https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kim-jong-un-bizzat-katildi-kuzey-korenin-600-mm-kalibreli-yeni-roketatar-sistemi-hedefi-imha-etti-1087974703.html
Kim Jong-un bizzat katıldı: Kuzey Kore'nin 600 mm kalibreli yeni roketatar sistemi hedefi imha etti
Kim Jong-un bizzat katıldı: Kuzey Kore'nin 600 mm kalibreli yeni roketatar sistemi hedefi imha etti
Sputnik Türkiye
ABD'nin tam destek verdiği Güney Kore ile gerilimli süreçten geçmeye devam eden Kuzey Kore, bir yandan da ordunun sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:01+0300
2024-09-13T10:01+0300
2024-09-13T10:01+0300
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çok namlulu roketatar
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Kuzey Kore ordusu, 600 mm kalibreli yeni roketatar sistemini Kim Jong-un'un da katılımıyla başarıyla test etti. Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kuzey Kore ordusu, yeni geliştirilen 600 mm kalibreli çok namlulu roketatar sistemini test etti.Kuzey Kore lideri Kim'in bizzat katıldığı test sırasında yeni roketatar sistemi, Japon Denizi'ndeki bir adada bulunan hedefi başarıyla imha etti.Kuzey Kore savunma sanayisinin, 600 mm kalibreli sistemin özelliklerini ordudan alınan geri bildirimlere göre iyileştirerek daha etkili bir sistem ortaya koyduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/mitten-irakin-kuzeyine-operasyon-duzenlendi-1087971502.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore lideri kim jong-un, çok namlulu roketatar, roketatar, çoklu roketatar, test, güney kore, abd
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore lideri kim jong-un, çok namlulu roketatar, roketatar, çoklu roketatar, test, güney kore, abd
Kim Jong-un bizzat katıldı: Kuzey Kore'nin 600 mm kalibreli yeni roketatar sistemi hedefi imha etti
ABD'nin tam destek verdiği Güney Kore ile gerilimli süreçten geçmeye devam eden Kuzey Kore, bir yandan da ordunun sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri geliştirmeyi sürdürüyor.
Kuzey Kore ordusu, 600 mm kalibreli yeni roketatar sistemini Kim Jong-un'un da katılımıyla başarıyla test etti.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kuzey Kore ordusu, yeni geliştirilen 600 mm kalibreli çok namlulu roketatar sistemini test etti.
Kuzey Kore lideri Kim'in bizzat katıldığı test sırasında yeni roketatar sistemi, Japon Denizi'ndeki bir adada bulunan hedefi başarıyla imha etti.
Kuzey Kore savunma sanayisinin, 600 mm kalibreli sistemin özelliklerini ordudan alınan geri bildirimlere göre iyileştirerek daha etkili bir sistem ortaya koyduğu belirtildi.