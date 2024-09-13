https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/trabzonspor-besiktas-maci-icin-seyirci-karari-degisti-1088004340.html

Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı değişti

Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı değişti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı. Valilik tarafından... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

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beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

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Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan deplasman tribünü yasağı kararı Trabzon Valiliği tarafından kaldırıldı.Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan güvenlik tedbiri kapsamında siyah beyazlı taraftarların maça alınmayacağını açıklamıştı. Ancak yapılan istişareler sonucunda karar kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta maçı takip edebilecek. Karar ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS kanalından naklen yayınlanacak.Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11'i kim?Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Vişça, Cham, Orsic, BanzaBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rafa Silva (10 numara pozisyonunda) Immobile, Rashica, Joao Mario (Semih Kılıçsoy’un yerine sol kanatta)Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?

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