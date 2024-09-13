https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/miss-turkey-2024-birincisi-idil-bilgen-sosyal-medyayi-ikiye-boldu-destek-veren-de-var-agir-1087987444.html

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, sosyal medyayı ikiye böldü: Destek veren de var, ağır eleştiren de

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, sosyal medyayı ikiye böldü: Destek veren de var, ağır eleştiren de

Sputnik Türkiye

Miss Turkey 2024 Yarışması’ndan İdil Bilgen’in seçilmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bilgen'e sosyal medya üzerinden 'hakarete' varan yorumlar... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T15:48+0300

2024-09-13T15:48+0300

2024-09-13T15:48+0300

yaşam

miss turkey 2024

idil bilgen

güzellik yarışması

nebahat çehre

çağla şıkel

ahmet çakar

demet akalın

sosyal medya

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Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan’ın üstlendiği, Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar’dan oluşan jüri üyeleri tarafından Miss Turkey 2004 güzeli seçilen İdil Bilgen'le ilgili tartışmalar bitmiyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki İdil Bilgen'in, aynı zamanda Ekim 2023'ten beri Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Levent Bilgen'in kızı olması da 'torpil' yapıldığı yorumlarını getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Bilgen'i, Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterleri arasına giren 'Şabaniye'ye benzetti. Türkiye Güzeli ve Şabaniye karakteri kısa sürede trend olurken 'İkiz gibiler' yorumu yapıldı.Eski güzellerden destek Ünlü oyuncu ve Türkiye güzellerinden Nebahat Çehre Bilgen'e sosyal medya hesabından destek verdi. Çehre, 'Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun' derken Bilgen’e bir destek de 1997 yılında Miss Turkey birincisi olan ünlü isim Çağla Şikel’den geldi. Şikel, 'Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum' yorumunu yaptı.Alışılmış 'bebeksi güzellerden' farklıGazeteci Ayşe Arman sosyal medyasından Bilgen’in bir fotoğrafını paylaşarak, uzun bir yazı kaleme aldı. İşte Arman'ın o yazısı: ‘Ben onun için demedim’Bilgen’in birinciliğinin ardından ise spor yazarı Ahmet Çakar’ın bir videosu sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından biri oldu. Videoda Çakar, 'Seçilen kızımıza çirkin demiyorum; iyi huylu olabilir ama en güzel olarak Türkiye’yi temsil etmesi... Türkiye’yi ben temsil etsem daha iyi be." yorumu tepki çekti. Ama Çakar bugün yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz ben bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım bu yaklaşık altı yıl önce başka bir Türkiye güzeli kızımız içindi' paylaşımı yaptı. Şarkıcı Demet Akalın da yine sosyal medya üzerinden, şu yorumu yaptı;Bilgen ise sessizliğini korurken, sosyal medyasını yoruma kapadı, kendine destek mesajlarını paylaştıİdil Bilgen kimdir?2024 güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyundadır.Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen tacını, Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devraldı. Bilgin, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek.Tacı devralan güzel, ''Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu yarışmaya katılırken 1. olmayı çok istiyordum. Fakat olabilir miyim? Bilmiyordum. Şansımı denedim. Ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/miss-turkey-2024-birincisi-belli-oldu-idil-bilgen-guzellik-kralicesi-secildi-1087932096.html

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