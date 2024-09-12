https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ryabkov-rusyaya-yonelik-saldirilara-iliskin-kisitlamalarin-kaldirilmasi-abd-icin-riskleri-artiracak-1087922851.html

Ryabkov: Rusya'ya yönelik saldırılara ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ABD için riskleri artıracak

Ryabkov: Rusya'ya yönelik saldırılara ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ABD için riskleri artıracak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’un Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T00:16+0300

2024-09-12T00:16+0300

2024-09-12T00:15+0300

ukrayna krizi

sergey ryabkov

washington

ukrayna ordusu

saldırı

rusya

kiev

abd

hibrit savaş

joe biden

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Ryabkov, gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un 'Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılara ilişkin Kiev’e getirilen kısıtlamaların kaldırılması konusunun değerlendirildiği’ yönündeki açıklamasının ABD'ye yönelik riskleri artıracağını belirterek, “Bu, hibrit savaşın bir parçası olan psikolojik savaşın bir unsurudur” dedi.Bu tür açıklamaların Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmasını engellemeye yönelik Moskova’yı psikolojik olarak etkileme girişimi olduğunu belirten Ryabkov, “Gerginliği artırıcı nitelikteki diğer sinyaller ve eylemler gibi, bu açıklama da rotamızı değiştirmeyecek. Sadece ABD'nin kendisi ve müttefikleri için riskler ve tehlikeleri artıracaktır. ABD, kendi güvenliğini güçlendirmek istiyorsa, Kiev'i durumu daha da kötüleştirebilecek adımlar atmaya kışkırtmadan, bu tür ‘provokasyonel eylemleri’ durdurmalı ve silah tedarikinden kaçınmalıdır” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın ‘derinliklerine’ ABD yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Kiev'in Batı tarafından sağlanan füze sistemleriyle Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken, NATO ülkelerinin temsilcilerinin ‘neyle oynadıklarının’ farkında olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.

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