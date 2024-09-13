https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kuyuya-dustu-45-saatlik-arama-sonucu-dustugu-kuyuyu-buldular-1087963335.html

Kuyuya düştü: 4.5 saatlik arama sonucu düştüğü kuyuyu buldular

Kuyuya düştü: 4.5 saatlik arama sonucu düştüğü kuyuyu buldular

Sputnik Türkiye

Van'da kuyuya düşen bir kişiyi arama çalışmaları 4.5 saat sürdü. 4.5saatin sonunda bulunan kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T02:32+0300

2024-09-13T02:32+0300

2024-09-13T02:32+0300

dünya

kuyu

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arama çalışmaları

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polis

ambulans

itfaiye

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Van'da kuyuya düşen bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Şarjım bitiyor, kuyuya düştüm" dedi. Adres bilgisi veremeden telefonu kapanan kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye ambulans, jandarma, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Telefon sinyallerinden Vali Mithatbey Mahallesi'nde bir alanda olduğu tespit edilmesiyle bölgede başlatılan arama çalışmaları 4.5 saat sürdü. Arama sonucu itfaiye ve polis ekipleri, kişiyi düştüğü kuyuda buldu. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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kuyu, düşmek, arama çalışmaları, yaralı, polis, ambulans, itfaiye