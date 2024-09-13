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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/beyaz-saray-abd-rusya-topraklarina-yonelik-saldirilarda-silah-kullanimina-iliskin-tutumunu-1088003612.html
Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi
Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T20:19+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu değiştirmediğini söyledi.Kirby, "Bu konudaki yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ve bugün bu yönde bir değişikliğin olacağını beklemiyorum" dedi.Daha önce Batı medyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştireceğini, liderlerin Ukrayna ordusunun Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarına ilişkin mevcut yasağı kaldırmaya karar vermelerinin beklendiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bati-basini-abd-ukraynayi-atacms-fuzeleriyle-hangi-rus-stratejik-hedeflerini-vuracagi-konusunda-1087999753.html
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john kirby, beyaz saray, abd, ukrayna ordusu, rusya, saldırı, yasak, keir starmer, joe biden, washington, batı
john kirby, beyaz saray, abd, ukrayna ordusu, rusya, saldırı, yasak, keir starmer, joe biden, washington, batı

Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi

20:19 13.09.2024
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOLBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOL
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Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu değiştirmediğini açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu değiştirmediğini söyledi.
Kirby, "Bu konudaki yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ve bugün bu yönde bir değişikliğin olacağını beklemiyorum" dedi.
Daha önce Batı medyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştireceğini, liderlerin Ukrayna ordusunun Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarına ilişkin mevcut yasağı kaldırmaya karar vermelerinin beklendiğini aktarmıştı.
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