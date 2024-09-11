https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ingiliz-basini-ingiltere-kievin-rusyayi-vurmak-icin-storm-shadowu-kullanmasina-izin-verdi-1087921299.html

İngiliz basını: İngiltere, Kiev'in Rusya'yı vurmak için Storm Shadow'u kullanmasına izin verdi

İngiliz basını: İngiltere, Kiev'in Rusya'yı vurmak için Storm Shadow'u kullanmasına izin verdi

Sputnik Türkiye

Guardian, Londra’nın Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verdiğini ileri sürdü. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T22:50+0300

2024-09-11T22:50+0300

2024-09-11T22:49+0300

ukrayna krizi

guardian

londra

kiev

storm shadow

ingiltere

rusya

ukrayna

nato

sergey lavrov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/04/1081337553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea5d6541460eff7c3a3b6081c2d11c87.jpg

Guardian gazetesi İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Londra’nın Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verdiğini belirtti.Haberde, “İngiliz hükümetinden kaynaklar, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını söyledi" ifadelerine yer verildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/blinken-washington-onumuzdeki-haftalarda-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-tedarik-etmeyi-planliyor-1087920864.html

londra

kiev

ingiltere

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

guardian, londra, kiev, storm shadow, ingiltere, rusya, ukrayna, nato, sergey lavrov