https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/turk-dunyasi-ortak-turk-alfabesinde-uzlasti-34-harften-olusuyor-turk-dillerindeki-farkli-fonemleri-1087904824.html

Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor

Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor

Sputnik Türkiye

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T13:42+0300

2024-09-11T13:42+0300

2024-09-11T13:42+0300

dünya

uluslararası türk akademisi

türk dil kurumu (tdk)

türk dünyası ortak alfabe komisyonu

ortak alfabe

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Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı. Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı" denildi. 33 yıl önce önerilmiştiToplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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uluslararası türk akademisi, türk dil kurumu (tdk), türk dünyası ortak alfabe komisyonu, ortak alfabe