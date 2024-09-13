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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, sosyal medyayı ikiye böldü: Destek veren de var, ağır eleştiren de
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, sosyal medyayı ikiye böldü: Destek veren de var, ağır eleştiren de
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024 Yarışması’ndan İdil Bilgen’in seçilmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bilgen'e sosyal medya üzerinden 'hakarete' varan yorumlar... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T15:48+0300
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Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan’ın üstlendiği, Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar’dan oluşan jüri üyeleri tarafından Miss Turkey 2004 güzeli seçilen İdil Bilgen'le ilgili tartışmalar bitmiyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki İdil Bilgen'in, aynı zamanda Ekim 2023'ten beri Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Levent Bilgen'in kızı olması da 'torpil' yapıldığı yorumlarını getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Bilgen'i, Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterleri arasına giren 'Şabaniye'ye benzetti. Türkiye Güzeli ve Şabaniye karakteri kısa sürede trend olurken 'İkiz gibiler' yorumu yapıldı.Eski güzellerden destek Ünlü oyuncu ve Türkiye güzellerinden Nebahat Çehre Bilgen'e sosyal medya hesabından destek verdi. Çehre, 'Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun' derken Bilgen’e bir destek de 1997 yılında Miss Turkey birincisi olan ünlü isim Çağla Şikel’den geldi. Şikel, 'Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum' yorumunu yaptı.Alışılmış 'bebeksi güzellerden' farklıGazeteci Ayşe Arman sosyal medyasından Bilgen’in bir fotoğrafını paylaşarak, uzun bir yazı kaleme aldı. İşte Arman'ın o yazısı: ‘Ben onun için demedim’Bilgen’in birinciliğinin ardından ise spor yazarı Ahmet Çakar’ın bir videosu sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından biri oldu. Videoda Çakar, 'Seçilen kızımıza çirkin demiyorum; iyi huylu olabilir ama en güzel olarak Türkiye’yi temsil etmesi... Türkiye’yi ben temsil etsem daha iyi be." yorumu tepki çekti. Ama Çakar bugün yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz ben bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım bu yaklaşık altı yıl önce başka bir Türkiye güzeli kızımız içindi' paylaşımı yaptı. Şarkıcı Demet Akalın da yine sosyal medya üzerinden, şu yorumu yaptı;Bilgen ise sessizliğini korurken, sosyal medyasını yoruma kapadı, kendine destek mesajlarını paylaştıİdil Bilgen kimdir?2024 güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyundadır.Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen tacını, Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devraldı. Bilgin, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek.Tacı devralan güzel, ''Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu yarışmaya katılırken 1. olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim? Bilmiyordum. Şansımı denedim. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor'' dedi.
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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, sosyal medyayı ikiye böldü: Destek veren de var, ağır eleştiren de

15:48 13.09.2024
© Fotoğraf / Miss Turkey 2024 InstagramMiss Turkey 2024
Miss Turkey 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Fotoğraf / Miss Turkey 2024 Instagram
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Miss Turkey 2024 Yarışması’ndan İdil Bilgen’in seçilmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bilgen'e sosyal medya üzerinden 'hakarete' varan yorumlar yapılırken birçok isim ise destek verdi.
Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan’ın üstlendiği, Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar’dan oluşan jüri üyeleri tarafından Miss Turkey 2004 güzeli seçilen İdil Bilgen'le ilgili tartışmalar bitmiyor.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki İdil Bilgen'in, aynı zamanda Ekim 2023'ten beri Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Levent Bilgen'in kızı olması da 'torpil' yapıldığı yorumlarını getirdi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da Bilgen'i, Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterleri arasına giren 'Şabaniye'ye benzetti. Türkiye Güzeli ve Şabaniye karakteri kısa sürede trend olurken 'İkiz gibiler' yorumu yapıldı.

Eski güzellerden destek

Ünlü oyuncu ve Türkiye güzellerinden Nebahat Çehre Bilgen'e sosyal medya hesabından destek verdi.
Çehre, 'Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun' derken Bilgen’e bir destek de 1997 yılında Miss Turkey birincisi olan ünlü isim Çağla Şikel’den geldi.
Şikel, 'Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum' yorumunu yaptı.

Alışılmış 'bebeksi güzellerden' farklı

Gazeteci Ayşe Arman sosyal medyasından Bilgen’in bir fotoğrafını paylaşarak, uzun bir yazı kaleme aldı. İşte Arman'ın o yazısı:
"Mutlaka denk geliyorsunuzdur: Sosyal medya, yeni Türkiye güzelini beğenmedi!!! Beğenmemekle kalmadı, hakaretler yağdırdı, Şabaniye benzetmeleri yapıldı. Miss Turkey 2024 İdil Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Bu yıl bitirmiş. Uzmanlığını da onkoloji alanında yapmak istiyormuş. Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen’in kızı. Çocukluğunu babasının diplomatlık kariyeri yüzünden dünyanın çeşitli şehirlerinde geçirmiş. Annesini kanser nedeniyle çok erken kaybetmiş, uzmanlığını onkoloji alanında yapmak istemesinin sebebi belki de budur. Koç Tıp, girmesi de, mezun olması zor bir üniversite. Afferin ona! Adanmış bir çalışma gerektiriyor. Demek ki bilinçli, birikimli, farkında ve güzel bir genç kadın var karşımızda. Sadece ‘güzel’ değil yani. Ötesi. Ama işte, millet demediğini bırakmadı. Çünkü alışılmış bebeksi güzellerden farklı. Eski Türkiye güzellerinden Neşe Erberk’e sormuşlar: ‘Amacı olan bir güzelliği var’ demiş. Hoşuma gitti bu kavram. Neşe Erberk, ‘Güzellik yarışmasında mıyız, genel kültür yarışmasında mı?” diye soranlara da şöyle cevap vermiş: “Böyle söyleyenler kusura bakmasın! Gündemi takip etsinler lütfen. Kadınlar artık sadece bedenden ibaret değil… Akıllı, zeki, cesur, yaratıcı, ahlâklı, şefkatli oldukları sürece de güzeller…”

‘Ben onun için demedim’

Bilgen’in birinciliğinin ardından ise spor yazarı Ahmet Çakar’ın bir videosu sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından biri oldu.
Videoda Çakar, 'Seçilen kızımıza çirkin demiyorum; iyi huylu olabilir ama en güzel olarak Türkiye’yi temsil etmesi... Türkiye’yi ben temsil etsem daha iyi be." yorumu tepki çekti.
Ama Çakar bugün yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz ben bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım bu yaklaşık altı yıl önce başka bir Türkiye güzeli kızımız içindi' paylaşımı yaptı.
Şarkıcı Demet Akalın da yine sosyal medya üzerinden, şu yorumu yaptı;
"Belki geri vermek ister tacı yada halk oylaması diye bişey olsa...bütün yorumlara kapamış kendini.. çok istıyomuş 1. Olmak aşkım sen istıosunda yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil."
Bilgen ise sessizliğini korurken, sosyal medyasını yoruma kapadı, kendine destek mesajlarını paylaştı

İdil Bilgen kimdir?

2024 güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyundadır.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen tacını, Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devraldı. Bilgin, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek.
Tacı devralan güzel, ''Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu yarışmaya katılırken 1. olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim? Bilmiyordum. Şansımı denedim. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor'' dedi.
Miss Turkey 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu: İdil Bilgen güzellik kraliçesi seçildi
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