Pentagon nükleer etki araştırması yaptıracak: ABD nükleer silah kullanmaya mı hazırlanıyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi sektöründe tartışmalı teşvik kararı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husiler Kızıldeniz’de 83 gemi vurdu. Bu gemilerin yüzde 37’si Yunanistan ile alakalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:16
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
20:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG: Son bir yılda en az 66 çocuk işçi öldü
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ’da iki yaşındaki bebeğe darp ve cinsel istismar
12:04
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yeni devreye giren KVKK kanunlarının hayatımıza etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/pentagon-nukleer-etki-arastirmasi-yaptiracak-abd-nukleer-silah-kullanmaya-mi-hazirlaniyor-1087935127.html
Pentagon nükleer etki araştırması yaptıracak: ABD nükleer silah kullanmaya mı hazırlanıyor?
Pentagon nükleer etki araştırması yaptıracak: ABD nükleer silah kullanmaya mı hazırlanıyor?
Sputnik Türkiye
Son dönemde 3. Dünya Savaşı söylemleri ve nükleer silah kullanma tehditleri giderek artarken ABD'nin Avrupa'da yaşanacak bir nükleer patlamanın etkileriyle... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T11:24+0300
2024-09-12T11:40+0300
dünya
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı
pentagon
nükleer
nükleer füze
nükleer silah
nükleer savaş
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102744/66/1027446685_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_ae7a4edc2a495051510f5cd3eb8e77bc.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya ve Doğu Avrupa'da nükleer silahların tarım sektörü üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma yaptırmaya hazırlanıyor.Sputnik'in ulaştığı Pentagon'a ait belgelere göre Washington, olası bir nükleer patlamanın Rusya ve Doğu Avrupa'da yol açacağı sonuçlarının araştırılıp simüle edilmesi için ABD'li bir şirketle sözleşme imzalayacak.Nükleer silah kullanımının Rusya ve Doğu Avrupa'da tarım sektörü üzerindeki etkisinin araştırılmasını isteyen Pentagon, araştırma için 34 milyon dolarlık bütçe ayırdı.Belgelere göre Pentagon, yüklenici firmadan tarım çiftliklerinin yok olmasına yol açacak küresel bir nükleer savaşı simüle etmek için personel, ekipman ve diğer kaynakları temin etmesini talep ediyor."Bu projenin amacı, nükleer silahların tarım sistemleri üzerindeki etkilerini modellemeye yönelik bir kod paketi olan AgriShock'u geliştirecek ve optimize edecek ön araştırma çalışmalarını genişletmektir" denen belgede, AgriShock kod paketinin kapsamının, eski Doğu bloğu ülkelerini kapsayacak ve Doğu Avrupa ile Rusya'nın batısındaki coğrafi sınırların ötesine geçecek şekilde optimize edilmesinin beklendiği belirtildi.ABD ordusunun ihaleyi Colorado eyaleti merkezli Terra Analytics Inc. şirketine vermeyi planladığı ve başka tedarikçilerden teklif almayacağı da dikkat çekti.Gerilimin giderek tırmandığı, Batı'nın nükleer silah tehditlerinin giderek arttığı bir dönemde ABD'nin olası bir nükleer saldırının sonuçlarını modellemeyi öngören ve 34 milyon dolar gibi büyük bir bütçeye sahip araştırma yaptırmaya hazırlanması, "Pentagon nükleer silah kullanmayı mı planlıyor?" sorularını akıllara getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-disisleri-batinin-engellemelerine-ragmen-akkuyu-ngsnin-zamaninda-hizmete-gireceginden-eminiz-1087931970.html
rusya
doğu avrupa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102744/66/1027446685_503:0:4500:2998_1920x0_80_0_0_20b6dca52a52a648cbc8f6b30ec7fe42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, rusya, sputnik, doğu avrupa
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, rusya, sputnik, doğu avrupa

Pentagon nükleer etki araştırması yaptıracak: ABD nükleer silah kullanmaya mı hazırlanıyor?

11:24 12.09.2024 (güncellendi: 11:40 12.09.2024)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKINükleer füze
Nükleer füze - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone ol
Son dönemde 3. Dünya Savaşı söylemleri ve nükleer silah kullanma tehditleri giderek artarken ABD'nin Avrupa'da yaşanacak bir nükleer patlamanın etkileriyle ilgili araştırma yaptıracağı ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya ve Doğu Avrupa'da nükleer silahların tarım sektörü üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma yaptırmaya hazırlanıyor.

Sputnik'in ulaştığı Pentagon'a ait belgelere göre Washington, olası bir nükleer patlamanın Rusya ve Doğu Avrupa'da yol açacağı sonuçlarının araştırılıp simüle edilmesi için ABD'li bir şirketle sözleşme imzalayacak.

Nükleer silah kullanımının Rusya ve Doğu Avrupa'da tarım sektörü üzerindeki etkisinin araştırılmasını isteyen Pentagon, araştırma için 34 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Belgelere göre Pentagon, yüklenici firmadan tarım çiftliklerinin yok olmasına yol açacak küresel bir nükleer savaşı simüle etmek için personel, ekipman ve diğer kaynakları temin etmesini talep ediyor.

"Bu projenin amacı, nükleer silahların tarım sistemleri üzerindeki etkilerini modellemeye yönelik bir kod paketi olan AgriShock'u geliştirecek ve optimize edecek ön araştırma çalışmalarını genişletmektir" denen belgede, AgriShock kod paketinin kapsamının, eski Doğu bloğu ülkelerini kapsayacak ve Doğu Avrupa ile Rusya'nın batısındaki coğrafi sınırların ötesine geçecek şekilde optimize edilmesinin beklendiği belirtildi.

ABD ordusunun ihaleyi Colorado eyaleti merkezli Terra Analytics Inc. şirketine vermeyi planladığı ve başka tedarikçilerden teklif almayacağı da dikkat çekti.

Gerilimin giderek tırmandığı, Batı'nın nükleer silah tehditlerinin giderek arttığı bir dönemde ABD'nin olası bir nükleer saldırının sonuçlarını modellemeyi öngören ve 34 milyon dolar gibi büyük bir bütçeye sahip araştırma yaptırmaya hazırlanması, "Pentagon nükleer silah kullanmayı mı planlıyor?" sorularını akıllara getirdi.
Akkuyu Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
DÜNYA
Rus Dışişleri: Batı'nın engellemelerine rağmen Akkuyu NGS'nin zamanında hizmete gireceğinden eminiz
09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала