alternatif güzergahlar belirledi.
Cumartesi günü Beykoz, pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta kapanacak yollar ve önerilen alternatif güzergahlar şunlar:
Beykoz’da Kapatılacak Yollar (14 Eylül Cumartesi)
• 08:00 - 14:30 saatleri arasında kapalı olacak yollar:
• Çukur Çayır, Saip Molla, Ayvalıdere Caddeleri
• Sultaniye, Şehit Bülent Kocabıyık, Kelle İbrahim Caddeleri
• Şahinkaya, Dr. Fahrettin Erkinsoy, Mehmet Yavuz Caddeleri
• Akbaba, Maraş, Fener, Karakulak, Tuna ve Fener Yolu Caddeleri
• Anadolufeneri Yolu, Kabakoz Yolu - Hicaz Caddesi
• Yüzyıl Caddesi - Dereboyu Caddesi Kesişimi
• Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi (Riva İstikameti), Kuzey Marmara Otoyolu Riva Girişi
Fatih’te Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)
• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:
• Ayvansaray Caddesi ve bağlantılı tüm yollar
• Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Kadirhas, Ragıp Gümüşpala, Reşadiye Caddeleri ve bu caddelere çıkan yollar
• Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Samatya varyant arası)
• Gülhane Parkı içi, Divanyolu, Alemdar, At Meydanı, Üçler, Nakilbent ve Aksakal Sokak
• Atatürk Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi
Eyüpsultan’da Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)
• 09:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:
• Silahtarağa, Bahariye ve Yavedut Caddeleri
• Kazım Karabekir Caddesi, Eyüpsultan Bulvarı, Yıldıztabya ve Vardar Bulvarı
Beyoğlu’nda Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)
• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:
• Tersane, Kemeraltı, Necatibey, Maliye, Meclis-i Mebusan Caddeleri
• Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi (Unkapanı yönü), Atatürk Köprüsü Bahriye, Piyalepaşa ve Tarlabaşı Bulvarı
Beşiktaş’ta Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar)
• 07:00 itibarıyla kapalı olacak yollar:
• Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı (Zincirlikuyu yönü)
• Kadırgalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Dereboyu Caddesi, D-100 Güney