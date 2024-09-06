https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/miss-turkey-2024-finalistleri-belli-oldu-tarihinde-ilk-kez-30-yasa-kadar-adaylar-secildi-1087708584.html

Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu: Tarihinde ilk kez 30 yaşa kadar adaylar seçildi

Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu: Tarihinde ilk kez 30 yaşa kadar adaylar seçildi

Sputnik Türkiye

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın merakla beklenen finalistleri açıklandı. Finalistlerin nereli oldukları paylaşılmazken, ilk defa 30 yaşına kadar olan... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T06:45+0300

2024-09-06T06:45+0300

2024-09-06T07:23+0300

yaşam

miss turkey

güzellik

güzellik

doğal güzellik

güzellik yarışması

kainat güzellik yarışması

güzellik kraliçesi

yaş

miss world

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Bu yılın Miss Turkey 2024 finalistleri arasında farklı mesleklerden ve eğitim geçmişlerinden gelen birçok aday bulunuyor. Miss Turkey 2024 tacını takacak olan isimler, ülkeyi uluslararası arenada temsil etme şansı yakalayacak.Miss Turkey yaş sınırı yükselmişti2024 itibarıyla Miss Turkey yarışmasına katılmak için yaş sınırı 18-30 yaş aralığındadır. Yarışmaya yalnızca 1 Ocak 2024 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan ve 30 yaş ile 30 yaşından küçük adaylar kabul edilmektedir. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmaması da gerekmektedir.Bu sene yapılan yarışmada adayların nereli olduklarının yazılmaması da dikkat çekti.2024 Miss Turkey ne zaman ve nerede yapılacak?İlk 20'ye giren genç kadınlar, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda düzenlenecek final gecesinde tacın sahibi olmak için yarışacak. İşte Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalan finalistlerin listesi:

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