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Yeni transfer İstanbul'a geldi: 'Mourinho'nun telefonuyla Kostic Fener'de'
Yeni transfer İstanbul'a geldi: 'Mourinho'nun telefonuyla Kostic Fener'de'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Filip Kostic'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Mourinho'nun Kostic transferinde etkili olduğu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T06:40+0300
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spor
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jose mourinho
filip kostic
galatasaray
juventus
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Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Filip Kostic'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi.Fenerbahçe, Filip Kostic'in transferi için Juventus ve oyuncu ile anlaşıldığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.Juventus ile anlaşmaKostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.Temsilcisiyle görüşmeFenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.Mourinho etkisiFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kostic transferinde etkili oldu. Portekizli teknik adamın 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme Kostic'in Fenerbahçe tercihinde önemli rol oynadı.Galatasaray'a retJuventus'tan Filip Kostic transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.Görüşmelerde Galatasaray'ın transfer teklifinin ardından pazarlıkların yavaşlaması sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Juventus ve Kostic ile görüşerek olumlu yanıt aldı.Fenerbahçe'nin olumlu yanıt almasının ardından Galatasaray yeniden devreye girdi. Juventus'a 6 milyon euro teklif eden Galatasaray, Kostic'e 3,5 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirterek, Galatasaray'a teşekkür etti.Filip Kostic kimdir, hangi takımlarda oynadı?Sol ayaklı orta saha oyuncusu alternatif olarak sol kanat olarak da görev yapabiliyor.Radnicki 1923 takımının altyapısında Futbol kariyerine başlayan oyuncu Stuttgart, Hamburg, Frankfurt gibi önemli takımların formasını giydi.2022-2023 sezonundan itibaren İtalya’nın dev kulübü Juventus’un formasını terleten oyuncu başarılı istatistikleriyle dikkat çekti.Siyah-beyazlı formayla toplam 87 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 15 asistlik katkı verdi.Filip Kostic asıl çıkışını Frankfurt’ta yaparken 173 maçta 33 gol ve 64 asist üretti.Avrupa Ligi’nde toplam 42 maça oynayan oyuncu 9 gol ve 12 asist yaptı.Filip Kostic son olarak geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 33 maçta 2.107 dakika sahada kalırken 4 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/fenerbahceden-galatasaraya-transfer-calimi-transferin-kisa-sure-icerisinde-sonuclanmasi-bekleniyor-1087794115.html
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filip kostic kimdir, kostic kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? fenerbahçe sırp oyuncuyla prensipte anlaştı, kostic, filip kostic, filip kostić, kostic fenerbahçe, filip kostic mevki, kostiç, kostic sakatlık geçmişi, kostic mevki, filip kostiç, fılıp kostic, kostıc, filip kostic sakatlık, kostic hangi mevkide oynuyor, filip kostic galatasaray, breivik, filip kostic sakatlık geçmişi
filip kostic kimdir, kostic kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? fenerbahçe sırp oyuncuyla prensipte anlaştı, kostic, filip kostic, filip kostić, kostic fenerbahçe, filip kostic mevki, kostiç, kostic sakatlık geçmişi, kostic mevki, filip kostiç, fılıp kostic, kostıc, filip kostic sakatlık, kostic hangi mevkide oynuyor, filip kostic galatasaray, breivik, filip kostic sakatlık geçmişi

Yeni transfer İstanbul'a geldi: 'Mourinho'nun telefonuyla Kostic Fener'de'

06:40 09.09.2024
© AA / Mehmet Murat ÖnelKostic Fener'de
Kostic Fener'de - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Filip Kostic'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Mourinho'nun Kostic transferinde etkili olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Filip Kostic'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Filip Kostic'in transferi için Juventus ve oyuncu ile anlaşıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Juventus ile anlaşma

Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.

Temsilcisiyle görüşme

Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

Mourinho etkisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kostic transferinde etkili oldu. Portekizli teknik adamın 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme Kostic'in Fenerbahçe tercihinde önemli rol oynadı.

Galatasaray'a ret

Juventus'tan Filip Kostic transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.
Görüşmelerde Galatasaray'ın transfer teklifinin ardından pazarlıkların yavaşlaması sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Juventus ve Kostic ile görüşerek olumlu yanıt aldı.
Fenerbahçe'nin olumlu yanıt almasının ardından Galatasaray yeniden devreye girdi. Juventus'a 6 milyon euro teklif eden Galatasaray, Kostic'e 3,5 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirterek, Galatasaray'a teşekkür etti.
kostic - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2024
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Fenerbahçe resmi olarak duyurdu: Prensipte anlaşmaya vardık, İstanbul'a davet ettik
Dün, 17:11

Filip Kostic kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Sol ayaklı orta saha oyuncusu alternatif olarak sol kanat olarak da görev yapabiliyor.

Radnicki 1923 takımının altyapısında Futbol kariyerine başlayan oyuncu Stuttgart, Hamburg, Frankfurt gibi önemli takımların formasını giydi.

2022-2023 sezonundan itibaren İtalya’nın dev kulübü Juventus’un formasını terleten oyuncu başarılı istatistikleriyle dikkat çekti.

Siyah-beyazlı formayla toplam 87 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 15 asistlik katkı verdi.

Filip Kostic asıl çıkışını Frankfurt’ta yaparken 173 maçta 33 gol ve 64 asist üretti.

Avrupa Ligi’nde toplam 42 maça oynayan oyuncu 9 gol ve 12 asist yaptı.

Filip Kostic son olarak geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 33 maçta 2.107 dakika sahada kalırken 4 asist yaptı.
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