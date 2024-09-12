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Vietnam, Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu seller dolayısıyla Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi
Vietnam, Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu seller dolayısıyla Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi
Sputnik Türkiye
Vietnam, Çin'den Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu seller sebebiyle Kızıl Nehir'deki barajlarda suyun tutulması ve su seviyesinin düşürülmesi talebinde bulundu... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T00:45+0300
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Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından meydana gelen seller nedeniyle Çin'den, iki ülkenin sınırları içinde akan Kızıl Nehir'deki barajlarda suyun tutulmasını ve su seviyesinin düşürülmesine yardımcı olunmasını talep etti.Vietnam Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli yetkililere sel yönetimi konusunda iki ülke arasında koordinasyon sağlanmasını ve Çin sınırlarındaki barajlardan ne zaman ve ne kadar su tahliye edileceğine dair bilgi paylaşımında bulunulması isteğinde bulunulduğu belirtildi.Çin isteği yanıtladıÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çin'in 'Yuan Nehri' olarak adlandırdığı akarsu üzerindeki iki barajda su tutarak Vietnam'ın sellerle mücadelesine destek sağlandığını duyurdu.Vietnam ile sel mücadelesinde yakın koordinasyon içinde olduklarını belirten Mao, barajların su akışını düzenlemek ve suyu depolamak için aktif bir şekilde kullanılacağını ifade etti.Çin baraj sularını serbest bıraktığı iddiasıVietnam devlet medyasında yayımlanan bir haberde, Kızıl Nehir'in kolu olan Lo Nehri üzerindeki bir Çin barajındaki suların serbest bırakıldığı öne sürülmüştü. Çin'in iddiaları reddetmesi üzerine haber kaldırıldı.
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Vietnam, Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu seller dolayısıyla Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi

00:45 12.09.2024
© İHA / LUONG THAI LINHVietnam Yagi Tayfunu
Vietnam Yagi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA / LUONG THAI LINH
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Vietnam, Çin'den Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu seller sebebiyle Kızıl Nehir'deki barajlarda suyun tutulması ve su seviyesinin düşürülmesi talebinde bulundu. Çin, iki barajda su tutarak Vietnam'ın sellerle mücadelesine destek sağlandığını duyurarak talebi yanıtladı.
Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından meydana gelen seller nedeniyle Çin'den, iki ülkenin sınırları içinde akan Kızıl Nehir'deki barajlarda suyun tutulmasını ve su seviyesinin düşürülmesine yardımcı olunmasını talep etti.
Vietnam Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli yetkililere sel yönetimi konusunda iki ülke arasında koordinasyon sağlanmasını ve Çin sınırlarındaki barajlardan ne zaman ve ne kadar su tahliye edileceğine dair bilgi paylaşımında bulunulması isteğinde bulunulduğu belirtildi.

Çin isteği yanıtladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çin'in 'Yuan Nehri' olarak adlandırdığı akarsu üzerindeki iki barajda su tutarak Vietnam'ın sellerle mücadelesine destek sağlandığını duyurdu.
Vietnam ile sel mücadelesinde yakın koordinasyon içinde olduklarını belirten Mao, barajların su akışını düzenlemek ve suyu depolamak için aktif bir şekilde kullanılacağını ifade etti.

Çin baraj sularını serbest bıraktığı iddiası

Vietnam devlet medyasında yayımlanan bir haberde, Kızıl Nehir'in kolu olan Lo Nehri üzerindeki bir Çin barajındaki suların serbest bırakıldığı öne sürülmüştü. Çin'in iddiaları reddetmesi üzerine haber kaldırıldı.
Vietnam Yagi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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