https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/beyaz-saray-abd-rusya-topraklarina-yonelik-saldirilarda-silah-kullanimina-iliskin-tutumunu-1088003612.html

Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi

Beyaz Saray: ABD, Rusya topraklarına yönelik saldırılarda silah kullanımına ilişkin tutumunu değiştirmedi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T20:19+0300

2024-09-13T20:19+0300

2024-09-13T20:18+0300

ukrayna krizi

john kirby

beyaz saray

abd

ukrayna ordusu

rusya

saldırı

yasak

keir starmer

joe biden

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına ilişkin kısıtlamalar konusundaki tutumunu değiştirmediğini söyledi.Kirby, "Bu konudaki yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ve bugün bu yönde bir değişikliğin olacağını beklemiyorum" dedi.Daha önce Batı medyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştireceğini, liderlerin Ukrayna ordusunun Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarına ilişkin mevcut yasağı kaldırmaya karar vermelerinin beklendiğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bati-basini-abd-ukraynayi-atacms-fuzeleriyle-hangi-rus-stratejik-hedeflerini-vuracagi-konusunda-1087999753.html

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john kirby, beyaz saray, abd, ukrayna ordusu, rusya, saldırı, yasak, keir starmer, joe biden, washington, batı