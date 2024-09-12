https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/vietnam-yagi-tayfununun-sebep-oldugu-seller-dolayisiyla-cinden-barajlardaki-suyu-tutmasi-istedi-1087923103.html

Vietnam, Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu seller dolayısıyla Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi

Vietnam, Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu seller dolayısıyla Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi

Sputnik Türkiye

Vietnam, Çin'den Yagi Tayfunu'nun sebep olduğu seller sebebiyle Kızıl Nehir'deki barajlarda suyun tutulması ve su seviyesinin düşürülmesi talebinde bulundu... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T00:45+0300

2024-09-12T00:45+0300

2024-09-12T00:45+0300

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vietnam

yagi tayfunu

çin

baraj

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Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından meydana gelen seller nedeniyle Çin'den, iki ülkenin sınırları içinde akan Kızıl Nehir'deki barajlarda suyun tutulmasını ve su seviyesinin düşürülmesine yardımcı olunmasını talep etti.Vietnam Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli yetkililere sel yönetimi konusunda iki ülke arasında koordinasyon sağlanmasını ve Çin sınırlarındaki barajlardan ne zaman ve ne kadar su tahliye edileceğine dair bilgi paylaşımında bulunulması isteğinde bulunulduğu belirtildi.Çin isteği yanıtladıÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çin'in 'Yuan Nehri' olarak adlandırdığı akarsu üzerindeki iki barajda su tutarak Vietnam'ın sellerle mücadelesine destek sağlandığını duyurdu.Vietnam ile sel mücadelesinde yakın koordinasyon içinde olduklarını belirten Mao, barajların su akışını düzenlemek ve suyu depolamak için aktif bir şekilde kullanılacağını ifade etti.Çin baraj sularını serbest bıraktığı iddiasıVietnam devlet medyasında yayımlanan bir haberde, Kızıl Nehir'in kolu olan Lo Nehri üzerindeki bir Çin barajındaki suların serbest bırakıldığı öne sürülmüştü. Çin'in iddiaları reddetmesi üzerine haber kaldırıldı.

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