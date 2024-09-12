https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/idare-mahkemesi-lgs-sinavinda-bir-soruyu-herkes-ayni-anlami-cikaramaz-diyerek-iptal-etti-1087943574.html
İdare Mahkemesi, LGS sınavında bir soruyu 'herkes aynı anlamı çıkaramaz' diyerek iptal etti
İdare Mahkemesi, LGS sınavında bir soruyu 'herkes aynı anlamı çıkaramaz' diyerek iptal etti
Sputnik Türkiye
Ankara 3. İdare Mahkemesi, LGS sınavındaki bir soruyu 'okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net' olmadığı gerekçesiyle iptal etti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T15:13+0300
2024-09-12T15:13+0300
2024-09-12T15:13+0300
türkiye
liseye geçiş sistemi (lgs)
lgs
ankara bölge idare mahkemesi
lgs soru iptali
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LGS 2024 sınavı sonrasında Emre Bayar isimli bir kişi, 2 Haziran'da düzenlenen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunarak, İdare Mahkemesinde dava açtı. Davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istedi.Bilirkişi raporu sonucunda iptal kararı verildiMahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği kaydedildi.Ankara 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer verilen görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirleyerek, dava konusu sorunun iptaline karar verdi.Mahkemenin kararında şu değerlendirmelerde bulunuldu:Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/lgsye-giren-ogrenciden-dava-1084832389.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, ankara bölge idare mahkemesi, lgs soru iptali
liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, ankara bölge idare mahkemesi, lgs soru iptali
İdare Mahkemesi, LGS sınavında bir soruyu 'herkes aynı anlamı çıkaramaz' diyerek iptal etti
Ankara 3. İdare Mahkemesi, LGS sınavındaki bir soruyu 'okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net' olmadığı gerekçesiyle iptal etti.
LGS 2024 sınavı sonrasında Emre Bayar isimli bir kişi, 2 Haziran'da düzenlenen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunarak, İdare Mahkemesinde dava açtı. Davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istedi.
Bilirkişi raporu sonucunda iptal kararı verildi
Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği kaydedildi.
Ankara 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer verilen görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirleyerek, dava konusu sorunun iptaline karar verdi.
Mahkemenin kararında şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. sınıf seviyesi öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu anlaşılmaktadır."
Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.