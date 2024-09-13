https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ingiliz-basini-ukrayna-ordusunda-cok-az-storm-shadow-fuzesi-kaldi-1087979873.html

İngiliz basını: Ukrayna ordusunda çok az Storm Shadow füzesi kaldı

İngiliz basını: Ukrayna ordusunda çok az Storm Shadow füzesi kaldı

Sputnik Türkiye

İngiltere ve Fransa'dan aldığı Storm Shadow (Fransa'da SCALP) füzelerine büyük umutlar bağlayan Ukrayna ordusunun bu füzelerin büyük bölümünü herhangi bir... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T11:33+0300

2024-09-13T11:33+0300

2024-09-13T11:33+0300

ukrayna krizi

ingiltere

fransa

storm shadow

storm shadow/scalp

füze

füze saldırısı

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

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İngiliz Telegraph gazetesi, askeri alandaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kırım'a Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenleyen Ukrayna ordusunda bu füzelerden çok az sayıda kaldığını yazdı.Telegraph'ın haberinde "Kırım'da Rusya'yla mücadele etmek için çok sayıda Storm Shadow füzesi kullanılmasının ardından Ukrayna'nın nispeten az sayıda Storm Shadow füzesi kaldı" ifadelerine yer verildi.Bu arada gazeteye demeç veren ABD Cumhuriyetçi Parti'nin Ukrayna asıllı Kongre üyesi Victoria Spartz, Ukrayna'nın Batı'nın uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerini vurmasına ilişkin yasağın Washington tarafından kaldırılmasının, Rusya'nın tepkisini tetikleyebileceğini ve ABD'nin Ukrayna'ya 'takviye güç' göndermesi gerekeceğini vurguladı. Gazete, ABD'nin göndereceği 'takviye gücün' askerlerden değil, daha fazla silah tedarikinden oluşması gerekeceği notunu düştü.İngiltere ve Fransa, Kiev'e uzun menzilli Storm Shadow füzeleri tedarik ediyor. Ukrayna ordusu, bu füzeleri Rusya'da cephe arkasındaki bölgelere ve sivil hedeflere saldırmak için kullanıyor. Özellikle de Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni, Herson Bölgesi ile Kırım Cumhuriyeti arasındaki köprüleri ve Sivastopol'ü hedef alıyor.

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herson

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