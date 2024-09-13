Elon Musk, Avusturalya hükümetini 'faşiştlik' ile suçladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump maço imajına önem verdiği için tekrar münazaraya çıkma ihtimali yüksek’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde tutuklamalar
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sıla bebek entübe edilmişti: Son durum ne?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/elon-musk-avusturalya-hukumetini-fasistlik-ile-sucladi--1087983499.html
Elon Musk, Avusturalya hükümetini 'faşiştlik' ile suçladı
Elon Musk, Avusturalya hükümetini 'faşiştlik' ile suçladı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Cuma günü Avustralya'nın merkez sol hükümetini, internette yanlış bilginin yayılmasını engelleyemedikleri... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T12:28+0300
2024-09-13T12:29+0300
dünya
elon musk
avusturalya
twitter
x
sosyal medya
sosyal medya yasası
sansür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087293961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5f6897035f7053144f92613275187ff.jpg
Avustralya İşçi Partisi hükümeti Perşembe günü, internet platformlarına 'yanlış bilgilendirmeye olanak sağladıkları gerekçesiyle' küresel gelirlerinin yüzde 5'ine kadar ceza kesilmesini öngören bir yasa tasarısı sunarak, sınır tanımayan teknoloji devlerini dizginlemeye yönelik dünya çapındaki çabalara katıldı. Önerilen yasa, teknoloji platformlarının tehlikeli yanlışların yayılmasını durdurmak için davranış kuralları belirlemesini ve bir düzenleyici tarafından onaylanmasını gerektirecek. Bir platformun bunu yapmaması halinde düzenleyici kurum kendi standartlarını belirleyecek ve uymayan firmalara para cezası verecek. Kendisini ifade özgürlüğünün savunucusu olarak gören Musk, bir X kullanıcısının para cezası yasasıyla ilgili Reuters haberine link veren paylaşımına 'Faşiştler' yanıtını verdi. İletişim Bakanı Michelle Rowland'ın sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada Avustralya'da faaliyet gösteren şirketlerin Avustralya yasalarına uymak zorunda olduğunu söyledi. Rowland, “Bu yasa tasarısı, kullanıcılar ve Avustralya halkı için platformların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştiriyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cinden-onemli-reform-emeklilik-yasi-asamali-olarak-yukseltiliyor-1087983285.html
avusturalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087293961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17fef5cd8ff4bc6a91e7334d484b26fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, avusturalya, twitter , x, sosyal medya, sosyal medya yasası, sansür
elon musk, avusturalya, twitter , x, sosyal medya, sosyal medya yasası, sansür

Elon Musk, Avusturalya hükümetini 'faşiştlik' ile suçladı

12:28 13.09.2024 (güncellendi: 12:29 13.09.2024)
© AFP 2023 / SERGEI GAPONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPON
Abone ol
Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Cuma günü Avustralya'nın merkez sol hükümetini, internette yanlış bilginin yayılmasını engelleyemedikleri gerekçesiyle sosyal medya şirketlerine para cezası verilmesini öngören yasa teklifi nedeniyle 'faşist' olarak nitelendirdi.
Avustralya İşçi Partisi hükümeti Perşembe günü, internet platformlarına 'yanlış bilgilendirmeye olanak sağladıkları gerekçesiyle' küresel gelirlerinin yüzde 5'ine kadar ceza kesilmesini öngören bir yasa tasarısı sunarak, sınır tanımayan teknoloji devlerini dizginlemeye yönelik dünya çapındaki çabalara katıldı.
Önerilen yasa, teknoloji platformlarının tehlikeli yanlışların yayılmasını durdurmak için davranış kuralları belirlemesini ve bir düzenleyici tarafından onaylanmasını gerektirecek. Bir platformun bunu yapmaması halinde düzenleyici kurum kendi standartlarını belirleyecek ve uymayan firmalara para cezası verecek.
Kendisini ifade özgürlüğünün savunucusu olarak gören Musk, bir X kullanıcısının para cezası yasasıyla ilgili Reuters haberine link veren paylaşımına 'Faşiştler' yanıtını verdi.
İletişim Bakanı Michelle Rowland'ın sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada Avustralya'da faaliyet gösteren şirketlerin Avustralya yasalarına uymak zorunda olduğunu söyledi. Rowland, “Bu yasa tasarısı, kullanıcılar ve Avustralya halkı için platformların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştiriyor” dedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
DÜNYA
Çin’den önemli reform: Emeklilik yaşı aşamalı olarak yükseltiliyor
12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала