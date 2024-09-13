https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kuyuya-dustu-45-saatlik-arama-sonucu-dustugu-kuyuyu-buldular-1087963335.html
Kuyuya düştü: 4.5 saatlik arama sonucu düştüğü kuyuyu buldular
Kuyuya düştü: 4.5 saatlik arama sonucu düştüğü kuyuyu buldular
Sputnik Türkiye
Van'da kuyuya düşen bir kişiyi arama çalışmaları 4.5 saat sürdü. 4.5saatin sonunda bulunan kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T02:32+0300
2024-09-13T02:32+0300
2024-09-13T02:32+0300
dünya
kuyu
düşmek
arama çalışmaları
yaralı
polis
ambulans
itfaiye
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Van'da kuyuya düşen bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Şarjım bitiyor, kuyuya düştüm" dedi. Adres bilgisi veremeden telefonu kapanan kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye ambulans, jandarma, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Telefon sinyallerinden Vali Mithatbey Mahallesi'nde bir alanda olduğu tespit edilmesiyle bölgede başlatılan arama çalışmaları 4.5 saat sürdü. Arama sonucu itfaiye ve polis ekipleri, kişiyi düştüğü kuyuda buldu. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ekipler-yogun-kokuyu-takip-etti-cok-sayida-unlu-markanin-sahtesi-5-bin-sise-parfum-ele-gecirildi-1087962410.html
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kuyu, düşmek, arama çalışmaları, yaralı, polis, ambulans, itfaiye
kuyu, düşmek, arama çalışmaları, yaralı, polis, ambulans, itfaiye
Kuyuya düştü: 4.5 saatlik arama sonucu düştüğü kuyuyu buldular
Van'da kuyuya düşen bir kişiyi arama çalışmaları 4.5 saat sürdü. 4.5saatin sonunda bulunan kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Van'da kuyuya düşen bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Şarjım bitiyor, kuyuya düştüm" dedi. Adres bilgisi veremeden telefonu kapanan kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye ambulans, jandarma, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Telefon sinyallerinden Vali Mithatbey Mahallesi'nde bir alanda olduğu tespit edilmesiyle bölgede başlatılan arama çalışmaları 4.5 saat sürdü. Arama sonucu itfaiye ve polis ekipleri, kişiyi düştüğü kuyuda buldu. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.