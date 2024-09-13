https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bursada-kacak-balik-avi-denetiminde-800-kilogram-balik-denize-geri-birakildi-1087987078.html
Bursa'da kaçak balık avı denetiminde 800 kilogram balık denize geri bırakıldı
Bursa'da kaçak balık avı denetiminde 800 kilogram balık denize geri bırakıldı
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada kaçak balık avı yapanlar belirlenip balıklara el konuldu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T14:19+0300
2024-09-13T14:19+0300
2024-09-13T14:19+0300
türkiye
balık
bursa
balık sezonu
denetim
bursa büyükşehir belediyesi
il tarım ve orman müdürlüğü
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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Su Ürünleri Birimi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyonda avlanabilir boyutlarda olmayan balıklara el koyulduktan sonra denize geri bırakıldı.Ekiplerin uygunsuz avlanmaya karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.800 kilogramdan fazla balık denize geri bırakıldıYapılan denetimlerde 696 kilogram tekir, 5 kilogram istavrit, 5 kilogram pisi, 80 kilogram çinekop, 15 kilogram bakalyaro mezgit ve 2 adet ıstakoza avlanabilir boyutlara uygun olmaması sebebiyle el konulduğu söylendi. Yapılan kontrollerde el konular balıklar ve 2 adet ıstakoz denize geri bırakıldığı açıklandı.
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balık, bursa, balık sezonu, denetim, bursa büyükşehir belediyesi, il tarım ve orman müdürlüğü
balık, bursa, balık sezonu, denetim, bursa büyükşehir belediyesi, il tarım ve orman müdürlüğü
Bursa'da kaçak balık avı denetiminde 800 kilogram balık denize geri bırakıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada kaçak balık avı yapanlar belirlenip balıklara el konuldu. Avlanılabilir boyutlarda olmayan balıkların tekrardan denize bırakıldığı bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Su Ürünleri Birimi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyonda avlanabilir boyutlarda olmayan balıklara el koyulduktan sonra denize geri bırakıldı.
Ekiplerin uygunsuz avlanmaya karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.
800 kilogramdan fazla balık denize geri bırakıldı
Yapılan denetimlerde 696 kilogram tekir, 5 kilogram istavrit, 5 kilogram pisi, 80 kilogram çinekop, 15 kilogram bakalyaro mezgit ve 2 adet ıstakoza avlanabilir boyutlara uygun olmaması sebebiyle el konulduğu söylendi. Yapılan kontrollerde el konular balıklar ve 2 adet ıstakoz denize geri bırakıldığı açıklandı.