https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/suriyeden-gelen-mermi-gaziantepte-can-aldi-1087961607.html

Suriye'den gelen mermi Gaziantep'te can aldı

Suriye'den gelen mermi Gaziantep'te can aldı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri kıyısında bulunan Mehmet Caymaz'a Suriye tarafından henüz neden ateşlendiği bilinmeyen mermi isabet etti. Göğüs... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

suriye

mermi

yorgun mermi

gaziantep

saldırı

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cinayet

faili meçhul cinayet

karkamış

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Mehmet Caymaz isimli kişi, Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermi ile hayatını kaybetti.Gaziantep Karkamış'ta Fırat Nehri kıyısında oturan Mehmet Caymaz Suriye'den henüz neden ateşlendiği bilinmeyen yorgun mermi ile göğüs bölgesinden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adam hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Suriye'den gelen yorgun mermi tehlikesi 10 Eylül tarihinde de Suriye'den gelen yorgun mermi Karkamış'ta bir eve isabet etmişti. Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde evin içerisine giren yorgun mermi duvara saplanırken olayda şans eseri yaralanan olmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/afganistanda-isid-saldirisi-14-olu-4-yarali-1087960799.html

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suriye yorgun mermi, karkamış mermi, gaziantep saldırı