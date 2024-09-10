https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bakan-yerlikaya-narinin-olumuyle-ilgili-ailesine-neden-bassagligi-dilemedigini-acikladi-1087860007.html

Bakan Yerlikaya, Narin'in ölümüyle ilgili ailesine 'neden' başsağlığı dilemediğini açıkladı

Bakan Yerlikaya, Narin'in ölümüyle ilgili ailesine 'neden' başsağlığı dilemediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili konuştu, olayın çok hızlı bir şekilde aydınlatılacağını düşündüğünü dile getirdi... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T12:57+0300

2024-09-10T12:57+0300

2024-09-10T12:57+0300

türkiye

narin güran

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

soruşturma

cinayet

çocuk cinayeti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sorularını cevapladı.4 savcı soruşturmayı yürütüyor"Kabine Toplantısı'nda bir sunum yaptınız mı, bu konuyu görüştünüz mü?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işin soruşturmasını yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı. Yerlikaya, gözaltı sayısının artıp artmayacağına ilişkin soruya ise "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı." yanıtını verdi.Hak ettikleri cezaları almasının takipçisi olacağızOlayın nedenine dair kuvvetli bir şüphe olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:Aileye neden başsağlığı dilemediğini açıkladıBakan Yerlikaya, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:"Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi, görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum, biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narin-sorusturmasi-24-supheli-icin-gozalti-suresi-bir-gun-uzatildi-1087850482.html

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narin güran, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, soruşturma, cinayet, çocuk cinayeti