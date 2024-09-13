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Mourinho'nun derbi planı: 'Kasımpaşa maçıyla kadroda değişim başlayacak'
Mourinho'nun derbi planı: 'Kasımpaşa maçıyla kadroda değişim başlayacak'
Sputnik Türkiye
Yeni transferleri Galatasaray derbisine ilk 11 için hazırlamayı hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Kasımpaşa maçıyla birlikte kadroda... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:03+0300
2024-09-13T11:03+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
galatasaray
derbi
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Kadrosuna Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'i katan Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni 11'in ilk adımlarının atılacağı, Galatasaray derbisinde ise yeni transferlerin tamamen sahne alacağı ileri sürüldü.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerde En Nesyri, hem Edin Dzeko’nun formu hem de fizik olarak istenilen seviyede olmaması sebebiyle bundan önceki maçlarda az süre almıştı. Fakat yeni dönemde yıldız golcünün ilk 11’e adapte edileceği bildirildi.Kostic’in gelişi ise teknik direktör Jose Mourinho'yu daha fazla rahatlattı. Ferdi Kadıoğlu’nun gidişiyle sol bek Oosterwolde’ye kalırken, Kostic bu mevkiide de oynadığı için Mourinho’nun bu transfere hemen onay verdiği vurgulandı.Süper Lig’de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dün ilk kez idmana çıkan Sofyan Amrabat’ın ilk 11’de olacağı, En Nesyri’nin de daha fazla forma giyeceği ortaya çıktı.Gelecek haftaki derbide ise yeni Fenerbahçe’nin tamamen sahada olması bekleniyor. Kostic’in sol beke geçeceği, hafif sakatlığı bulunan Djiku’nun durumuna bakılmasının ardından sol stoperde Oosterwolde’nin görev yapabileceği öğrenildi.Öte yandan milli aradan sonra Jose Mourinho’nun da takımın fizik gücünden memnun olduğu ifade edildi.Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi 15 Eylül'de, 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül'de oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yeni-transfer-istanbula-geldi-mourinhonun-telefonuyla-kostic-fenerde-1087805926.html
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fenerbahçe-galatasaray derbisi ne zaman, fenerbahçe-galatasaray derbisi, fenerbahçe-galatasaray derbisi ayın kaçında, derbi tarihleri
fenerbahçe-galatasaray derbisi ne zaman, fenerbahçe-galatasaray derbisi, fenerbahçe-galatasaray derbisi ayın kaçında, derbi tarihleri

Mourinho'nun derbi planı: 'Kasımpaşa maçıyla kadroda değişim başlayacak'

11:03 13.09.2024
© İHA / SAMET YALÇINFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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Yeni transferleri Galatasaray derbisine ilk 11 için hazırlamayı hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Kasımpaşa maçıyla birlikte kadroda değişimin startını vereceği iddia edildi.
Kadrosuna Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'i katan Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni 11'in ilk adımlarının atılacağı, Galatasaray derbisinde ise yeni transferlerin tamamen sahne alacağı ileri sürüldü.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerde En Nesyri, hem Edin Dzeko’nun formu hem de fizik olarak istenilen seviyede olmaması sebebiyle bundan önceki maçlarda az süre almıştı. Fakat yeni dönemde yıldız golcünün ilk 11’e adapte edileceği bildirildi.
Kostic Fener'de - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
SPOR
Yeni transfer İstanbul'a geldi: 'Mourinho'nun telefonuyla Kostic Fener'de'
9 Eylül, 06:40
Kostic’in gelişi ise teknik direktör Jose Mourinho'yu daha fazla rahatlattı. Ferdi Kadıoğlu’nun gidişiyle sol bek Oosterwolde’ye kalırken, Kostic bu mevkiide de oynadığı için Mourinho’nun bu transfere hemen onay verdiği vurgulandı.
Süper Lig’de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dün ilk kez idmana çıkan Sofyan Amrabat’ın ilk 11’de olacağı, En Nesyri’nin de daha fazla forma giyeceği ortaya çıktı.
Gelecek haftaki derbide ise yeni Fenerbahçe’nin tamamen sahada olması bekleniyor. Kostic’in sol beke geçeceği, hafif sakatlığı bulunan Djiku’nun durumuna bakılmasının ardından sol stoperde Oosterwolde’nin görev yapabileceği öğrenildi.
Öte yandan milli aradan sonra Jose Mourinho’nun da takımın fizik gücünden memnun olduğu ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
SPOR
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
4 Eylül, 15:05

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?

5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi 15 Eylül'de, 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül'de oynanacak.
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