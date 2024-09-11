https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/turk-dunyasi-ortak-turk-alfabesinde-uzlasti-34-harften-olusuyor-turk-dillerindeki-farkli-fonemleri-1087904824.html
Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor
Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor
Sputnik Türkiye
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:42+0300
2024-09-11T13:42+0300
2024-09-11T13:42+0300
dünya
uluslararası türk akademisi
türk dil kurumu (tdk)
türk dünyası ortak alfabe komisyonu
ortak alfabe
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Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı. Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı" denildi. 33 yıl önce önerilmiştiToplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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uluslararası türk akademisi, türk dil kurumu (tdk), türk dünyası ortak alfabe komisyonu, ortak alfabe
uluslararası türk akademisi, türk dil kurumu (tdk), türk dünyası ortak alfabe komisyonu, ortak alfabe
Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu.
Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı.
Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı" denildi.
Toplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu özverili çalışmanın sonucunda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir.Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, onların dil mirasını da korumaktadır."