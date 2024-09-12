https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/idare-mahkemesi-lgs-sinavinda-bir-soruyu-herkes-ayni-anlami-cikaramaz-diyerek-iptal-etti-1087943574.html

İdare Mahkemesi, LGS sınavında bir soruyu 'herkes aynı anlamı çıkaramaz' diyerek iptal etti

İdare Mahkemesi, LGS sınavında bir soruyu 'herkes aynı anlamı çıkaramaz' diyerek iptal etti

Sputnik Türkiye

Ankara 3. İdare Mahkemesi, LGS sınavındaki bir soruyu 'okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net' olmadığı gerekçesiyle iptal etti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T15:13+0300

2024-09-12T15:13+0300

2024-09-12T15:13+0300

türkiye

liseye geçiş sistemi (lgs)

lgs

ankara bölge idare mahkemesi

lgs soru iptali

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LGS 2024 sınavı sonrasında Emre Bayar isimli bir kişi, 2 Haziran'da düzenlenen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunarak, İdare Mahkemesinde dava açtı. Davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istedi.Bilirkişi raporu sonucunda iptal kararı verildiMahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği kaydedildi.Ankara 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer verilen görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirleyerek, dava konusu sorunun iptaline karar verdi.Mahkemenin kararında şu değerlendirmelerde bulunuldu:Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/lgsye-giren-ogrenciden-dava-1084832389.html

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liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, ankara bölge idare mahkemesi, lgs soru iptali