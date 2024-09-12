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Meksika'da kartel çatışmaları nedeniyle eğitime ara verildi: Bölgeye askeri kuvvetler sevk ediliyor
Meksika'da kartel çatışmaları nedeniyle eğitime ara verildi: Bölgeye askeri kuvvetler sevk ediliyor
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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu çetelerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde başlayan kartel savaşları nedeniyle 4 bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.Meksika'da çete savaşları 'Los Chapitos' karteli ile 'Sinaloa Karteli' arasında yeniden başladı. Bölgede 2 ceset bulunması ile ateşkesin sona erdiği Sinaloa'da Vali Ruben Rocha, çatışmalardan dolayı Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.'İki grup arasında çatışmalar var'Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ''İki grup arasında çatışmalar var. Halkın bundan etkilenmemesini ve birbirleriyle karşı karşıya gelmemelerini sağlamamız gerekiyor'' dedi.Bölgeye ek askeri sevk yapılacak9-11 Eylül tarihlerinde 16 araç hırsızlığı, 14 adam kaçırma ve 9 cinayet ihbarı yapıldığı açıklanan bölgeye ek askeri kuvvet sevk edileceği açıklandı.Meksika'nın kartelleri kim?
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meksika, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu çetesi, kartel, kartel savaşı, sinaloa karteli, medellin karteli

Meksika'da kartel çatışmaları nedeniyle eğitime ara verildi: Bölgeye askeri kuvvetler sevk ediliyor

23:24 12.09.2024 (güncellendi: 23:26 12.09.2024)
© İHAMeksika’da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı.
Meksika’da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA
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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu çetelerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Bölgeye ek askeri kuvvetler sevk edildi.
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde başlayan kartel savaşları nedeniyle 4 bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.
Meksika'da çete savaşları 'Los Chapitos' karteli ile 'Sinaloa Karteli' arasında yeniden başladı. Bölgede 2 ceset bulunması ile ateşkesin sona erdiği Sinaloa'da Vali Ruben Rocha, çatışmalardan dolayı Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

'İki grup arasında çatışmalar var'

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ''İki grup arasında çatışmalar var. Halkın bundan etkilenmemesini ve birbirleriyle karşı karşıya gelmemelerini sağlamamız gerekiyor'' dedi.

Bölgeye ek askeri sevk yapılacak

9-11 Eylül tarihlerinde 16 araç hırsızlığı, 14 adam kaçırma ve 9 cinayet ihbarı yapıldığı açıklanan bölgeye ek askeri kuvvet sevk edileceği açıklandı.

Meksika'nın kartelleri kim?

1.
Sinaloa Karteli
Dünyanın en güçlü ve geniş ağlara sahip uyuşturucu kartellerinden biri olarak bilinir. Joaquín "El Chapo" Guzmán tarafından yönetilmiş olan bu kartel, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yayıldı.
2.
Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)
Hızla yükselen ve son yıllarda Sinaloa Karteli'ne rakip olan CJNG, şiddeti ve modern taktikleriyle bilinir. Lideri Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho' olarak biliniyor.
3.
La Nueva Familia Michoacana
Michoacán bölgesinde faaliyet gösteren bu kartel, şiddet kullanımı ve yerel halk üzerindeki etkisi ile tanınır. CJNG ile sürekli çatışma halinde bulunuyorlar.
4.
Los Viagras
Michoacán'da faaliyet gösteren başka bir grup. Adı başlangıçta uyuşturucu kaçakçılığı yerine kişisel koruma sağlama ile anılıyordu, ancak zamanla suç faaliyetlerine bulaştı.
5.
Kuzeydoğu Karteli
Los Zetas'ın parçalanmasıyla oluşan bu kartel, Zetas'ın eski üyelerinin yer aldığı, Tamaulipas bölgesinde faaliyet gösteren bir grup olarak duyuldu.
6.
La Línea
Chihuahua eyaletinde faaliyet gösteren ve Juárez Karteli ile bağlantılı bir suç örgütü. Juárez Karteli'nin silahlı kanadı olarak biliniyor.
7.
Barrio Azteca
ABD ile Meksika arasındaki sınır boyunca aktif olan ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra organize suçlarda yer alan bir çete olarak tanındı. Ciudad Juárez bölgesinde faaliyet gösteriyor.
8.
Los Ántrax
Sinaloa Karteli'nin elit güvenlik gücü olarak biliniyor. Kartel liderlerini ve operasyonları korumakla görevli olan çete yüksek profilli suikastlarla tanındı.
9.
Artistas Asesinos
'Cinayet Sanatçıları' olarak bilinen bu çete, Juárez Karteli'ne bağlı olarak Barrio Azteca'ya rakip olarak Ciudad Juárez'de faaliyet gösteriyor.
10.
Gente Nueva
Sinaloa Karteli'nin silahlı kanatlarından biri olup, kuzey Meksika'da aktif olan güçlü bir askeri kanat. CJNG ve diğer rakiplerle düşman olarak tanınıyor.
11.
Los Mexicles
Juárez bölgesinde faaliyet gösteren ve çeşitli suç faaliyetlerine karışan bir çete, Barrio Azteca ile zaman zaman iş birliği yapıyor.
12.
Los Pelones
Beltrán Leyva Karteli'ne bağlı olarak bilinen bu grup, Meksika'nın çeşitli bölgelerinde suç faaliyetlerinde bulunur. Adını kel kafalı üyelerinden alır.
13.
Oaxaca Karteli
Oaxaca eyaletinde faaliyet gösteren daha küçük bir uyuşturucu karteli olarak tanınıyorlar, ancak yerel halk üzerinde etkili ve bölgesel çatışmalarda yer alıyorlar.
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