Meksika'da kartel çatışmaları nedeniyle eğitime ara verildi: Bölgeye askeri kuvvetler sevk ediliyor

1. Sinaloa Karteli

Dünyanın en güçlü ve geniş ağlara sahip uyuşturucu kartellerinden biri olarak bilinir. Joaquín "El Chapo" Guzmán tarafından yönetilmiş olan bu kartel, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yayıldı. Dünyanın en güçlü ve geniş ağlara sahip uyuşturucu kartellerinden biri olarak bilinir. Joaquín "El Chapo" Guzmán tarafından yönetilmiş olan bu kartel, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yayıldı.

2. Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)

Hızla yükselen ve son yıllarda Sinaloa Karteli'ne rakip olan CJNG, şiddeti ve modern taktikleriyle bilinir. Lideri Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho' olarak biliniyor. Hızla yükselen ve son yıllarda Sinaloa Karteli'ne rakip olan CJNG, şiddeti ve modern taktikleriyle bilinir. Lideri Nemesio Oseguera Cervantes,olarak biliniyor.

3. La Nueva Familia Michoacana

Michoacán bölgesinde faaliyet gösteren bu kartel, şiddet kullanımı ve yerel halk üzerindeki etkisi ile tanınır. CJNG ile sürekli çatışma halinde bulunuyorlar. Michoacán bölgesinde faaliyet gösteren bu kartel, şiddet kullanımı ve yerel halk üzerindeki etkisi ile tanınır. CJNG ile sürekli çatışma halinde bulunuyorlar.

4. Los Viagras

Michoacán'da faaliyet gösteren başka bir grup. Adı başlangıçta uyuşturucu kaçakçılığı yerine kişisel koruma sağlama ile anılıyordu, ancak zamanla suç faaliyetlerine bulaştı. Michoacán'da faaliyet gösteren başka bir grup. Adı başlangıçta uyuşturucu kaçakçılığı yerine kişisel koruma sağlama ile anılıyordu, ancak zamanla suç faaliyetlerine bulaştı.

5. Kuzeydoğu Karteli

Los Zetas'ın parçalanmasıyla oluşan bu kartel, Zetas'ın eski üyelerinin yer aldığı, Tamaulipas bölgesinde faaliyet gösteren bir grup olarak duyuldu. Los Zetas'ın parçalanmasıyla oluşan bu kartel, Zetas'ın eski üyelerinin yer aldığı, Tamaulipas bölgesinde faaliyet gösteren bir grup olarak duyuldu.

6. La Línea

Chihuahua eyaletinde faaliyet gösteren ve Juárez Karteli ile bağlantılı bir suç örgütü. Juárez Karteli'nin silahlı kanadı olarak biliniyor. Chihuahua eyaletinde faaliyet gösteren ve Juárez Karteli ile bağlantılı bir suç örgütü. Juárez Karteli'nin silahlı kanadı olarak biliniyor.

7. Barrio Azteca

ABD ile Meksika arasındaki sınır boyunca aktif olan ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra organize suçlarda yer alan bir çete olarak tanındı. Ciudad Juárez bölgesinde faaliyet gösteriyor. ABD ile Meksika arasındaki sınır boyunca aktif olan ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra organize suçlarda yer alan bir çete olarak tanındı. Ciudad Juárez bölgesinde faaliyet gösteriyor.

8. Los Ántrax

Sinaloa Karteli'nin elit güvenlik gücü olarak biliniyor. Kartel liderlerini ve operasyonları korumakla görevli olan çete yüksek profilli suikastlarla tanındı. Sinaloa Karteli'nin elit güvenlik gücü olarak biliniyor. Kartel liderlerini ve operasyonları korumakla görevli olan çete yüksek profilli suikastlarla tanındı.

9. Artistas Asesinos

'Cinayet Sanatçıları' olarak bilinen bu çete, Juárez Karteli'ne bağlı olarak Barrio Azteca'ya rakip olarak Ciudad Juárez'de faaliyet gösteriyor. 'Cinayet Sanatçıları' olarak bilinen bu çete, Juárez Karteli'ne bağlı olarak Barrio Azteca'ya rakip olarak Ciudad Juárez'de faaliyet gösteriyor.

10. Gente Nueva

Sinaloa Karteli'nin silahlı kanatlarından biri olup, kuzey Meksika'da aktif olan güçlü bir askeri kanat. CJNG ve diğer rakiplerle düşman olarak tanınıyor. Sinaloa Karteli'nin silahlı kanatlarından biri olup, kuzey Meksika'da aktif olan güçlü bir askeri kanat. CJNG ve diğer rakiplerle düşman olarak tanınıyor.

11. Los Mexicles

Juárez bölgesinde faaliyet gösteren ve çeşitli suç faaliyetlerine karışan bir çete, Barrio Azteca ile zaman zaman iş birliği yapıyor. Juárez bölgesinde faaliyet gösteren ve çeşitli suç faaliyetlerine karışan bir çete, Barrio Azteca ile zaman zaman iş birliği yapıyor.

12. Los Pelones

Beltrán Leyva Karteli'ne bağlı olarak bilinen bu grup, Meksika'nın çeşitli bölgelerinde suç faaliyetlerinde bulunur. Adını kel kafalı üyelerinden alır. Beltrán Leyva Karteli'ne bağlı olarak bilinen bu grup, Meksika'nın çeşitli bölgelerinde suç faaliyetlerinde bulunur. Adınıüyelerinden alır.