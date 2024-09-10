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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bakan-yerlikaya-narinin-olumuyle-ilgili-ailesine-neden-bassagligi-dilemedigini-acikladi-1087860007.html
Bakan Yerlikaya, Narin'in ölümüyle ilgili ailesine 'neden' başsağlığı dilemediğini açıkladı
Bakan Yerlikaya, Narin'in ölümüyle ilgili ailesine 'neden' başsağlığı dilemediğini açıkladı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili konuştu, olayın çok hızlı bir şekilde aydınlatılacağını düşündüğünü dile getirdi... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T12:57+0300
2024-09-10T12:57+0300
türkiye
narin güran
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
soruşturma
cinayet
çocuk cinayeti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sorularını cevapladı.4 savcı soruşturmayı yürütüyor"Kabine Toplantısı'nda bir sunum yaptınız mı, bu konuyu görüştünüz mü?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işin soruşturmasını yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı. Yerlikaya, gözaltı sayısının artıp artmayacağına ilişkin soruya ise "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı." yanıtını verdi.Hak ettikleri cezaları almasının takipçisi olacağızOlayın nedenine dair kuvvetli bir şüphe olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:Aileye neden başsağlığı dilemediğini açıkladıBakan Yerlikaya, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:"Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi, görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum, biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narin-sorusturmasi-24-supheli-icin-gozalti-suresi-bir-gun-uzatildi-1087850482.html
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narin güran, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, soruşturma, cinayet, çocuk cinayeti
narin güran, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, soruşturma, cinayet, çocuk cinayeti

Bakan Yerlikaya, Narin'in ölümüyle ilgili ailesine 'neden' başsağlığı dilemediğini açıkladı

12:57 10.09.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili konuştu, olayın çok hızlı bir şekilde aydınlatılacağını düşündüğünü dile getirdi. Bakan, aileye başsağlığı dilememesiyle ilgili de "Oldukça açık yani daha fazla bir şey söylemeye gerek yok' açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sorularını cevapladı.

4 savcı soruşturmayı yürütüyor

"Kabine Toplantısı'nda bir sunum yaptınız mı, bu konuyu görüştünüz mü?" sorusu üzerine Yerlikaya, u anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işin soruşturmasını yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı. Yerlikaya, gözaltı sayısının artıp artmayacağına ilişkin soruya ise "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı." yanıtını verdi.

Hak ettikleri cezaları almasının takipçisi olacağız

Olayın nedenine dair kuvvetli bir şüphe olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon, bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi."

Aileye neden başsağlığı dilemediğini açıkladı

Yerlikaya, "Siz de aileye başsağlığı dilemediniz paylaşımınızda. Ona binaen bir şüphe mi var?" sorusu üzerine, "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yerlikaya, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
"Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi, görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum, biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin."
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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