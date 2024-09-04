https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1087639297.html

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3 hafta maçlarıyla birlikte 5. ve 6. haftaların maç programını açıkladı. 5. haftadaki... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T15:05+0300

2024-09-04T15:05+0300

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spor

derbi

galatasaray

fenerbahçe

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. 5. haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları şöyle:5. hafta14 Eylül Cumartesi17.00 Sivasspor - Gaziantep FK17.00 Samsunspor - Konyaspor20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor15 Eylül Pazar17.00 Kayserispor - Eyüpspor17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe20.00 Alanyaspor - Hatayspor20.00 Trabzonspor - Beşiktaş16 Eylül Pazartesi20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor6. hafta20 Eylül Cuma20.00 Hatayspor - Bodrum FK21 Eylül Cumartesi17.00 Konyaspor - Sivasspor20.00 Fenerbahçe - Galatasaray22 Eylül Pazar17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor20.00 Beşiktaş - Eyüpspor23 Eylül Pazartesi20.00 Göztepe - Kayserispor20.00 Gaziantep FK - TrabzonsporErteleme maçları ne zaman?Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK, Samsunspor - RAMS Başakşehir ve Trabzonspor - Kayserispor maçlarının programı açıklandı.Avrupa kupalarında play-off müsabakalarına çıkan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen karşılaşmalarını programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelenen müsabakaların 17-18-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:17 Eylül Salı20.00 Galatasaray - Gaziantep FK18 Eylül Çarşamba20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir19 Eylül Perşembe20.00 Trabzonspor - Kayserispor

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