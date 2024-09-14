https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/elektronikciler-odasi-baskani-uyardi-5-yil-sonra-usta-bulamayabiliriz-1088021399.html
Elektronikçiler Odası Başkanı uyardı: '5 yıl sonra usta bulamayabiliriz'
Elektronikçiler Odası Başkanı uyardı: '5 yıl sonra usta bulamayabiliriz'
Sputnik Türkiye
Meslek liseleri ve sektör arasında köprüyü oluşturmak ve mesleki eğitimde istihdamın artırılması hedefiyle Elektronikçiler Odası sektörel bir buluşma... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T16:31+0300
2024-09-14T16:31+0300
2024-09-14T16:31+0300
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Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı yaptığı konuşmada, her işletmede muhakkak bir çırak olmasının zaruri olduğunu belirterek eğer bunu başarılamaması halinde 5 yıl sonra işi bırakabilecekleri usta bulunamayayacağını vurguladı.Elektronikçiler Odası Başkanı Kırcalı, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Yıllardır Türkiye’nin bir geleneği haline gelen usta çırak ilişkisi geleneğini devam ettirmenin önemli olduğunu belirten Kırcalı, "Bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Bizler geçmişimi yaşatırsak, geleceğimizi daha güzel inşa edebiliriz. Meslek liselerinden mezun olan yada aktif olarak çalışan öğrencilerin çıraklık programları ile sektörde kendilerine daha fazla yer açılması önemli. Her işletmeye muhakkak bir çırak olmak zorunda, bunu bizler mutlaka yapmak zorundayız. Eğer biz bunu başaramazsak,5 yıl sonra işimizi bırakabileceğimiz usta bulamayabiliriz” sözlerini dile getirdi.Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sektörde iş ve staj imkanlarının arttırılması konusunda çalışmalara her zaman destek olduklarını belirten Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, "Esnaf ve sanatkarlara yönelik kalifiye eleman yetiştirmek çok önemli. İş gücü ihtiyacının arttığı bu dönemde her sektörde yetişmiş iş gücü ihtiyacı gittikçe artıyor” diye konuştu.
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elektrik, usta, çırak, meslek, meslek lisesi
elektrik, usta, çırak, meslek, meslek lisesi
Elektronikçiler Odası Başkanı uyardı: '5 yıl sonra usta bulamayabiliriz'
Meslek liseleri ve sektör arasında köprüyü oluşturmak ve mesleki eğitimde istihdamın artırılması hedefiyle Elektronikçiler Odası sektörel bir buluşma gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Oda Başkanı, her işletmede bir çırak olmaması halinde 5 yıl sonra usta bulunamayacağının altını çizdi.
Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı yaptığı konuşmada, her işletmede muhakkak bir çırak olmasının zaruri olduğunu belirterek eğer bunu başarılamaması halinde 5 yıl sonra işi bırakabilecekleri usta bulunamayayacağını vurguladı.
Elektronikçiler Odası Başkanı Kırcalı, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Kendi bünyemizde elektro akademi olarak bir akademi kurduk. İnşallah bu akademi önümüzdeki günlerde daha aktif, daha güncel konulara değinerek daha iyi eğitimler verecek. Kalifiye eleman problemi var. Beş yıl sonraki hacmimiz yurt dışından şu an kızdığımız göçmenler var ya, daha fazlasını talep etmeye yönelik olacak. Çünkü eleman bulamayacağız. Biz yeni nesli buralara entegre edemiyoruz. Edemediğimizden dolayı da çok ciddi bir şekilde kayıplar veriyoruz. Bu kayıpların önüne geçmemiz gerekiyor.
Yıllardır Türkiye’nin bir geleneği haline gelen usta çırak ilişkisi geleneğini devam ettirmenin önemli olduğunu belirten Kırcalı, "Bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Bizler geçmişimi yaşatırsak, geleceğimizi daha güzel inşa edebiliriz. Meslek liselerinden mezun olan yada aktif olarak çalışan öğrencilerin çıraklık programları ile sektörde kendilerine daha fazla yer açılması önemli. Her işletmeye muhakkak bir çırak olmak zorunda, bunu bizler mutlaka yapmak zorundayız. Eğer biz bunu başaramazsak,5 yıl sonra işimizi bırakabileceğimiz usta bulamayabiliriz” sözlerini dile getirdi.
Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sektörde iş ve staj imkanlarının arttırılması konusunda çalışmalara her zaman destek olduklarını belirten Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, "Esnaf ve sanatkarlara yönelik kalifiye eleman yetiştirmek çok önemli. İş gücü ihtiyacının arttığı bu dönemde her sektörde yetişmiş iş gücü ihtiyacı gittikçe artıyor” diye konuştu.