https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/beyaz-saray-abd-rusya-topraklarina-yonelik-saldirilarda-silah-kullanimina-iliskin-tutumunu-1088003612.html
Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi
Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T20:19+0300
2024-09-13T20:19+0300
2024-09-13T20:18+0300
ukrayna krizi
john kirby
beyaz saray
abd
ukrayna ordusu
rusya
saldırı
yasak
keir starmer
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080246179_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0224178978dbf97ba077654c80b0ae55.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu değiştirmediğini söyledi.Kirby, "Bu konudaki yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ve bugün bu yönde bir değişikliğin olacağını beklemiyorum" dedi.Daha önce Batı medyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştireceğini, liderlerin Ukrayna ordusunun Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarına ilişkin mevcut yasağı kaldırmaya karar vermelerinin beklendiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bati-basini-abd-ukraynayi-atacms-fuzeleriyle-hangi-rus-stratejik-hedeflerini-vuracagi-konusunda-1087999753.html
rusya
washington
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080246179_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_675cb52f6bc518ae3cb8d22885bdf452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
john kirby, beyaz saray, abd, ukrayna ordusu, rusya, saldırı, yasak, keir starmer, joe biden, washington, batı
john kirby, beyaz saray, abd, ukrayna ordusu, rusya, saldırı, yasak, keir starmer, joe biden, washington, batı
Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi
Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu değiştirmediğini açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu değiştirmediğini söyledi.
Kirby, "Bu konudaki yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ve bugün bu yönde bir değişikliğin olacağını beklemiyorum" dedi.
Daha önce Batı medyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştireceğini, liderlerin Ukrayna ordusunun Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarına ilişkin mevcut yasağı kaldırmaya karar vermelerinin beklendiğini aktarmıştı.