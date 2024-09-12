Pentagon nükleer etki araştırması yaptıracak: ABD nükleer silah kullanmaya mı hazırlanıyor?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya ve Doğu Avrupa'da nükleer silahların tarım sektörü üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma yaptırmaya hazırlanıyor.



Sputnik'in ulaştığı Pentagon'a ait belgelere göre Washington, olası bir nükleer patlamanın Rusya ve Doğu Avrupa'da yol açacağı sonuçlarının araştırılıp simüle edilmesi için ABD'li bir şirketle sözleşme imzalayacak.



Nükleer silah kullanımının Rusya ve Doğu Avrupa'da tarım sektörü üzerindeki etkisinin araştırılmasını isteyen Pentagon, araştırma için 34 milyon dolarlık bütçe ayırdı.



Belgelere göre Pentagon, yüklenici firmadan tarım çiftliklerinin yok olmasına yol açacak küresel bir nükleer savaşı simüle etmek için personel, ekipman ve diğer kaynakları temin etmesini talep ediyor.



"Bu projenin amacı, nükleer silahların tarım sistemleri üzerindeki etkilerini modellemeye yönelik bir kod paketi olan AgriShock'u geliştirecek ve optimize edecek ön araştırma çalışmalarını genişletmektir" denen belgede, AgriShock kod paketinin kapsamının, eski Doğu bloğu ülkelerini kapsayacak ve Doğu Avrupa ile Rusya'nın batısındaki coğrafi sınırların ötesine geçecek şekilde optimize edilmesinin beklendiği belirtildi.



ABD ordusunun ihaleyi Colorado eyaleti merkezli Terra Analytics Inc. şirketine vermeyi planladığı ve başka tedarikçilerden teklif almayacağı da dikkat çekti.



Gerilimin giderek tırmandığı, Batı'nın nükleer silah tehditlerinin giderek arttığı bir dönemde ABD'nin olası bir nükleer saldırının sonuçlarını modellemeyi öngören ve 34 milyon dolar gibi büyük bir bütçeye sahip araştırma yaptırmaya hazırlanması, "Pentagon nükleer silah kullanmayı mı planlıyor?" sorularını akıllara getirdi.