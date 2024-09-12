https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/icisleri-bakanligindan-50-ilde-operasyon-580-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-316-kisi-yakalandi-1087927746.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 50 ilde operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 316 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 50 ilde operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 316 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 316 kişi... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T07:51+0300
2024-09-12T07:51+0300
2024-09-12T07:51+0300
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son dakika, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
son dakika, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
İçişleri Bakanlığı'ndan 50 ilde operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 316 kişi yakalandı
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 316 kişi yakalandı" dedi.