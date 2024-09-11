Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hair Stylist Sabit Akkaya, Gün Ortası'nın konuğu oldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin sigorta sorunları
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi sektöründe tartışmalı teşvik kararı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
ABD, Kızıldeniz'deki savaşı yitirdi mi?
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/turk-dunyasi-ortak-turk-alfabesinde-uzlasti-34-harften-olusuyor-turk-dillerindeki-farkli-fonemleri-1087904824.html
Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor
Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor
Sputnik Türkiye
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:42+0300
2024-09-11T13:42+0300
dünya
uluslararası türk akademisi
türk dil kurumu (tdk)
türk dünyası ortak alfabe komisyonu
ortak alfabe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087904410_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9ee05197292ef3873aa6c0a6c395ed14.jpg
Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı. Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı" denildi. 33 yıl önce önerilmiştiToplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bakan-fidan-saflarimizi-siklastirmali-imkanlarimizi-musterek-refahimiz-icin-kullanmaliyiz-1085593377.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087904410_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8529b37fe8ad2a84e2743681c899dd39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uluslararası türk akademisi, türk dil kurumu (tdk), türk dünyası ortak alfabe komisyonu, ortak alfabe
uluslararası türk akademisi, türk dil kurumu (tdk), türk dünyası ortak alfabe komisyonu, ortak alfabe

Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor

13:42 11.09.2024
© İHA / Ruslan RehimovTürk Dünyası ortak alfabesi toplantısı
Türk Dünyası ortak alfabesi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA / Ruslan Rehimov
Abone ol
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu.
Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı.
Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı" denildi.

33 yıl önce önerilmişti

Toplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu özverili çalışmanın sonucunda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir.Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, onların dil mirasını da korumaktadır."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
DÜNYA
Bakan Fidan: Saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız
6 Temmuz, 12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала