https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/tekirdagda-siddet-ve-istismara-ugrayan-iki-yasindaki-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1087945034.html

'Hayatını kaybetti' denilmişti: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni 'Sıla bebek' açıklaması

'Hayatını kaybetti' denilmişti: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni 'Sıla bebek' açıklaması

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla bebekle ilgili yeni açıklama geldi. Yaklaşık 1 saat önce "Sıla bebek hayatını kaybetti" denilen açıklamayı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T15:46+0300

2024-09-12T15:46+0300

2024-09-12T17:08+0300

türkiye

tekirdağ

sıla bebek

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuğa şiddet

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Bakanlıktan, Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?Malkara ilçesinde, Sıla bebek, gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınlarınca Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sıla bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada önce anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan 2 komşu çocuğu tutuklanmıştı. Bugün deanne B.Y.’nin imam nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olmak üzere 2 kişi daha tutuklandı. 2 kişinin daha tutuklanması ile toplam olayda tutuklu sayısı 5’e çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/tekirdagda-bebege-darp-ve-istismar-tutuklu-sayisi-5e-cikti-1087936178.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-bulundugu-derede-baska-bir-cocugun-cesedinin-de-bulundugu-ileri-suruldu-1087944537.html

türkiye

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tekirdağ, sıla bebek, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuğa şiddet