https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cinden-onemli-reform-emeklilik-yasi-asamali-olarak-yukseltiliyor-1087983285.html

Çin’den önemli reform: Emeklilik yaşı aşamalı olarak yükseltiliyor

Çin’den önemli reform: Emeklilik yaşı aşamalı olarak yükseltiliyor

Sputnik Türkiye

Çin'de emeklilik yaşına ilişkin düzenleme yapıldı .Emeklilik yaşı sınırı, gelecek 15 yılda erkeklerde 63'e, kadınlarda 58'e kadar çıkarılacak. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T12:17+0300

2024-09-13T12:17+0300

2024-09-13T12:17+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

şi cinping

emeklilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1083999091_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_615b282744cd199962d75b697cfb1dd3.jpg

Çin'de emeklilik yaşının gelecek 15 yıl içinde aşamalı olarak artırılmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. Xinhua'nın bildirdiğine göre, Çin’in yasama organı Ulusal Halk Kongresi’nin Merkez Komitesi, Pekin'de düzenlediği iki aylık olağan toplantıda emeklilik yaşını düzenleyen kanun değişikliği tasarısını onayladı.Yeni düzenlemeye göre, erkeklerin emeklilik yaşı 60’tan 63’e, beyaz yakalı kadın çalışanların emeklilik yaşı 55’ten 58’e, mavi yakalı kadın çalışanların emeklilik yaşı ise 50’den 55’e kadar çıkartılacak. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve yaş sınırları, önümüzdeki 15 yıl boyunca her 5 yılda bir kademeli olarak yükselecek.Çin çalışma çağındaki nüfus oranının giderek düşmesiyle karşı karşıya2022'de ilk kez nüfusu azalmaya başlayan Çin, halkının yaşlanması ve çalışma çağındaki nüfus oranının giderek düşmesiyle karşı karşıya kalıyor.Nüfus uzmanları, Çin'deki 60 yaş üstü nüfusun şu anda yaklaşık 280 milyon olduğunu ve bu sayının 2035 yılına kadar 400 milyona ulaşmasını bekliyor.Ayrıca, 2010-2020 yılları arasında Çin’de çalışma çağındaki 16-59 yaş grubundaki nüfus 40 milyon azalarak 879 milyona düştü.Çin, gelişmiş ülkelerin çoğundan düşük olan emeklilik yaşını artırarak gelecekte iş gücündeki azalmaya bağlı kayıpları dengelemeyi planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cin-ukrayna-ve-israil-filistin-catismalarinin-cozumunde-cifte-standartlar-kabul-edilemez-1087967011.html

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, emeklilik