Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı: Nisan 2022'den beri en yüksek seviye görüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni devreye giren KVKK kanunlarının hayatımıza etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump maço imajına önem verdiği için tekrar münazaraya çıkma ihtimali yüksek’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde tutuklamalar
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinayetler..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
10 efsane şarkıcının öldükten sonra yayımlanan şarkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
15:09
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
15:39
4 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
19:09
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusya-merkez-bankasindan-yeni-faiz-karari-nisan-2022den-beri-en-yuksek-seviye-goruldu-1087989956.html
Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı: Nisan 2022'den beri en yüksek seviye görüldü
Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı: Nisan 2022'den beri en yüksek seviye görüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19'a çıkardı. Böylece Rusya'da Nisan 2022'den beri en yüksek faiz oranı görüldü. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T15:14+0300
2024-09-13T15:14+0300
ekonomi
rusya
rusya ekonomisi
rusya merkez bankası
faiz
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
faiz artırımı
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102700/16/1027001621_0:9:3000:1697_1920x0_80_0_0_d4c340ea22c70d603a359a353c62721e.jpg
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiğine dikkat çekildi.Açıklamada, "Dezenflasyon sürecini devam ettirmek, enflasyon beklentilerini azaltmak ve 2025'te enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekmektedir" denildi.Yıl sonu enflasyon oranının Temmuz ayındaki yüzde 6.5 ila 7 seviyesi tahmininin üstünde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Ekim ayında yapılacak toplantıda yeni bir faiz artırım olasılığının açık tutulduğu belirtildi.Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği aktarılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz artırarak yüzde 19 seviyesine yükseltme kararı almıştır" bilgisi verildi.Söz konusu 100 baz puanlık artış, faiz oranının yüzde 20 olduğu Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi beraberinde getirdi. Bu, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından bu yıl art arda yapılan ikinci artış oldu.Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/peskov-abd-turkiyeye-aleni-baski-uyguluyor-ve-dogacak-ekonomik-sonuclarla-goz-korkutuyor-1087984529.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102700/16/1027001621_364:0:2637:1705_1920x0_80_0_0_57ba8cacb9e3bfd6f38dbbf1998d78ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya ekonomisi, rusya merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, enflasyon, para politikası, dezenflasyon
rusya, rusya ekonomisi, rusya merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, enflasyon, para politikası, dezenflasyon

Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı: Nisan 2022'den beri en yüksek seviye görüldü

15:14 13.09.2024
© AFP 2023 / Alexander NEMENOVRusya / Rus ekonomisi
Rusya / Rus ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AFP 2023 / Alexander NEMENOV
Abone ol
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19'a çıkardı. Böylece Rusya'da Nisan 2022'den beri en yüksek faiz oranı görüldü.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Dezenflasyon sürecini devam ettirmek, enflasyon beklentilerini azaltmak ve 2025'te enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekmektedir" denildi.

Yıl sonu enflasyon oranının Temmuz ayındaki yüzde 6.5 ila 7 seviyesi tahmininin üstünde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Ekim ayında yapılacak toplantıda yeni bir faiz artırım olasılığının açık tutulduğu belirtildi.

Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği aktarılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz artırarak yüzde 19 seviyesine yükseltme kararı almıştır" bilgisi verildi.

Söz konusu 100 baz puanlık artış, faiz oranının yüzde 20 olduğu Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi beraberinde getirdi. Bu, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından bu yıl art arda yapılan ikinci artış oldu.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
DÜNYA
Peskov: ABD, Türkiye'ye aleni baskı uyguluyor ve doğacak ekonomik sonuçlarla göz korkutuyor
13:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала