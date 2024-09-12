https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narinin-ustunde-ucuncu-sahsa-ait-dna-ornegi-cikip-cikmamasina-iliskin-rapor-alinan-numuneler-bir-1087958512.html
Narin'in üstünde üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin rapor: 'Alınan numuneler bir veri sağlayamamış'
Narin'in üstünde üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin rapor: 'Alınan numuneler bir veri sağlayamamış'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Baro Başkanı Narin Eren, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninden alınan örneklerde yapılan incelemeye... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T21:38+0300
2024-09-12T21:38+0300
2024-09-12T21:38+0300
türkiye
narin güran
rapor
adli tıp kurumu
istanbul adli tıp kurumu
diyarbakır
diyarbakır barosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:249:986:804_1920x0_80_0_0_553512bf0462cf24ede299b0dc90b2dc.jpg
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını Diyarbakır Adliyesi önünde yanıtladı.'Bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor'Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeye ilişkin, "Bu, bir ön rapor değil. Bu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin'in bedeni ve Narin'in içinde bulunduğu torbadan aldığı üçüncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına ilişkin bir rapor. Yanlış bir tanımlama var; adeta Narin'in ölümüne ilişkin sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Hayır, bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneğin çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor" açıklamasında bulundu.'Alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış'Baro Başkanı Eren, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin 19 gün boyunca suyun altında kalmış olmasının üçüncü kişiye ait DNA örneğinin tespitinin zorlaştırdığına işaret ederek, "Yani 19 gün gibi bir sürede Narin üzerinde herhangi bir üçüncü şahsa ilişkin bu sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Bir insan üzerinden size temas etmiş kişilerin tespit edilebilmesi için kıl, tükürük örneği olabilir, herhangi bir et parçası olabilir ona ait. Maalesef bu konuda herhangi bir belirleme yapacak koşul yok çünkü alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış" dedi."İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi"Eren, bu tespitin yalnızca DNA örneğine dair Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporu olduğunu belirterek, bazı sosyal medya hesaplarında 'ölüm sebebine ilişkin bir tespit yapılmadığı' yönünde paylaşımlar yapıldığını ve bu yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ölüm sebebine ilişkin birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi" açıklamalarında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-guran-cinayetinde-adli-tip-on-raporu-ortaya-cikti-1087954912.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:156:986:896_1920x0_80_0_0_5680aa1820c46a98aa241262f5d58d2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narini kim öldürdü, narine ne oldu, narin neden öldü, narin otopsisi sonucu, , narin olayı nedir, narin son dakika, narin güran son dakika, narin nerede bulundu, son dakika narin, narin son dakika otopsisi sonucu, diyarbakır tavşantepe köyü, narin'in otopsisi sonucu, narin adli tıp raporu, narin olayı, narin annesi, tavşantepe mahallesi, narin bulundumu son dakika, narin son dakika amcası mı öldürdü, , diyarbakır narin son dakika, narin'in abisi, narin cansız bedeni, narin adli tıp raporu, narini amcası mı öldürdü, narin n.b. kim, salim güran, narin muhtar kim, narinin amcası kim, nevzat bahtiyar kim, narinin ablasını kim öldürdü
narini kim öldürdü, narine ne oldu, narin neden öldü, narin otopsisi sonucu, , narin olayı nedir, narin son dakika, narin güran son dakika, narin nerede bulundu, son dakika narin, narin son dakika otopsisi sonucu, diyarbakır tavşantepe köyü, narin'in otopsisi sonucu, narin adli tıp raporu, narin olayı, narin annesi, tavşantepe mahallesi, narin bulundumu son dakika, narin son dakika amcası mı öldürdü, , diyarbakır narin son dakika, narin'in abisi, narin cansız bedeni, narin adli tıp raporu, narini amcası mı öldürdü, narin n.b. kim, salim güran, narin muhtar kim, narinin amcası kim, nevzat bahtiyar kim, narinin ablasını kim öldürdü
Narin'in üstünde üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin rapor: 'Alınan numuneler bir veri sağlayamamış'
Diyarbakır Baro Başkanı Narin Eren, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninden alınan örneklerde yapılan incelemeye ilişkin açıklamalarında, cesedin 19 gün boyunca suyun altında kalmış olmasının üçüncü kişilere ait DNA örneklerinin tespitini zorlaştırdığını ifade etti.
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını Diyarbakır Adliyesi önünde yanıtladı.
'Bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneği çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor'
Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeye ilişkin, "Bu, bir ön rapor değil. Bu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin'in bedeni ve Narin'in içinde bulunduğu torbadan aldığı üçüncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına ilişkin bir rapor. Yanlış bir tanımlama var; adeta Narin'in ölümüne ilişkin sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Hayır, bu rapor sadece Narin'in üzerinde bir üçüncü şahsa ait DNA örneğin çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor" açıklamasında bulundu.
'Alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış'
Baro Başkanı Eren, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin 19 gün boyunca suyun altında kalmış olmasının üçüncü kişiye ait DNA örneğinin tespitinin zorlaştırdığına işaret ederek, "Yani 19 gün gibi bir sürede Narin üzerinde herhangi bir üçüncü şahsa ilişkin bu sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Bir insan üzerinden size temas etmiş kişilerin tespit edilebilmesi için kıl, tükürük örneği olabilir, herhangi bir et parçası olabilir ona ait. Maalesef bu konuda herhangi bir belirleme yapacak koşul yok çünkü alınan numunelerin hiçbiri bu konuda bir veri sağlayamamış" dedi.
"İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi"
Eren, bu tespitin yalnızca DNA örneğine dair Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporu olduğunu belirterek, bazı sosyal medya hesaplarında 'ölüm sebebine ilişkin bir tespit yapılmadığı' yönünde paylaşımlar yapıldığını ve bu yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ölüm sebebine ilişkin birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan Adli Tıp Kurumu raporu henüz gelmedi" açıklamalarında bulundu.