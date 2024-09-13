14 Eylül Mevlid Kandili mi?
© İHA / SELİM BAYRAKTARDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip Kandili nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa katıldı. Camiyi sosyal mesafe kurallarına uyarak dolduran vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim ve mevlidi dinledi.
© İHA / SELİM BAYRAKTAR
Abone ol
2024 yılının son kandili olan Mevlid Kandili yarın. Tüm İslam camiası tarafından büyük önem arz eden kandil günlerinde, milyonlarca Müslüman ibadet edip, namaz kılarak dini vazifelerini yerine getiriyor.
En son 24 Şubat Cumartesi akşamı Regaip Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, yılın son kandili olan Mevlid Kandili, bu yıl eylül ayına denk gelecek.
14 Eylül ne kandili?
İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül'de idrak edilecek. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid ne demek?
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.)
2024 kandil tarihleri
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili