https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bursada-kacak-balik-avi-denetiminde-800-kilogram-balik-denize-geri-birakildi-1087987078.html

Bursa'da kaçak balık avı denetiminde 800 kilogram balık denize geri bırakıldı

Bursa'da kaçak balık avı denetiminde 800 kilogram balık denize geri bırakıldı

Sputnik Türkiye

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada kaçak balık avı yapanlar belirlenip balıklara el konuldu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T14:19+0300

2024-09-13T14:19+0300

2024-09-13T14:19+0300

türkiye

balık

bursa

balık sezonu

denetim

bursa büyükşehir belediyesi

il tarım ve orman müdürlüğü

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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Su Ürünleri Birimi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyonda avlanabilir boyutlarda olmayan balıklara el koyulduktan sonra denize geri bırakıldı.Ekiplerin uygunsuz avlanmaya karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.800 kilogramdan fazla balık denize geri bırakıldıYapılan denetimlerde 696 kilogram tekir, 5 kilogram istavrit, 5 kilogram pisi, 80 kilogram çinekop, 15 kilogram bakalyaro mezgit ve 2 adet ıstakoza avlanabilir boyutlara uygun olmaması sebebiyle el konulduğu söylendi. Yapılan kontrollerde el konular balıklar ve 2 adet ıstakoz denize geri bırakıldığı açıklandı.

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balık, bursa, balık sezonu, denetim, bursa büyükşehir belediyesi, il tarım ve orman müdürlüğü