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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3 hafta maçlarıyla birlikte 5. ve 6. haftaların maç programını açıkladı. 5. haftadaki... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T15:05+0300
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spor
derbi
galatasaray
fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. 5. haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları şöyle:5. hafta14 Eylül Cumartesi17.00 Sivasspor - Gaziantep FK17.00 Samsunspor - Konyaspor20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor15 Eylül Pazar17.00 Kayserispor - Eyüpspor17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe20.00 Alanyaspor - Hatayspor20.00 Trabzonspor - Beşiktaş16 Eylül Pazartesi20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor6. hafta20 Eylül Cuma20.00 Hatayspor - Bodrum FK21 Eylül Cumartesi17.00 Konyaspor - Sivasspor20.00 Fenerbahçe - Galatasaray22 Eylül Pazar17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor20.00 Beşiktaş - Eyüpspor23 Eylül Pazartesi20.00 Göztepe - Kayserispor20.00 Gaziantep FK - TrabzonsporErteleme maçları ne zaman?Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK, Samsunspor - RAMS Başakşehir ve Trabzonspor - Kayserispor maçlarının programı açıklandı.Avrupa kupalarında play-off müsabakalarına çıkan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen karşılaşmalarını programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelenen müsabakaların 17-18-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:17 Eylül Salı20.00 Galatasaray - Gaziantep FK18 Eylül Çarşamba20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir19 Eylül Perşembe20.00 Trabzonspor - Kayserispor
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fenerbahçe-galatasaray derbisi ne zaman, fenerbahçe-galatasaray derbisi, fenerbahçe-galatasaray derbisi ayın kaçında, derbi tarihleri
fenerbahçe-galatasaray derbisi ne zaman, fenerbahçe-galatasaray derbisi, fenerbahçe-galatasaray derbisi ayın kaçında, derbi tarihleri

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

15:05 04.09.2024 (güncellendi: 15:20 04.09.2024)
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© İHA / İHA-AW197135
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3 hafta maçlarıyla birlikte 5. ve 6. haftaların maç programını açıkladı. 5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ise 15 Eylül'de, 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. 5. haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.
Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları şöyle:
5. hafta
14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK
17.00 Samsunspor - Konyaspor
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20.00 Alanyaspor - Hatayspor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

6. hafta
20 Eylül Cuma
20.00 Hatayspor - Bodrum FK

21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor

23 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

Erteleme maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK, Samsunspor - RAMS Başakşehir ve Trabzonspor - Kayserispor maçlarının programı açıklandı.
Avrupa kupalarında play-off müsabakalarına çıkan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen karşılaşmalarını programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelenen müsabakaların 17-18-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:
17 Eylül Salı
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Eylül Çarşamba
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

19 Eylül Perşembe
20.00 Trabzonspor - Kayserispor
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