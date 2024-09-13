https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/blinken-rtyi-baska-ulkelerin-ic-islerine-mudahale-etmek-amaciyla-gizli-operasyonlara-katilmakla-1088005447.html

Blinken, RT'yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek amacıyla gizli operasyonlara katılmakla suçladı

Blinken, RT'yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek amacıyla gizli operasyonlara katılmakla suçladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, RT televizyonunu başka ülkelerin iç işlerine ve askeri tedariklerine müdahale etmeye yönelik gizli operasyonlara katılmakla... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T21:57+0300

2024-09-13T21:57+0300

2024-09-13T22:13+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rossiya Segodnya medya grubu bünyesindeki Russia Today (RT) televizyon kanalını başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek ve askeri satın almalara yönelik gizli operasyonlara katılmakla suçladı.Blinken ayrıca, ABD, İngiltere ve Kanada’nın RT televizyonuna karşı diplomatik bir kampanya başlattığını ve eylemlerinin 'istihbari faaliyet' olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı.RT’yi dünyada Ukrayna'ya destek verilmemesinin nedenlerinden biri olmakla suçlayan Blinken, "Dünyanın büyük bir kısmının Ukrayna'yı desteklememesinin nedenlerinden biri, beklenildiği gibi RT'nin geniş erişimi ve etki alanıdır" dedi.Blinken, Washington’un RT'nin diğer ülkelerin iç işlerine ve askeri satın almalara müdahale etme imkanlarına sahip olduğu ve gizli operasyonlara katıldığını gösteren yeni bilgiler aldığını belirterek, bu tür bilgilerin bizzat kanal çalışanları tarafından sağlandığını iddia etti.Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.RT’den verilen ironik yanıtta, “Bunca zamandır doğrudan KGB genel merkezinden yayın yapıyorduk. ABD hükümetinin başka neler uydurucağını oturup izlemek için patlamış mısırımız da kalmadı” ifadelerine yer verildi.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.Açıklamada, çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomenleriyle anlaşan bir şirkete yaklaşık 10 milyon dolar gönderdikleri, fenomenlerin de YouTube'da 16 milyondan fazla izlenen yaklaşık 2 bin video yayınladıkları iddialarına yer verilmişti.

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antony blinken, rossiya segodnya, russia today (rt), abd, ingiltere, kanada, margarita simonyan