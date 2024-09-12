https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbul-itfaiyesi-istanbulda-16-bin-945i-yangin-olmak-uzere-toplam-90-bin-910-olaya-mudahale-ettik-1087923277.html

İstanbul İtfaiyesi: İstanbul'da 16 bin 945'i yangın olmak üzere toplam 90 bin 910 olaya müdahale ettik

İstanbul İtfaiyesi: İstanbul'da 16 bin 945'i yangın olmak üzere toplam 90 bin 910 olaya müdahale ettik

Sputnik Türkiye

İstanbul İtfaiyesi, 8 ayda 90 bini aşkın olaya müdahale ettiğine dair verileri sosyal medya hesabından paylaştı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T01:14+0300

2024-09-12T01:14+0300

2024-09-12T01:14+0300

türkiye

itfaiye

itfaiye ekipleri

istanbul

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İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya hesabından, 8 aylık dönemde müdahale edilen itfai olayların verilerini açıkladı. 2024 yılının ilk 8 ayında İstanbul'da 16 bin 945'i yangın olmak üzere toplam 90 bin 910 olaya müdahale ettiklerini duyurdu.Paylaşımda, "2024 yılının ilk 8 ayında, 16 bin 945 yangın, 4 bin 812 arama/kurtarma, 168 su tahliyesi, 13 bin 221 hayvan kurtarma, 35 bin 115 acil sağlık hizmeti, 20 bin 649 diğer itfai olaylar olmak üzere toplam 90 bin 910 olaya müdahale ettik" bilgileri paylaşıldı. Ayrıca, paylaşımda yer alan görselde personel sayısının 4 bin 607, istasyon sayısının 131, araç sayısının 927 ve yangına ortalama varış süresinin 6 dakika 41 saniye olduğu belirtildi.Yetkilendirilen firmalar tarafından temizlenen baca ve yağlı kanal sayısının 19 bin 75 olduğu aktarılan paylaşımda, yangın önleme faaliyetlerinin 14 bin 642, itfaiye olaylarında kurtarılan kişi sayısının 7 bin 237, hazırlanan müdahale planlarının 267, eğitim ve farkındalık çalışmalarına katılan kişi sayısının 251 bin 822 ve acil sağlık hizmeti sayısının 35 bin 115 olduğu kaydedildi.

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