https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/tekirdagda-bebege-darp-ve-istismar-tutuklu-sayisi-5e-cikti-1087936178.html

Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 5'e çıktı

Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 5'e çıktı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bebeğe şiddet ve cinsel istismar olayında 2 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 5’e çıktı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T11:39+0300

2024-09-12T11:39+0300

2024-09-12T11:47+0300

türkiye

tekirdağ

sıla bebek

darp

çocuklara yönelik cinsel istismar

cinsel istismar

çocuğa şiddet

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik şiddet ve cinsel istismar olayıyla ilgili olarak anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan 2 komşu çocuğu tutuklanmıştı. Olayda, anne B.Y.’nin imam nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olmak üzere 2 kişi daha tutuklandı. 2 kişinin daha tutuklanması ile toplam olayda tutuklu sayısı 5’e çıktı.Hastanede tedavi altında bulunan Sıla Y. bebeğin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Ne olmuştu?Önceki gün Malkara ilçesinde, Sıla Y. bebek, gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınlarınca Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sıla bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tekirdagda-iki-yasindaki-bebege-darp-cinsel-istismara-ugradigi-belirlendi-1087920986.html

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tekirdağ, sıla bebek, darp, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar, çocuğa şiddet