https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/havaya-rastgele-ates-eden-adam-kendini-vurdu-1087924219.html
Havaya rastgele ateş eden adam kendini vurdu
Havaya rastgele ateş eden adam kendini vurdu
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te evinden rastgele havaya ateş eden Mehmet Yıldız kendini omzundan yaraladı. Yıldız'ın hastanede tedavi altına alındığı bildirildi 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T02:28+0300
2024-09-12T02:28+0300
2024-09-12T02:29+0300
türkiye
gaziantep
ateş açma
yara
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Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde bir adam, evinden rastgele havaya ateş ettiği sırada av tüfeğiyle kendini yaraladı. Mehmet Yıldız isimli 49 yaşındaki adamla ilgili ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, Yıldız'ın av tüfeği ile kendisini omzundan yaraladığını belirledi.Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbul-itfaiyesi-istanbulda-16-bin-945i-yangin-olmak-uzere-toplam-90-bin-910-olaya-mudahale-ettik-1087923277.html
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gaziantep, ateş açma, yara
gaziantep, ateş açma, yara
Havaya rastgele ateş eden adam kendini vurdu
02:28 12.09.2024 (güncellendi: 02:29 12.09.2024)
Gaziantep'te evinden rastgele havaya ateş eden Mehmet Yıldız kendini omzundan yaraladı. Yıldız'ın hastanede tedavi altına alındığı bildirildi
Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde bir adam, evinden rastgele havaya ateş ettiği sırada av tüfeğiyle kendini yaraladı.
Mehmet Yıldız isimli 49 yaşındaki adamla ilgili ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yıldız'ın av tüfeği ile kendisini omzundan yaraladığını belirledi.
Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.