https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/galatasaray-roland-sallai-ile-anlasti-roland-sallai-kimdir-1088005076.html
Galatasaray Roland Sallai ile anlaştı: Roland Sallai kimdir?
Galatasaray Roland Sallai ile anlaştı: Roland Sallai kimdir?
Sputnik Türkiye
Galatasaray Spor Kulübü, Almanya ekibi Sport-Club Freiburg ile 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Roland Sallai'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T21:27+0300
2024-09-13T21:27+0300
2024-09-13T21:27+0300
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Galatasaray, Bundesliga kulübü SC Freiburg ile orta saha oyuncusu Roland Sallai konusunda transfer anlaşmasına vardı.Galatasaray sosyal medya hesabından Freiburg'un orta saha oyuncusu Roland Sallai ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Almanya ekibi SC Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon Euro transfer bedeli ödeneceğini belirten sarı kırmızılı takım oyuncuya sezon başı 2 milyon 500 bin euro ödeyeceğini belirtti. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 yıllık anlaşma imzalandı. Roland Sallai kimdir?Roland Sallai 22 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. Puskás Akademi ile futbola başlayan 27 yaşındaki yıldız orta saha Palermo, APOEL, SC Freiburg takımlarında forma giydi. Son takımı Freiburg'da 138 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/trabzonspor-besiktas-maci-icin-seyirci-karari-degisti-1088004340.html
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galatasaray, galatasaray sk, transfer, macaristan, almanya
Galatasaray Roland Sallai ile anlaştı: Roland Sallai kimdir?
Galatasaray Spor Kulübü, Almanya ekibi Sport-Club Freiburg ile 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Roland Sallai'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Macar oyuncu için 6 milyon Euro transfer bedeli ödeneceğini açıklayan sarı kırmızılı takım futbolcuya ise net 2 milyon 500 bin euro sezonluk ücret verecek.
Galatasaray, Bundesliga kulübü SC Freiburg ile orta saha oyuncusu Roland Sallai konusunda transfer anlaşmasına vardı.
Galatasaray sosyal medya hesabından Freiburg'un orta saha oyuncusu Roland Sallai ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Almanya ekibi SC Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon Euro transfer bedeli ödeneceğini belirten sarı kırmızılı takım oyuncuya sezon başı 2 milyon 500 bin euro ödeyeceğini belirtti. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 yıllık anlaşma imzalandı.
Roland Sallai 22 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. Puskás Akademi ile futbola başlayan 27 yaşındaki yıldız orta saha Palermo, APOEL, SC Freiburg takımlarında forma giydi. Son takımı Freiburg'da 138 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.