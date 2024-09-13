Blinken, RT'yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek amacıyla gizli operasyonlara katılmakla suçladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni devreye giren KVKK kanunlarının hayatımıza etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump maço imajına önem verdiği için tekrar münazaraya çıkma ihtimali yüksek’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinayetler..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
10 efsane şarkıcının öldükten sonra yayımlanan şarkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
15:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
15:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:55
8 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Irak’tan çekilebileceği açıklandı ve hemen Irak’ta IŞİD saldırıları başladı. Tesadüf değil’
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
DNA manipülasyonu neden yapıldı?
17:35
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
19:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:35
23 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:14
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
20:24
7 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
20:48
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/blinken-rtyi-baska-ulkelerin-ic-islerine-mudahale-etmek-amaciyla-gizli-operasyonlara-katilmakla-1088005447.html
Blinken, RT'yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek amacıyla gizli operasyonlara katılmakla suçladı
Blinken, RT'yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek amacıyla gizli operasyonlara katılmakla suçladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, RT televizyonunu başka ülkelerin iç işlerine ve askeri tedariklerine müdahale etmeye yönelik gizli operasyonlara katılmakla... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T21:57+0300
2024-09-13T22:13+0300
dünya
antony blinken
rossiya segodnya
russia today (rt)
abd
ingiltere
kanada
margarita simonyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087027722_0:96:3070:1823_1920x0_80_0_0_ba12b9d154952a5e2cf3c886408fb6ba.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rossiya Segodnya medya grubu bünyesindeki Russia Today (RT) televizyon kanalını başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek ve askeri satın almalara yönelik gizli operasyonlara katılmakla suçladı.Blinken ayrıca, ABD, İngiltere ve Kanada’nın RT televizyonuna karşı diplomatik bir kampanya başlattığını ve eylemlerinin 'istihbari faaliyet' olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı.RT’yi dünyada Ukrayna'ya destek verilmemesinin nedenlerinden biri olmakla suçlayan Blinken, "Dünyanın büyük bir kısmının Ukrayna'yı desteklememesinin nedenlerinden biri, beklenildiği gibi RT'nin geniş erişimi ve etki alanıdır" dedi.Blinken, Washington’un RT'nin diğer ülkelerin iç işlerine ve askeri satın almalara müdahale etme imkanlarına sahip olduğu ve gizli operasyonlara katıldığını gösteren yeni bilgiler aldığını belirterek, bu tür bilgilerin bizzat kanal çalışanları tarafından sağlandığını iddia etti.Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.RT’den verilen ironik yanıtta, “Bunca zamandır doğrudan KGB genel merkezinden yayın yapıyorduk. ABD hükümetinin başka neler uydurucağını oturup izlemek için patlamış mısırımız da kalmadı” ifadelerine yer verildi.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.Açıklamada, çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomenleriyle anlaşan bir şirkete yaklaşık 10 milyon dolar gönderdikleri, fenomenlerin de YouTube'da 16 milyondan fazla izlenen yaklaşık 2 bin video yayınladıkları iddialarına yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/beyaz-saray-abd-rusya-topraklarina-yonelik-saldirilarda-silah-kullanimina-iliskin-tutumunu-1088003612.html
ingiltere
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087027722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31297a67d2c02a9872a4fd1ff5a8ca6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antony blinken, rossiya segodnya, russia today (rt), abd, ingiltere, kanada, margarita simonyan
antony blinken, rossiya segodnya, russia today (rt), abd, ingiltere, kanada, margarita simonyan

Blinken, RT'yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek amacıyla gizli operasyonlara katılmakla suçladı

21:57 13.09.2024 (güncellendi: 22:13 13.09.2024)
© AP Photo / Kevin MohattAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Kevin Mohatt
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, RT televizyonunu başka ülkelerin iç işlerine ve askeri tedariklerine müdahale etmeye yönelik gizli operasyonlara katılmakla suçladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rossiya Segodnya medya grubu bünyesindeki Russia Today (RT) televizyon kanalını başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek ve askeri satın almalara yönelik gizli operasyonlara katılmakla suçladı.
Blinken ayrıca, ABD, İngiltere ve Kanada’nın RT televizyonuna karşı diplomatik bir kampanya başlattığını ve eylemlerinin 'istihbari faaliyet' olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı.
RT’yi dünyada Ukrayna'ya destek verilmemesinin nedenlerinden biri olmakla suçlayan Blinken, "Dünyanın büyük bir kısmının Ukrayna'yı desteklememesinin nedenlerinden biri, beklenildiği gibi RT'nin geniş erişimi ve etki alanıdır" dedi.
Blinken, Washington’un RT'nin diğer ülkelerin iç işlerine ve askeri satın almalara müdahale etme imkanlarına sahip olduğu ve gizli operasyonlara katıldığını gösteren yeni bilgiler aldığını belirterek, bu tür bilgilerin bizzat kanal çalışanları tarafından sağlandığını iddia etti.
Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.
RT’den verilen ironik yanıtta, “Bunca zamandır doğrudan KGB genel merkezinden yayın yapıyorduk. ABD hükümetinin başka neler uydurucağını oturup izlemek için patlamış mısırımız da kalmadı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.
Açıklamada, çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomenleriyle anlaşan bir şirkete yaklaşık 10 milyon dolar gönderdikleri, fenomenlerin de YouTube'da 16 milyondan fazla izlenen yaklaşık 2 bin video yayınladıkları iddialarına yer verilmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
Ukrayna krizi
Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi
20:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала