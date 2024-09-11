https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ingiliz-basini-ingiltere-kievin-rusyayi-vurmak-icin-storm-shadowu-kullanmasina-izin-verdi-1087921299.html
İngiliz basını: İngiltere, Kiev'in Rusya'yı vurmak için Storm Shadow'u kullanmasına izin verdi
İngiliz basını: İngiltere, Kiev'in Rusya'yı vurmak için Storm Shadow'u kullanmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
Guardian, Londra’nın Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verdiğini ileri sürdü. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T22:50+0300
2024-09-11T22:50+0300
2024-09-11T22:49+0300
ukrayna krizi
guardian
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nato
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Guardian gazetesi İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Londra’nın Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verdiğini belirtti.Haberde, “İngiliz hükümetinden kaynaklar, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını söyledi" ifadelerine yer verildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/blinken-washington-onumuzdeki-haftalarda-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-tedarik-etmeyi-planliyor-1087920864.html
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guardian, londra, kiev, storm shadow, ingiltere, rusya, ukrayna, nato, sergey lavrov
guardian, londra, kiev, storm shadow, ingiltere, rusya, ukrayna, nato, sergey lavrov
İngiliz basını: İngiltere, Kiev'in Rusya'yı vurmak için Storm Shadow'u kullanmasına izin verdi
Guardian, Londra’nın Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verdiğini ileri sürdü.
Guardian gazetesi İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Londra’nın Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verdiğini belirtti.
Haberde, “İngiliz hükümetinden kaynaklar, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını söyledi" ifadelerine yer verildi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.