Elektronikçiler Odası Başkanı uyardı: '5 yıl sonra usta bulamayabiliriz'

Meslek liseleri ve sektör arasında köprüyü oluşturmak ve mesleki eğitimde istihdamın artırılması hedefiyle Elektronikçiler Odası sektörel bir buluşma... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı yaptığı konuşmada, her işletmede muhakkak bir çırak olmasının zaruri olduğunu belirterek eğer bunu başarılamaması halinde 5 yıl sonra işi bırakabilecekleri usta bulunamayayacağını vurguladı.Elektronikçiler Odası Başkanı Kırcalı, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Yıllardır Türkiye’nin bir geleneği haline gelen usta çırak ilişkisi geleneğini devam ettirmenin önemli olduğunu belirten Kırcalı, "Bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Bizler geçmişimi yaşatırsak, geleceğimizi daha güzel inşa edebiliriz. Meslek liselerinden mezun olan yada aktif olarak çalışan öğrencilerin çıraklık programları ile sektörde kendilerine daha fazla yer açılması önemli. Her işletmeye muhakkak bir çırak olmak zorunda, bunu bizler mutlaka yapmak zorundayız. Eğer biz bunu başaramazsak,5 yıl sonra işimizi bırakabileceğimiz usta bulamayabiliriz” sözlerini dile getirdi.Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sektörde iş ve staj imkanlarının arttırılması konusunda çalışmalara her zaman destek olduklarını belirten Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, "Esnaf ve sanatkarlara yönelik kalifiye eleman yetiştirmek çok önemli. İş gücü ihtiyacının arttığı bu dönemde her sektörde yetişmiş iş gücü ihtiyacı gittikçe artıyor” diye konuştu.

