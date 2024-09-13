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Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı değişti
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı değişti
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı. Valilik tarafından... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan deplasman tribünü yasağı kararı Trabzon Valiliği tarafından kaldırıldı.Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan güvenlik tedbiri kapsamında siyah beyazlı taraftarların maça alınmayacağını açıklamıştı. Ancak yapılan istişareler sonucunda karar kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta maçı takip edebilecek. Karar ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS kanalından naklen yayınlanacak.Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11'i kim?Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Vişça, Cham, Orsic, BanzaBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rafa Silva (10 numara pozisyonunda) Immobile, Rashica, Joao Mario (Semih Kılıçsoy’un yerine sol kanatta)Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?
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trabzonspor beşiktaş, trabzonspor seyirci yasağı, trabzonspor maç bileti, beşiktaş ilk 11, trabzonspor ilk 11

Trabzonspor-Beşiktaş maçı için seyirci kararı değişti

20:43 13.09.2024 (güncellendi: 20:47 13.09.2024)
© AA / Hakan Burak AltunözTrabzonspor, Beşiktaş
Trabzonspor, Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı. Valilik tarafından bu karardan vazgeçildiği Beşiktaşlı taraftarların maça alınması için çalışmaların başladığı belirtildi.
Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan deplasman tribünü yasağı kararı Trabzon Valiliği tarafından kaldırıldı.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş derbisi için alınan güvenlik tedbiri kapsamında siyah beyazlı taraftarların maça alınmayacağını açıklamıştı. Ancak yapılan istişareler sonucunda karar kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta maçı takip edebilecek. Karar ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS kanalından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11'i kim?

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Vişça, Cham, Orsic, Banza
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rafa Silva (10 numara pozisyonunda) Immobile, Rashica, Joao Mario (Semih Kılıçsoy’un yerine sol kanatta)

Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?

VIP Platinum-B: 4.500 TL
VIP Platinum-A/C: 4.000 TL
VIP Gold: 3.000 TL
VIP Silver: 2.500 TL
Batı Tribün: 1.000 TL
Doğu Tribün: 800 TL
Fırtına Tribün: 700 TL
Güney-Kuzey Kale Arkası: 350 TL
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