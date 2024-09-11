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İzmir Körfezi'nde kirlilik ve oksijen eksikliğinin midyeleri bile öldürdüğü ortaya çıktı
İzmir Körfezi'nde kirlilik ve oksijen eksikliğinin midyeleri bile öldürdüğü ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Toplu balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde araştırmalar devam ederken, deniz dibindeki canlılığın da önemli ölçüde yok olduğu, midyelerin bile... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T16:57+0300
2024-09-11T16:57+0300
yaşam
izmir körfezi
toplu balık ölümleri
kirlilik
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İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle bölgede hala çalışmalar sürdürülürken, çalışmaları koordine eden Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, körfezde daha önce bu boyutta bir tür ve birey kaybı görmediklerini, daha çok balık ölümleri konuşulmasına rağmen deniz dibindeki canlılığın da önemli ölçüde yok olduğunu saptadıklarını aktardı.Bir tane bile canlı birey kalmadığını tespit ettik Deniz dibinde neler olduğunu anlamak için çalışma yaptıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:Tek beklenti havaların soğumasıAlper Doğan, ölümlerin önüne geçmek için kısa vadede tek beklentinin havaların bir önce soğuması olduğuna dikkati çekerek, "Havalar soğudukça canlıların metabolik faaliyetleri ve dolayısıyla oksijen ihtiyaçları kısmen azalırken suyun oksijen tutma kapasitesi de artıyor. Bunun dışında iç körfezde sıkıntının yoğun olduğu bir kesimde belirlenecek en azından bir bölgenin güçlü biçimde havalandırılması ile o bölgedeki balıkların ve diğer canlıların hayatta kalmalarına katkı sağlanabilir." diye konuştu.Orta körfezin de çok kirli olmasının canlıların iç körfezden dış körfeze kaçmalarını önlediğini aktaran Doğan, bunun balık ölümlerinin bu kadar yüksek olmasında etkili olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tolga Dinçer de balık ölümlerinin iç körfezdeki kirlenme kaynaklı olduğunu, alınan numunelerde mikrobiyolojik veya paraziter bir bulguya rastlamadıklarını, bunun da oksijen eksikliğini gösterdiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/izmir-korfezindeki-balik-olumleri-devam-ediyor-cok-sayida-olu-balik-kiyiya-vurdu-1087831329.html
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izmir körfezi, toplu balık ölümleri, kirlilik
izmir körfezi, toplu balık ölümleri, kirlilik

İzmir Körfezi'nde kirlilik ve oksijen eksikliğinin midyeleri bile öldürdüğü ortaya çıktı

16:57 11.09.2024
© Berkan Çetinİzmir Körfezi
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Berkan Çetin
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Toplu balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde araştırmalar devam ederken, deniz dibindeki canlılığın da önemli ölçüde yok olduğu, midyelerin bile öldüğü ortaya çıktı.
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle bölgede hala çalışmalar sürdürülürken, çalışmaları koordine eden Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, körfezde daha önce bu boyutta bir tür ve birey kaybı görmediklerini, daha çok balık ölümleri konuşulmasına rağmen deniz dibindeki canlılığın da önemli ölçüde yok olduğunu saptadıklarını aktardı.
© AA / Berkan Çetinİzmir Körfezi
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
İzmir Körfezi
© AA / Berkan Çetin

Bir tane bile canlı birey kalmadığını tespit ettik

Deniz dibinde neler olduğunu anlamak için çalışma yaptıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:
"Çünkü denizel ortam sadece balıklardan ibaret değil diğer canlılar bundan nasıl etkilendi diye örnekleme yaptık. Kıyıda yaptığımız örneklemelerde ki bunlar çok dayanıklı canlılar; midyelerin tamamen öldüğünü, bir tane bile canlı birey kalmadığını tespit ettik. İç körfezde yıllardır izleme yaptığımız nokta var, tekrar örnekleme yaptık ve hızlı biçimde bunu değerlendirdik. Geçen yıl 19 türe ait 1486 birey tespit ettiğimiz örnekleme sahasında bu yıl 4 türe ait 7 birey var. Maalesef çok çarpıcı bir sonuç."

Tek beklenti havaların soğuması

Alper Doğan, ölümlerin önüne geçmek için kısa vadede tek beklentinin havaların bir önce soğuması olduğuna dikkati çekerek, "Havalar soğudukça canlıların metabolik faaliyetleri ve dolayısıyla oksijen ihtiyaçları kısmen azalırken suyun oksijen tutma kapasitesi de artıyor. Bunun dışında iç körfezde sıkıntının yoğun olduğu bir kesimde belirlenecek en azından bir bölgenin güçlü biçimde havalandırılması ile o bölgedeki balıkların ve diğer canlıların hayatta kalmalarına katkı sağlanabilir." diye konuştu.
Orta körfezin de çok kirli olmasının canlıların iç körfezden dış körfeze kaçmalarını önlediğini aktaran Doğan, bunun balık ölümlerinin bu kadar yüksek olmasında etkili olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önceki dönemlerde sıkıntı sadece iç körfezdeydi. Orada sıkıntıyı gören canlı, dış körfeze doğru gittikçe orta körfezden sonra rahatlıyordu. Şimdi orta körfez de kirletildiği için körfezi terk etmek isteyen balıklar muhtemelen daha da sıkıntılı bir ortamla karşılaşıyorlar ve maalesef ölümler yaşanıyor."
Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tolga Dinçer de balık ölümlerinin iç körfezdeki kirlenme kaynaklı olduğunu, alınan numunelerde mikrobiyolojik veya paraziter bir bulguya rastlamadıklarını, bunun da oksijen eksikliğini gösterdiğini aktardı.
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
YAŞAM
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri devam ediyor: Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu
9 Eylül, 18:26
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