Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu: Tarihinde ilk kez 30 yaşa kadar adaylar seçildi
06:45 06.09.2024 (güncellendi: 07:23 06.09.2024)
© AP Photo / Fernando LlanoGüzellik yarışması- Taç
© AP Photo / Fernando Llano
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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın merakla beklenen finalistleri açıklandı. Finalistlerin nereli oldukları paylaşılmazken, ilk defa 30 yaşına kadar olan adaylar da değerlendirmeye alındı. Peki, 2024 Miss Turkey ne zaman? Miss Turkey 2024 adayları kimler?
Bu yılın Miss Turkey 2024 finalistleri arasında farklı mesleklerden ve eğitim geçmişlerinden gelen birçok aday bulunuyor. Miss Turkey 2024 tacını takacak olan isimler, ülkeyi uluslararası arenada temsil etme şansı yakalayacak.
Miss Turkey yaş sınırı yükselmişti
2024 itibarıyla Miss Turkey yarışmasına katılmak için yaş sınırı 18-30 yaş aralığındadır. Yarışmaya yalnızca 1 Ocak 2024 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan ve 30 yaş ile 30 yaşından küçük adaylar kabul edilmektedir. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmaması da gerekmektedir.
Bu sene yapılan yarışmada adayların nereli olduklarının yazılmaması da dikkat çekti.
2024 Miss Turkey ne zaman ve nerede yapılacak?
İlk 20'ye giren genç kadınlar, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda düzenlenecek final gecesinde tacın sahibi olmak için yarışacak.
İşte Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalan finalistlerin listesi:
1.Dila Maya Arı: 19 yaşında, 1.82 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
2.İdil Bilgen: 24 yaşında, 1.80 boyunda. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
3.Tuğçe Şahin: 23 yaşında, 1.83 boyunda. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.
4.Aylin Molla: 22 yaşında, 1.79 boyunda. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.
5.Merve Su İlhan: 22 yaşında, 1.80 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
6.Ece Çetin: 20 yaşında, 1.75 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi.
7.Fatime İnce: 28 yaşında, 1.76 boyunda. Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans yüksek lisans öğrencisi.
8.Cemre Üker: 26 yaşında, 1.79 boyunda. Paris School Of Business Pazarlama & İş Geliştirme yüksek lisans öğrencisi.
9.Melissa Öykü Yorulmaz: 23 yaşında, 1.73 boyunda. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
10.Zeynep Ece Sarı: 20 yaşında, 1.75 boyunda. İTÜ Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
11.Candan Şeviktürk: 21 yaşında, 1.73 boyunda. Torino Üniversitesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi.
12.Ayşe Sena Şeref: 25 yaşında, 1.72 boyunda. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrencisi.
13.Aycan Nur İnce: 26 yaşında, 1.72 boyunda. Bergamo Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü doktora öğrencisi.
14.Selin Şahin: 27 yaşında, 1.70 boyunda. Lyon Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu.
15.Ezgi Güngör: 30 yaşında, 1.74 boyunda. Mozarteum University Opera Bölümü mezunu.
16.Tuğçe Gündoğan: 26 yaşında, 1.75 boyunda. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu.
17.Didem Güngör: 25 yaşında, 1.77 boyunda. Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği ve Ekonomi son sınıf öğrencisi.
18.Nilsu Sepken: 26 yaşında, 1.78 boyunda. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu.
19.Çağla Şen: 25 yaşında, 1.78 boyunda. Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu.
20.Melisa Saran: 20 yaşında, 1.82 boyunda. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi.