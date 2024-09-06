Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu: Tarihinde ilk kez 30 yaşa kadar adaylar seçildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları düzenlemesi AYM'de
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri anlatıyor: ABD askerinin başına nasıl çuval geçirildi?
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:10
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/miss-turkey-2024-finalistleri-belli-oldu-tarihinde-ilk-kez-30-yasa-kadar-adaylar-secildi-1087708584.html
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu: Tarihinde ilk kez 30 yaşa kadar adaylar seçildi
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu: Tarihinde ilk kez 30 yaşa kadar adaylar seçildi
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın merakla beklenen finalistleri açıklandı. Finalistlerin nereli oldukları paylaşılmazken, ilk defa 30 yaşına kadar olan... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T06:45+0300
2024-09-06T07:23+0300
yaşam
miss turkey
güzellik
güzellik
doğal güzellik
güzellik yarışması
kainat güzellik yarışması
güzellik kraliçesi
yaş
miss world
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071789534_0:135:3029:1839_1920x0_80_0_0_74d25fef7152c24f6c041bbb92634446.jpg
Bu yılın Miss Turkey 2024 finalistleri arasında farklı mesleklerden ve eğitim geçmişlerinden gelen birçok aday bulunuyor. Miss Turkey 2024 tacını takacak olan isimler, ülkeyi uluslararası arenada temsil etme şansı yakalayacak.Miss Turkey yaş sınırı yükselmişti2024 itibarıyla Miss Turkey yarışmasına katılmak için yaş sınırı 18-30 yaş aralığındadır. Yarışmaya yalnızca 1 Ocak 2024 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan ve 30 yaş ile 30 yaşından küçük adaylar kabul edilmektedir. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmaması da gerekmektedir.Bu sene yapılan yarışmada adayların nereli olduklarının yazılmaması da dikkat çekti.2024 Miss Turkey ne zaman ve nerede yapılacak?İlk 20'ye giren genç kadınlar, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda düzenlenecek final gecesinde tacın sahibi olmak için yarışacak. İşte Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalan finalistlerin listesi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/unlu-tarihci-ilber-ortaylidan-uzen-haber-acil-aciklama-yapildi-sempozyum-aniden-iptal-edildi-1087709148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071789534_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_3743cdfb76b377b60c11233a81b21ef6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
miss turkey 2024, miss turkey yaş sınırı, miss turkey 2024 finalistleri, miss turkey finalistleri 2024, miss turkey finalistleri, miss turkey 2024 finalistleri açıklandı, miss turkey 2024 finalistleri açıklandı, dila maya arı kimdir, idil bilgen kimdir, tuğçe şahin kimdir, aylin molla kimdir, merve su ilhan kimdir, ece çetin kimdir, fatime ince kimdir, cemre üker kimdir, melissa öykü yorulmaz kimdir, zeynep ece sarı kimdir, candan şeviktürk kimdir, ayşe sena şeref kimdir, aycan nur ince kimdir, selin şahin kimdir, ezgi güngör kimdir, tuğçe gündoğan kimdir, didem güngör kimdir, nilsu sepken kimdir, çağla şen kimdir, melisa saran kimdir
miss turkey 2024, miss turkey yaş sınırı, miss turkey 2024 finalistleri, miss turkey finalistleri 2024, miss turkey finalistleri, miss turkey 2024 finalistleri açıklandı, miss turkey 2024 finalistleri açıklandı, dila maya arı kimdir, idil bilgen kimdir, tuğçe şahin kimdir, aylin molla kimdir, merve su ilhan kimdir, ece çetin kimdir, fatime ince kimdir, cemre üker kimdir, melissa öykü yorulmaz kimdir, zeynep ece sarı kimdir, candan şeviktürk kimdir, ayşe sena şeref kimdir, aycan nur ince kimdir, selin şahin kimdir, ezgi güngör kimdir, tuğçe gündoğan kimdir, didem güngör kimdir, nilsu sepken kimdir, çağla şen kimdir, melisa saran kimdir

Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu: Tarihinde ilk kez 30 yaşa kadar adaylar seçildi

06:45 06.09.2024 (güncellendi: 07:23 06.09.2024)
© AP Photo / Fernando LlanoGüzellik yarışması- Taç
Güzellik yarışması- Taç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Fernando Llano
Abone ol
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın merakla beklenen finalistleri açıklandı. Finalistlerin nereli oldukları paylaşılmazken, ilk defa 30 yaşına kadar olan adaylar da değerlendirmeye alındı. Peki, 2024 Miss Turkey ne zaman? Miss Turkey 2024 adayları kimler?
Bu yılın Miss Turkey 2024 finalistleri arasında farklı mesleklerden ve eğitim geçmişlerinden gelen birçok aday bulunuyor. Miss Turkey 2024 tacını takacak olan isimler, ülkeyi uluslararası arenada temsil etme şansı yakalayacak.

Miss Turkey yaş sınırı yükselmişti

2024 itibarıyla Miss Turkey yarışmasına katılmak için yaş sınırı 18-30 yaş aralığındadır. Yarışmaya yalnızca 1 Ocak 2024 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan ve 30 yaş ile 30 yaşından küçük adaylar kabul edilmektedir. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmaması da gerekmektedir.
Bu sene yapılan yarışmada adayların nereli olduklarının yazılmaması da dikkat çekti.

2024 Miss Turkey ne zaman ve nerede yapılacak?

İlk 20'ye giren genç kadınlar, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda düzenlenecek final gecesinde tacın sahibi olmak için yarışacak.
İşte Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye kalan finalistlerin listesi:
1.
Dila Maya Arı: 19 yaşında, 1.82 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
2.
İdil Bilgen: 24 yaşında, 1.80 boyunda. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
3.
Tuğçe Şahin: 23 yaşında, 1.83 boyunda. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.
4.
Aylin Molla: 22 yaşında, 1.79 boyunda. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.
5.
Merve Su İlhan: 22 yaşında, 1.80 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
6.
Ece Çetin: 20 yaşında, 1.75 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi.
7.
Fatime İnce: 28 yaşında, 1.76 boyunda. Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans yüksek lisans öğrencisi.
8.
Cemre Üker: 26 yaşında, 1.79 boyunda. Paris School Of Business Pazarlama & İş Geliştirme yüksek lisans öğrencisi.
9.
Melissa Öykü Yorulmaz: 23 yaşında, 1.73 boyunda. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
10.
Zeynep Ece Sarı: 20 yaşında, 1.75 boyunda. İTÜ Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
11.
Candan Şeviktürk: 21 yaşında, 1.73 boyunda. Torino Üniversitesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi.
12.
Ayşe Sena Şeref: 25 yaşında, 1.72 boyunda. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrencisi.
13.
Aycan Nur İnce: 26 yaşında, 1.72 boyunda. Bergamo Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü doktora öğrencisi.
14.
Selin Şahin: 27 yaşında, 1.70 boyunda. Lyon Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu.
15.
Ezgi Güngör: 30 yaşında, 1.74 boyunda. Mozarteum University Opera Bölümü mezunu.
16.
Tuğçe Gündoğan: 26 yaşında, 1.75 boyunda. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu.
17.
Didem Güngör: 25 yaşında, 1.77 boyunda. Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği ve Ekonomi son sınıf öğrencisi.
18.
Nilsu Sepken: 26 yaşında, 1.78 boyunda. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu.
19.
Çağla Şen: 25 yaşında, 1.78 boyunda. Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu.
20.
Melisa Saran: 20 yaşında, 1.82 boyunda. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
YAŞAM
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan kötü haber: Acil açıklama yapıldı, sempozyum aniden iptal edildi
07:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала