https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/havaya-rastgele-ates-eden-adam-kendini-vurdu-1087924219.html

Havaya rastgele ateş eden adam kendini vurdu

Havaya rastgele ateş eden adam kendini vurdu

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te evinden rastgele havaya ateş eden Mehmet Yıldız kendini omzundan yaraladı. Yıldız'ın hastanede tedavi altına alındığı bildirildi 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T02:28+0300

2024-09-12T02:28+0300

2024-09-12T02:29+0300

türkiye

gaziantep

ateş açma

yara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087924062_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_9a72b27e844199c4302f0fd7d7ec8b9e.jpg

Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde bir adam, evinden rastgele havaya ateş ettiği sırada av tüfeğiyle kendini yaraladı. Mehmet Yıldız isimli 49 yaşındaki adamla ilgili ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, Yıldız'ın av tüfeği ile kendisini omzundan yaraladığını belirledi.Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbul-itfaiyesi-istanbulda-16-bin-945i-yangin-olmak-uzere-toplam-90-bin-910-olaya-mudahale-ettik-1087923277.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gaziantep, ateş açma, yara