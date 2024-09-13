https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/galatasaray-roland-sallai-ile-anlasti-roland-sallai-kimdir-1088005076.html

Galatasaray Roland Sallai ile anlaştı: Roland Sallai kimdir?

Galatasaray Roland Sallai ile anlaştı: Roland Sallai kimdir?

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü, Almanya ekibi Sport-Club Freiburg ile 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Roland Sallai'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T21:27+0300

2024-09-13T21:27+0300

2024-09-13T21:27+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

transfer

macaristan

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084258640_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26f39d7285cc96257061c830d5b21238.jpg

Galatasaray, Bundesliga kulübü SC Freiburg ile orta saha oyuncusu Roland Sallai konusunda transfer anlaşmasına vardı.Galatasaray sosyal medya hesabından Freiburg'un orta saha oyuncusu Roland Sallai ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Almanya ekibi SC Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon Euro transfer bedeli ödeneceğini belirten sarı kırmızılı takım oyuncuya sezon başı 2 milyon 500 bin euro ödeyeceğini belirtti. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 yıllık anlaşma imzalandı. Roland Sallai kimdir?Roland Sallai 22 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya geldi. Puskás Akademi ile futbola başlayan 27 yaşındaki yıldız orta saha Palermo, APOEL, SC Freiburg takımlarında forma giydi. Son takımı Freiburg'da 138 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/trabzonspor-besiktas-maci-icin-seyirci-karari-degisti-1088004340.html

macaristan

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, transfer, macaristan, almanya