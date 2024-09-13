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Suriye'den gelen mermi Gaziantep'te can aldı
Suriye'den gelen mermi Gaziantep'te can aldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri kıyısında bulunan Mehmet Caymaz'a Suriye tarafından henüz neden ateşlendiği bilinmeyen mermi isabet etti. Göğüs... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T00:44+0300
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türkiye
suriye
mermi
yorgun mermi
gaziantep
saldırı
silahlı saldırı
cinayet
faili meçhul cinayet
karkamış
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Mehmet Caymaz isimli kişi, Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermi ile hayatını kaybetti.Gaziantep Karkamış'ta Fırat Nehri kıyısında oturan Mehmet Caymaz Suriye'den henüz neden ateşlendiği bilinmeyen yorgun mermi ile göğüs bölgesinden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adam hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Suriye'den gelen yorgun mermi tehlikesi 10 Eylül tarihinde de Suriye'den gelen yorgun mermi Karkamış'ta bir eve isabet etmişti. Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde evin içerisine giren yorgun mermi duvara saplanırken olayda şans eseri yaralanan olmamıştı.
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suriye yorgun mermi, karkamış mermi, gaziantep saldırı
suriye yorgun mermi, karkamış mermi, gaziantep saldırı

Suriye'den gelen mermi Gaziantep'te can aldı

00:44 13.09.2024 (güncellendi: 00:46 13.09.2024)
© İHA / NİYAZİ DEMİR-AW286377gaziantep
gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / NİYAZİ DEMİR-AW286377
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri kıyısında bulunan Mehmet Caymaz'a Suriye tarafından henüz neden ateşlendiği bilinmeyen mermi isabet etti. Göğüs bölgesinden ağır yaralanan Caymaz hastaneye kaldırılırken doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Mehmet Caymaz isimli kişi, Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermi ile hayatını kaybetti.
Gaziantep Karkamış'ta Fırat Nehri kıyısında oturan Mehmet Caymaz Suriye'den henüz neden ateşlendiği bilinmeyen yorgun mermi ile göğüs bölgesinden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adam hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'den gelen yorgun mermi tehlikesi

10 Eylül tarihinde de Suriye'den gelen yorgun mermi Karkamış'ta bir eve isabet etmişti. Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde evin içerisine giren yorgun mermi duvara saplanırken olayda şans eseri yaralanan olmamıştı.
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6.5 büyüklüğünde deprem sebebiyle Pakistan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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