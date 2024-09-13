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Bursa'da kaçak balık avı denetiminde 800 kilogram balık denize geri bırakıldı
Bursa'da kaçak balık avı denetiminde 800 kilogram balık denize geri bırakıldı
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada kaçak balık avı yapanlar belirlenip balıklara el konuldu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T14:19+0300
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denetim
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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Su Ürünleri Birimi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyonda avlanabilir boyutlarda olmayan balıklara el koyulduktan sonra denize geri bırakıldı.Ekiplerin uygunsuz avlanmaya karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.800 kilogramdan fazla balık denize geri bırakıldıYapılan denetimlerde 696 kilogram tekir, 5 kilogram istavrit, 5 kilogram pisi, 80 kilogram çinekop, 15 kilogram bakalyaro mezgit ve 2 adet ıstakoza avlanabilir boyutlara uygun olmaması sebebiyle el konulduğu söylendi. Yapılan kontrollerde el konular balıklar ve 2 adet ıstakoz denize geri bırakıldığı açıklandı.
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balık, bursa, balık sezonu, denetim, bursa büyükşehir belediyesi, il tarım ve orman müdürlüğü
balık, bursa, balık sezonu, denetim, bursa büyükşehir belediyesi, il tarım ve orman müdürlüğü

Bursa'da kaçak balık avı denetiminde 800 kilogram balık denize geri bırakıldı

14:19 13.09.2024
© İHA-AW286773kaçak balık avına ceza
kaçak balık avına ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA-AW286773
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada kaçak balık avı yapanlar belirlenip balıklara el konuldu. Avlanılabilir boyutlarda olmayan balıkların tekrardan denize bırakıldığı bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Su Ürünleri Birimi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyonda avlanabilir boyutlarda olmayan balıklara el koyulduktan sonra denize geri bırakıldı.
Ekiplerin uygunsuz avlanmaya karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

800 kilogramdan fazla balık denize geri bırakıldı

Yapılan denetimlerde 696 kilogram tekir, 5 kilogram istavrit, 5 kilogram pisi, 80 kilogram çinekop, 15 kilogram bakalyaro mezgit ve 2 adet ıstakoza avlanabilir boyutlara uygun olmaması sebebiyle el konulduğu söylendi. Yapılan kontrollerde el konular balıklar ve 2 adet ıstakoz denize geri bırakıldığı açıklandı.
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