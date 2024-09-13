https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/trabzonspor-besiktas-maci-icin-seyirci-karari-degisti-1088004340.html
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı değişti
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı değişti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı. Valilik tarafından... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T20:43+0300
2024-09-13T20:43+0300
2024-09-13T20:47+0300
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beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş jimnastik kulübü
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Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan deplasman tribünü yasağı kararı Trabzon Valiliği tarafından kaldırıldı.Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan güvenlik tedbiri kapsamında siyah beyazlı taraftarların maça alınmayacağını açıklamıştı. Ancak yapılan istişareler sonucunda karar kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta maçı takip edebilecek. Karar ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS kanalından naklen yayınlanacak.Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11'i kim?Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Vişça, Cham, Orsic, BanzaBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rafa Silva (10 numara pozisyonunda) Immobile, Rashica, Joao Mario (Semih Kılıçsoy’un yerine sol kanatta)Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?
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trabzonspor beşiktaş, trabzonspor seyirci yasağı, trabzonspor maç bileti, beşiktaş ilk 11, trabzonspor ilk 11
trabzonspor beşiktaş, trabzonspor seyirci yasağı, trabzonspor maç bileti, beşiktaş ilk 11, trabzonspor ilk 11
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı değişti
20:43 13.09.2024 (güncellendi: 20:47 13.09.2024)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı. Valilik tarafından bu karardan vazgeçildiği Beşiktaşlı taraftarların maça alınması için çalışmaların başladığı belirtildi.
Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan deplasman tribünü yasağı kararı Trabzon Valiliği tarafından kaldırıldı.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan güvenlik tedbiri kapsamında siyah beyazlı taraftarların maça alınmayacağını açıklamıştı. Ancak yapılan istişareler sonucunda karar kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta maçı takip edebilecek. Karar ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS kanalından naklen yayınlanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11'i kim?
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Vişça, Cham, Orsic, Banza
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rafa Silva (10 numara pozisyonunda) Immobile, Rashica, Joao Mario (Semih Kılıçsoy’un yerine sol kanatta)
Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?
VIP Platinum-A/C
: 4.000 TL
Güney-Kuzey Kale Arkası
: 350 TL