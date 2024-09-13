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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ingiliz-basini-ukrayna-ordusunda-cok-az-storm-shadow-fuzesi-kaldi-1087979873.html
İngiliz basını: Ukrayna ordusunda çok az Storm Shadow füzesi kaldı
İngiliz basını: Ukrayna ordusunda çok az Storm Shadow füzesi kaldı
Sputnik Türkiye
İngiltere ve Fransa'dan aldığı Storm Shadow (Fransa'da SCALP) füzelerine büyük umutlar bağlayan Ukrayna ordusunun bu füzelerin büyük bölümünü herhangi bir... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:33+0300
2024-09-13T11:33+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
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İngiliz Telegraph gazetesi, askeri alandaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kırım'a Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusunda bu füzelerden çok az sayıda kaldığını yazdı.Telegraph'ın haberinde "Kırım'da Rusya'yla mücadele etmek için çok sayıda Storm Shadow füzesi kullanılmasının ardından Ukrayna'nın nispeten az sayıda Storm Shadow füzesi kaldı" ifadelerine yer verildi.Bu arada gazeteye demeç veren ABD Cumhuriyetçi Parti'nin Ukrayna asıllı Kongre üyesi Victoria Spartz, Ukrayna'nın Batı'nın uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerini vurmasına ilişkin yasağın Washington tarafından kaldırılmasının, Rusya'nın tepkisini tetikleyebileceğini ve ABD'nin Ukrayna'ya 'takviye güç' göndermesi gerekeceğini vurguladı. Gazete, ABD'nin göndereceği 'takviye gücün' askerlerden değil, daha fazla silah tedarikinden oluşması gerekeceği notunu düştü.İngiltere ve Fransa, Kiev'e uzun menzilli Storm Shadow füzeleri tedarik ediyor. Ukrayna ordusu, bu füzeleri Rusya'da cephe arkasındaki bölgelere ve sivil hedeflere saldırmak için kullanıyor. Özellikle de Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni, Herson Bölgesi ile Kırım Cumhuriyeti arasındaki köprüleri ve Sivastopol'ü hedef alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kim-jong-un-bizzat-katildi-kuzey-korenin-600-mm-kalibreli-yeni-roketatar-sistemi-hedefi-imha-etti-1087974703.html
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ingiltere, fransa, storm shadow, storm shadow/scalp, füze, füze saldırısı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, lugans halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, herson, kırım, sivastopol, uzun menzilli füze
ingiltere, fransa, storm shadow, storm shadow/scalp, füze, füze saldırısı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, lugans halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, herson, kırım, sivastopol, uzun menzilli füze

İngiliz basını: Ukrayna ordusunda çok az Storm Shadow füzesi kaldı

11:33 13.09.2024
© SputnikFrench missile SCALP
French missile SCALP - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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İngiltere ve Fransa'dan aldığı Storm Shadow (Fransa'da SCALP) füzelerine büyük umutlar bağlayan Ukrayna ordusunun bu füzelerin büyük bölümünü herhangi bir başarı elde etmeden tükettiği ortaya çıktı.
İngiliz Telegraph gazetesi, askeri alandaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kırım'a Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusunda bu füzelerden çok az sayıda kaldığını yazdı.

Telegraph'ın haberinde "Kırım'da Rusya'yla mücadele etmek için çok sayıda Storm Shadow füzesi kullanılmasının ardından Ukrayna'nın nispeten az sayıda Storm Shadow füzesi kaldı" ifadelerine yer verildi.

Bu arada gazeteye demeç veren ABD Cumhuriyetçi Parti'nin Ukrayna asıllı Kongre üyesi Victoria Spartz, Ukrayna'nın Batı'nın uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerini vurmasına ilişkin yasağın Washington tarafından kaldırılmasının, Rusya'nın tepkisini tetikleyebileceğini ve ABD'nin Ukrayna'ya 'takviye güç' göndermesi gerekeceğini vurguladı. Gazete, ABD'nin göndereceği 'takviye gücün' askerlerden değil, daha fazla silah tedarikinden oluşması gerekeceği notunu düştü.

İngiltere ve Fransa, Kiev'e uzun menzilli Storm Shadow füzeleri tedarik ediyor. Ukrayna ordusu, bu füzeleri Rusya'da cephe arkasındaki bölgelere ve sivil hedeflere saldırmak için kullanıyor. Özellikle de Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni, Herson Bölgesi ile Kırım Cumhuriyeti arasındaki köprüleri ve Sivastopol'ü hedef alıyor.
kim jong-un kuzey kore - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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