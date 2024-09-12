https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/galatasarayin-yildizi-sakatlandi-oyuncuda-kismi-yirtik-tespit-edildi-1087957301.html

Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı: Oyuncuda 'kısmi yırtık' tespit edildi

Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı: Oyuncuda 'kısmi yırtık' tespit edildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakim Ziyech Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho ile oynadığı karşılaşmada... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T20:50+0300

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spor

galatasaray

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çaykur rizespor

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi 31 yaşındaki Hakim Ziyech'in sakatlandığını açıkladı.Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas-Lesotho maçında sakatlanan 31 yaşındaki Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık olduğu açıklandı. Deneyimli orta sahanın en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Hakim Ziyech Fenerbahçe maçında olacak mı?Hakim Ziyech'in, sakatlık nedeniyle Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, PAOK, Kasımpaşa ve FC RFS maçlarında forma giymesi beklenmiyor.Hakim Ziyech'in maaşı ne kadar?Galatasaray, Hakim Ziyech'in bedelsiz olarak transfer edildiğini ve 2024-2025 sezonu için net 2 milyon 850 bin euro maaş alacağını açıkladı.Hakim Ziyech'in gol ve asist sayısı ne?Galatasaray'da 31 yaşındaki orta saha Ziyech 27 maçta 8 gol 4 asist yaptı.Galatasaray Spor Kulübü X hesabından yaptığı açıklamada şunlara değindi:

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