Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı: Nisan 2022'den beri en yüksek seviye görüldü
© AFP 2023 / Alexander NEMENOVRusya / Rus ekonomisi
© AFP 2023 / Alexander NEMENOV
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19'a çıkardı. Böylece Rusya'da Nisan 2022'den beri en yüksek faiz oranı görüldü.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, "Dezenflasyon sürecini devam ettirmek, enflasyon beklentilerini azaltmak ve 2025'te enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekmektedir" denildi.
Yıl sonu enflasyon oranının Temmuz ayındaki yüzde 6.5 ila 7 seviyesi tahmininin üstünde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Ekim ayında yapılacak toplantıda yeni bir faiz artırım olasılığının açık tutulduğu belirtildi.
Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği aktarılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz artırarak yüzde 19 seviyesine yükseltme kararı almıştır" bilgisi verildi.
Söz konusu 100 baz puanlık artış, faiz oranının yüzde 20 olduğu Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi beraberinde getirdi. Bu, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından bu yıl art arda yapılan ikinci artış oldu.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.
Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.
Açıklamada, "Dezenflasyon sürecini devam ettirmek, enflasyon beklentilerini azaltmak ve 2025'te enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekmektedir" denildi.
Yıl sonu enflasyon oranının Temmuz ayındaki yüzde 6.5 ila 7 seviyesi tahmininin üstünde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Ekim ayında yapılacak toplantıda yeni bir faiz artırım olasılığının açık tutulduğu belirtildi.
Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği aktarılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz artırarak yüzde 19 seviyesine yükseltme kararı almıştır" bilgisi verildi.
Söz konusu 100 baz puanlık artış, faiz oranının yüzde 20 olduğu Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi beraberinde getirdi. Bu, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından bu yıl art arda yapılan ikinci artış oldu.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.
Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.