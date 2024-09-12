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Narin'in üstünde üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin rapor: 'Alınan numuneler bir veri sağlayamamış'
Narin'in üstünde üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin rapor: 'Alınan numuneler bir veri sağlayamamış'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Baro Başkanı Narin Eren, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninden alınan örneklerde yapılan incelemeye... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T21:38+0300
2024-09-12T21:38+0300
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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını Diyarbakır Adliyesi önünde yanıtladı.'Bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor'Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeye ilişkin, "Bu, bir ön rapor değil. Bu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin'in bedeni ve Narin'in içinde bulunduğu torbadan aldığı üçüncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına ilişkin bir rapor. Yanlış bir tanımlama var; adeta Narin'in ölümüne ilişkin sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Hayır, bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneğin çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor" açıklamasında bulundu.'Alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış'Baro Başkanı Eren, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin 19 gün boyunca suyun altında kalmış olmasının üçüncü kişiye ait DNA örneğinin tespitinin zorlaştırdığına işaret ederek, "Yani 19 gün gibi bir sürede Narin üzerinde herhangi bir üçüncü şahsa ilişkin bu sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Bir insan üzerinden size temas etmiş kişilerin tespit edilebilmesi için kıl, tükürük örneği olabilir, herhangi bir et parçası olabilir ona ait. Maalesef bu konuda herhangi bir belirleme yapacak koşul yok çünkü alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış" dedi."İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi"Eren, bu tespitin yalnızca DNA örneğine dair Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporu olduğunu belirterek, bazı sosyal medya hesaplarında 'ölüm sebebine ilişkin bir tespit yapılmadığı' yönünde paylaşımlar yapıldığını ve bu yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ölüm sebebine ilişkin birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi" açıklamalarında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-guran-cinayetinde-adli-tip-on-raporu-ortaya-cikti-1087954912.html
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Narin'in üstünde üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin rapor: 'Alınan numuneler bir veri sağlayamamış'

21:38 12.09.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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Diyarbakır Baro Başkanı Narin Eren, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninden alınan örneklerde yapılan incelemeye ilişkin açıklamalarında, cesedin 19 gün boyunca suyun altında kalmış olmasının üçüncü kişilere ait DNA örneklerinin tespitini zorlaştırdığını ifade etti.
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını Diyarbakır Adliyesi önünde yanıtladı.

'Bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor'

Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeye ilişkin, "Bu, bir ön rapor değil. Bu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin'in bedeni ve Narin'in içinde bulunduğu torbadan aldığı üçüncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına ilişkin bir rapor. Yanlış bir tanımlama var; adeta Narin'in ölümüne ilişkin sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Hayır, bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneğin çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor" açıklamasında bulundu.

'Alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış'

Baro Başkanı Eren, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin 19 gün boyunca suyun altında kalmış olmasının üçüncü kişiye ait DNA örneğinin tespitinin zorlaştırdığına işaret ederek, "Yani 19 gün gibi bir sürede Narin üzerinde herhangi bir üçüncü şahsa ilişkin bu sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Bir insan üzerinden size temas etmiş kişilerin tespit edilebilmesi için kıl, tükürük örneği olabilir, herhangi bir et parçası olabilir ona ait. Maalesef bu konuda herhangi bir belirleme yapacak koşul yok çünkü alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış" dedi.

"İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi"

Eren, bu tespitin yalnızca DNA örneğine dair Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporu olduğunu belirterek, bazı sosyal medya hesaplarında 'ölüm sebebine ilişkin bir tespit yapılmadığı' yönünde paylaşımlar yapıldığını ve bu yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ölüm sebebine ilişkin birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi" açıklamalarında bulundu.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
TÜRKİYE
Narin Güran cinayetinde adli tıp ön raporu ortaya çıktı
19:21
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