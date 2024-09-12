https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/galatasarayin-yildizi-sakatlandi-oyuncuda-kismi-yirtik-tespit-edildi-1087957301.html
Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı: Oyuncuda 'kısmi yırtık' tespit edildi
Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı: Oyuncuda 'kısmi yırtık' tespit edildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakim Ziyech Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho ile oynadığı karşılaşmada... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T20:50+0300
2024-09-12T20:50+0300
2024-09-12T20:55+0300
spor
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hakim ziyech
transfer
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi 31 yaşındaki Hakim Ziyech'in sakatlandığını açıkladı.Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas-Lesotho maçında sakatlanan 31 yaşındaki Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık olduğu açıklandı. Deneyimli orta sahanın en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Hakim Ziyech Fenerbahçe maçında olacak mı?Hakim Ziyech'in, sakatlık nedeniyle Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, PAOK, Kasımpaşa ve FC RFS maçlarında forma giymesi beklenmiyor.Hakim Ziyech'in maaşı ne kadar?Galatasaray, Hakim Ziyech'in bedelsiz olarak transfer edildiğini ve 2024-2025 sezonu için net 2 milyon 850 bin euro maaş alacağını açıkladı.Hakim Ziyech'in gol ve asist sayısı ne?Galatasaray'da 31 yaşındaki orta saha Ziyech 27 maçta 8 gol 4 asist yaptı.Galatasaray Spor Kulübü X hesabından yaptığı açıklamada şunlara değindi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bolu-valiligi-kaymakamin-aracini-aratan-tegmen-hakkinda-aciklama-yapti-1087957031.html
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galatasaray sakatlık, hakim ziyech sakatlık, hakim ziyech maaşı
galatasaray sakatlık, hakim ziyech sakatlık, hakim ziyech maaşı
Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı: Oyuncuda 'kısmi yırtık' tespit edildi
20:50 12.09.2024 (güncellendi: 20:55 12.09.2024)
Galatasaray'da 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakim Ziyech Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Sarı kırmızılı kulüp Hakim Ziyech'te 'kısmi yırtık' tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi 31 yaşındaki Hakim Ziyech'in sakatlandığını açıkladı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas-Lesotho maçında sakatlanan 31 yaşındaki Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık olduğu açıklandı. Deneyimli orta sahanın en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Hakim Ziyech Fenerbahçe maçında olacak mı?
Hakim Ziyech'in, sakatlık nedeniyle Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, PAOK, Kasımpaşa ve FC RFS maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Hakim Ziyech'in maaşı ne kadar?
Galatasaray, Hakim Ziyech'in bedelsiz olarak transfer edildiğini ve 2024-2025 sezonu için net 2 milyon 850 bin euro maaş alacağını açıkladı.
Hakim Ziyech'in gol ve asist sayısı ne?
Galatasaray'da 31 yaşındaki orta saha Ziyech 27 maçta 8 gol 4 asist yaptı.
Galatasaray Spor Kulübü X hesabından yaptığı açıklamada şunlara değindi:
Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır